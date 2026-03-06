Panamá inicia la construcción de su plan energético hacia 2040

El proceso de elaboración del Plan Energético Nacional 2026–2040 se desarrollará durante aproximadamente 18 meses e incluirá consultas regionales en todo el país. EFE

Panamá inició el proceso de elaboración del Plan Energético Nacional 2026–2040, una hoja de ruta que buscará orientar las decisiones estratégicas del sector energético durante los próximos años.

El lanzamiento del proceso reunió en la capital a autoridades del Gobierno, representantes del sector privado, organismos internacionales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, en un evento que marcó el inicio de una fase de consultas que se extenderá por aproximadamente 18 meses y que incluirá foros regionales en distintas provincias del país.

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó la importancia de fortalecer la planificación energética del país mediante reglas claras y coordinación entre las instituciones públicas.

Según explicó el funcionario, el objetivo es construir un proceso abierto y técnicamente sustentado que permita consolidar la confianza de inversionistas y actores del sector. “Panamá necesita planificación energética seria y decisiones que se puedan ejecutar.

Eso es lo que este Gobierno está impulsando: coordinación entre instituciones y reglas que generen confianza para invertir”, afirmó el ministro durante su intervención.

Orillac señaló que la elaboración del plan se desarrolla en paralelo con otras iniciativas estratégicas del sector energético, entre ellas el impulso de nuevas licitaciones de energía, la implementación del programa de etanol y los proyectos de interconexión eléctrica regional.

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., explicó que el Plan Energético Nacional 2026–2040 buscará reducir la dependencia de combustibles importados y ampliar el acceso a electricidad para más de 50,000 familias en el país. Cortesía

De acuerdo con el funcionario, estas medidas buscan fortalecer la seguridad energética del país y garantizar el suministro eléctrico a largo plazo, al tiempo que se acompaña el crecimiento económico y la expansión de la demanda energética nacional.

Por su parte, el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, explicó que el Plan Energético Nacional se construirá mediante un proceso participativo basado en información técnica y análisis de escenarios, con el propósito de establecer una guía clara para las decisiones futuras del sistema energético.

Según detalló, el documento permitirá definir prioridades de inversión, desarrollo de infraestructura y estrategias de abastecimiento energético, en un contexto marcado por transformaciones en el mercado energético global.

Rodríguez indicó que uno de los principales desafíos que enfrenta Panamá es su alta dependencia de combustibles importados, especialmente en el sector transporte.

“El plan mira muchos aspectos de trabajo, especialmente nuestra dependencia a los combustibles de importación, que son casi el cien por ciento en el uso de transporte”, explicó.

De acuerdo con el secretario de Energía, esta situación genera dos retos fundamentales para el país: garantizar el suministro y mitigar la volatilidad de los precios, particularmente en momentos de tensión geopolítica internacional.

El funcionario señaló que eventos recientes en el escenario global evidencian la vulnerabilidad de los mercados energéticos ante conflictos internacionales, lo que puede provocar aumentos rápidos en los precios del combustible.

El plan analizará la dependencia de Panamá de combustibles importados, especialmente en el sector transporte. Shutterstock

“Cuando pasan eventos como el reciente conflicto en Oriente Medio, los precios del combustible pueden incrementarse en cuestión de días, lo que demuestra la importancia de fortalecer la planificación energética”, indicó Rodríguez. Según explicó, el plan permitirá anticipar escenarios y reducir riesgos asociados a la dependencia energética externa.

Otro de los temas que abordará el Plan Energético Nacional es la composición de la matriz de generación eléctrica del país, que todavía mantiene una participación relevante de combustibles fósiles.

Rodríguez explicó que parte de la electricidad en Panamá se genera mediante gas natural y otros combustibles, lo que plantea el reto de diversificar las fuentes energéticas y fortalecer el desarrollo de alternativas más sostenibles y seguras dentro del sistema eléctrico nacional.

Además de los desafíos asociados al suministro energético, el secretario de Energía subrayó que el plan también deberá abordar las brechas de acceso a la electricidad que aún existen en algunas regiones del país.

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el evento, más de 50,000 familias en Panamá todavía no cuentan con acceso al servicio eléctrico, una situación que el gobierno busca reducir mediante proyectos de electrificación rural y soluciones energéticas adaptadas a zonas apartadas.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, afirmó que el país necesita planificación energética con reglas claras que generen confianza para la inversión. Cortesía

“El plan tiene que apuntar a cerrar esa brecha energética, porque todavía tenemos más de cincuenta mil familias sin electricidad en el país”, señaló Rodríguez, al explicar que el acceso a la energía es un elemento clave para mejorar las condiciones de vida, impulsar la actividad productiva y fortalecer el desarrollo social en comunidades rurales y comarcas indígenas.

El proceso de elaboración del plan incluirá espacios de diálogo y consulta con distintos sectores, incluyendo instituciones públicas, empresas del sector energético, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Según informó la Secretaría Nacional de Energía, también se realizarán foros regionales en diferentes provincias y comarcas, con el objetivo de recopilar propuestas que permitan construir un diagnóstico amplio sobre el futuro energético del país.

El evento contó con la participación de representantes del sector financiero y organismos internacionales. Entre los asistentes estuvieron Gerardo Ulloa, gerente general de Mercantil Banco; Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade); Gloria Lugo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá; Petra Letavayová, de la Delegación de la Unión Europea; y Eduard Herrera Rey, del Grupo Naiad Renovables.

Con el inicio de este proceso, el Gobierno panameño busca definir una estrategia energética de largo plazo que permita fortalecer el sistema eléctrico, garantizar la seguridad del suministro y acompañar el desarrollo económico del país. El documento final del Plan Energético Nacional 2026–2040 se espera que esté listo una vez concluya el proceso de consultas y análisis técnicos que se desarrollará durante los próximos dieciocho meses.

La matriz eléctrica de Panamá combina generación hidroeléctrica, gas natural, derivados del petróleo y energías renovables como la eólica y solar, en un sistema que busca diversificarse para reducir la dependencia de combustibles importados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A enero de 2026, la matriz de generación eléctrica de Panamá mantiene una composición diversificada, aunque con un peso importante de las fuentes renovables.

La generación hídrica continúa siendo la principal fuente de generación, seguida por plantas térmicas que operan principalmente con gas natural y derivados del petróleo. También participan en menor proporción la generación eólica y solar. Esta combinación permite al sistema eléctrico responder a variaciones en la demanda y a las condiciones climáticas que afectan la producción hidroeléctrica.

Sin embargo, el país todavía enfrenta el desafío de reducir su dependencia de combustibles importados en la generación térmica y en el sector transporte. En los últimos años, el desarrollo de proyectos de energía renovable y la incorporación de gas natural han buscado mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, reducir emisiones y diversificar la matriz energética, al tiempo que se fortalecen las capacidades para garantizar el suministro frente al crecimiento de la demanda energética nacional.