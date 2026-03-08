Panamá

Violencia digital y participación pública: el desafío invisible para las mujeres en Panamá y República Dominicana

Una investigación examina perfiles de figuras femeninas expuestas al debate público y confirma que los ataques, aunque menos numerosos que en otras regiones, provienen mayormente de pequeños grupos con alta reincidencia

En Panamá y República Dominicana, la violencia digital contra mujeres con voz pública muestra patrones particulares que, aunque menos extendidos que en otros países iberoamericanos, siguen representando un obstáculo serio para la participación de las mujeres en la vida pública digital. Los datos recientes muestran que, en 2024, el 11 % de las interacciones en redes sociales dirigidas a mujeres panameñas y el 5 % de las recibidas por mujeres dominicanas se clasifican como violentas. Esta medición se obtiene al dividir el número de mensajes hostiles entre el total de interacciones recibidas por perfiles de mujeres, según un estudio que analizó 233 perfiles de políticas, defensoras de derechos humanos, periodistas y lideresas sociales, con un promedio de 47 perfiles por país y más de 440.000 tuits procesados por herramientas de inteligencia artificial (De los Santos et al., 2025) citado en un informe delPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A pesar de que estos porcentajes son inferiores a los registrados en México o Bolivia —países donde hasta el 40 % de los mensajes son hostiles—, la violencia no deja de ser significativa. En Panamá y República Dominicana, los ataques suelen estar concentrados en un pequeño grupo de agresores recurrentes, quienes emiten múltiples mensajes violentos hacia las mismas mujeres. Este tipo de hostigamiento, aunque menos visible en cifras globales, genera una presión psicológica constante que afecta el bienestar y la libertad de expresión de las víctimas.

Violencia digital: cómo se detecta y a quién afecta

La investigación del PNUD hizo uso de modelos de lenguaje automatizados para clasificar las interacciones como hostiles o no hostiles. Se incluyeron perfiles de mujeres que ocupan cargos en gobiernos, parlamentos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Los mensajes más frecuentes contienen subestimación de capacidades profesionales, descalificaciones políticas, sarcasmos y desvalorización del liderazgo femenino. Aunque en menor proporción, también aparecen comentarios sobre el cuerpo, la sexualidad y la identidad.

La menor proporción de ataques en Panamá y República Dominicana no significa ausencia de riesgo. De hecho, el patrón focalizado de la violencia digital —es decir, la reiteración de mensajes ofensivos por parte de un reducido grupo de usuarios— puede amplificar el impacto negativo en el entorno digital de las mujeres con mayor exposición pública.

¿Qué implica para la democracia y la participación de las mujeres?

La violencia digital tiene consecuencias directas: desalienta la participación de las mujeres en la esfera pública, refuerza estereotipos de género y limita el acceso a espacios de decisión. El estudio señala que, aun en contextos donde la cifra de mensajes hostiles es menor, la hostilidad reiterada puede llevar al silenciamiento o la autocensura de las voces femeninas, especialmente durante periodos de alta polarización política o campañas electorales.

El 42,5 % de las cuentas que interactúan con mujeres públicas en la región genera al menos un mensaje violento. El 10 % de los usuarios más agresivos concentra más de un tercio del volumen total de mensajes hostiles, lo que sugiere que las intervenciones deben enfocarse en la identificación y sanción de estos agresores.

Recomendaciones

El informe recomienda acciones focalizadas contra los agresores persistentes, así como campañas de sensibilización y educación digital dirigidas a la ciudadanía digital. Es crucial fortalecer la regulación y la moderación de contenidos en las plataformas de redes sociales, así como desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de detectar agresiones sutiles o encubiertas. Además, se subraya la importancia de la cooperación regional y el intercambio de buenas prácticas para articular respuestas conjuntas y más efectivas.

También se destaca la necesidad de políticas públicas integrales, que incluyan prevención, atención psicosocial y asesoría legal para las víctimas de violencia digital. Este enfoque busca asegurar la protección de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito digital como fuera de él, y fortalecer la democracia en la región.

Un desafío que persiste

Los resultados del monitoreo realizado por el PNUD demuestran que, aunque Panamá y República Dominicana registran una incidencia menor de violencia digital contra mujeres públicas en comparación con otros países iberoamericanos, el fenómeno no es marginal. La concentración de ataques en un grupo reducido de agresores y la reiteración de mensajes hostiles requieren de respuestas precisas y sostenidas.

Garantizar la participación plena, libre de violencia y hostigamiento, es un paso imprescindible para profundizar la democracia y avanzar en la igualdad de género en ambos países. La vigilancia constante y la acción coordinada son tareas pendientes para que la voz de las mujeres siga ocupando un lugar central y protegido en el debate público digital.

