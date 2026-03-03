Cancillería pide a Cuba acceso consular para diez panameños detenidos en La Habana

Según autoridades cubanas, los implicados habrían reconocido los hechos ocurridos en La Habana. (Foto AP/Ramon Espinosa)

La Cancillería de Panamá solicitó a Cuba el respeto al debido proceso y a los derechos humanos de diez ciudadanos panameños detenidos en La Habana, además de acceso consular continuo para verificar su situación jurídica y condiciones de detención.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ha recibido confirmación de su embajada en Cuba sobre el arresto y que, desde el primer momento, se han realizado gestiones formales ante las autoridades cubanas para conocer los detalles del caso.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el Gobierno cubano, los diez panameños fueron detenidos el sábado tras ingresar al país con el propósito de confeccionar letreros con contenidos considerados “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó en un comunicado divulgado por la televisión estatal que los implicados habrían reconocido ser autores de los hechos ocurridos en la madrugada en La Habana.

La Cancillería solicitó acceso consular continuo para verificar la situación jurídica de los diez detenidos. (AP foto/Alex Brandon)

Según los registros oficiales y las declaraciones iniciales de los detenidos, una vez cumplida esa actividad, los panameños recibirían una remuneración estimada entre $1,000 y $1,500 por persona, según publicó el Ministerio del Interior de Cuba.

El caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes en Cuba.

La Cancillería panameña reiteró que actuará con responsabilidad y prudencia, respetando la soberanía y el marco jurídico cubano, pero insistiendo en las garantías procesales para sus connacionales.

Además, confirmó que mantendrá informadas a las familias por los canales oficiales y brindará la asistencia consular necesaria mientras se desarrollan las investigaciones.

Las detenciones se producen en un contexto de tensión adicional. Días antes, diez personas armadas fueron interceptadas en aguas territoriales cubanas cuando intentaban infiltrarse en la isla, en un operativo que dejó cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes, según reportaron medios oficiales cubanos.

Las autoridades cubanas informaron que, tras concluir las investigaciones preliminares, el caso será remitido a las instancias fiscales correspondientes para determinar las responsabilidades penales. EFE/Yander Zamora

Aunque ambos hechos fueron informados en la misma semana, las autoridades no han establecido públicamente un vínculo directo entre ellos.

Panamá emite aviso preventivo a sus ciudadanos en Jordania

En paralelo a esta situación, la Embajada de Panamá en el Reino Hachemita de Jordania emitió un aviso preventivo ante la escalada de tensiones en Medio Oriente, particularmente en el contexto del conflicto entre Israel e Irán y la participación de Estados Unidos en la región.

La misión diplomática informó que se mantiene monitoreando de forma permanente la situación regional y solicitó a los ciudadanos panameños residentes o en tránsito en territorio jordano mantener la calma y atender únicamente información proveniente de fuentes oficiales, en especial la Dirección de Seguridad Pública de Jordania.

Como medidas preventivas, la embajada recomendó acatar en todo momento las instrucciones de seguridad de las autoridades locales, dirigirse a áreas seguras dentro de las edificaciones al escuchar sirenas antiaéreas y alejarse de ventanas y fachadas exteriores.

Panamá activó protocolos consulares en Jordania ante la escalada de tensiones en Medio Oriente. EFE

También pidió no manipular objetos desconocidos o restos metálicos que pudieran haber caído tras eventuales incidentes, y mantener dispositivos móviles con suficiente batería para facilitar la comunicación con familiares y contactos cercanos.

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó el Centro de Coordinación de Información (CECODI), habilitando líneas telefónicas y canales electrónicos para brindar asistencia consular en caso de emergencia. La embajada reiteró que continuará informando oportunamente a través de sus canales oficiales.