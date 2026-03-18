Embajadora de Canadá pide a panameños tramitar con tiempo visas para ver partidos del Mundial

El permiso electrónico eTA solo aplica para viajeros con visa estadounidense vigente o historial reciente en Canadá. Infobae México.

La embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, explicó los requisitos migratorios que deberán cumplir los panameños interesados en asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tiempo que reiteró la importancia de iniciar los trámites con anticipación.

La diplomática advirtió que la demanda global será elevada. Además, destacó que el proceso puede variar según el perfil del viajero. Canadá, junto con Estados Unidos y México, será sede del torneo que se jugará en 17 ciudades.

Atkinson detalló que existe una opción simplificada para ciertos viajeros mediante una autorización electrónica de viaje conocida como eTA.

Este mecanismo aplica para ciudadanos que ya cuenten con una visa estadounidense vigente. También para quienes hayan tenido una visa canadiense en los últimos diez años.

En estos casos, el trámite se realiza completamente en línea, tiene un costo de siete dólares canadienses y suele demorar apenas unos días.

Sin embargo, aclaró que esta facilidad no aplicará para la mayoría de los panameños. La embajadora enfatizó que el requisito base sigue siendo la visa canadiense. Por ello, insistió en que los interesados deben iniciar el proceso cuanto antes.

La embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, advirtió que la mayoría de los panameños necesitará visa para ingresar durante el Mundial 2026. Tomada de Instagram

Actualmente, el tiempo estimado de tramitación es de aproximadamente sesenta días, aunque podría extenderse ante el incremento en la demanda internacional por el Mundial.

“El mensaje clave es que lo mejor sería sacar su visa desde ya”, señaló Atkinson. La diplomática advirtió que no solo los panameños estarán aplicando. También miles de aficionados de países participantes buscarán ingresar a Canadá.

Esto podría generar demoras superiores a los tiempos habituales y afectar los planes de quienes esperen hasta última hora.

En cuanto a los costos, explicó que la visa canadiense tiene un valor de 100 dólares, a lo que se suma un cargo adicional de 85 dólares en caso de requerirse datos biométricos.

Esto eleva el costo total a 185 dólares. La embajadora indicó que este proceso es obligatorio para quienes no califican para el eTA. Además, reiteró que el trámite se realiza en línea y que el gobierno canadiense ha habilitado información detallada para los solicitantes.

Atkinson también precisó que el eTA tiene limitaciones importantes en cuanto a su uso. Solo es válido para viajes por vía aérea. No permite el ingreso a Canadá por rutas terrestres o marítimas. Esto implica que quienes planeen movilizarse entre sedes del Mundial por carretera deberán contar con una visa regular.

La embajadora ejemplificó que un aficionado que viaje a Canadá y luego se traslade a Estados Unidos para ver un partido, como un eventual encuentro de Panamá contra Inglaterra en Nueva York, no podrá regresar a Canadá por vía terrestre con un eTA. En ese caso, deberá contar con una visa completa. Este detalle es clave para quienes planean itinerarios combinados.

Canadá autorizó vuelos adicionales desde Panamá ante el incremento previsto de viajeros hacia el torneo. REUTERS/Enea Lebrun

En paralelo, Canadá ha adoptado medidas para facilitar la llegada de visitantes durante el torneo. Entre ellas, la aprobación de vuelos adicionales desde Panamá hacia ciudades sede. Esta decisión busca responder al incremento esperado en la demanda de pasajeros. También refuerza la conectividad aérea entre ambos países en un contexto de alto flujo turístico.

El Mundial 2026 se jugará en 11 ciudades de Estados Unidos, tres de México y tres de Canadá. Panamá forma parte de las selecciones con expectativas de participación. Sus partidos se disputarán en territorio canadiense y estadounidense. Esto ha generado un aumento en el interés por gestionar visas tanto para Canadá como para Estados Unidos.

En ese sentido, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, también ha insistido a los aficionados a iniciar sus trámites cuanto antes. “El mejor momento para pedir su visa es ahora, no esperen”, afirmó. Indicó que actualmente las citas consulares no superan los dos meses. Sin embargo, advirtió que la demanda podría incrementarse conforme se acerque el torneo.

Cabrera aclaró que no es necesario contar con boletos para solicitar la visa estadounidense. Este punto elimina una barrera frecuente para los solicitantes. También permite una planificación más anticipada del viaje. Las autoridades estadounidenses prevén un aumento significativo en solicitudes en toda la región.

Panamá debutará ante Ghana el 17 de junio en Toronto y repetirá sede frente a Croacia el 23 antes de cerrar la fase de grupos contra Inglaterra en Nueva Jersey el 27. EFE/ Bienvenido Velasco

Las declaraciones de ambos diplomáticos reflejan un mensaje común: anticiparse será clave para poder asistir al Mundial. El proceso migratorio podría convertirse en el principal obstáculo para los aficionados. Por ello, recomiendan iniciar los trámites con meses de antelación. La combinación de alta demanda, requisitos específicos y logística internacional marcará la experiencia de los viajeros.

Panamá tendrá su primer juego en Toronto frente a Ghana el 17 de junio, seguido por el encuentro frente a Croacia el 23 de junio en la misma ciudad.

Panamá cerrará la fase de grupos en East Rutherford, Nueva Jersey, frente a Inglaterra el 27 de junio. Estos compromisos generan un fuerte interés de la afición panameña que por segunda ocasión estará apoyando a su selección en una cita mundialista, luego del mundial en Rusia.