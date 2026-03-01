Regreso a clases en Panamá: La patronal exige capacitación docente ante la transformación del mercado laboral

El año escolar en Panamá inicia con 876.605 estudiantes regresando a clases en 3.099 escuelas de todo el país. EFE/Carlos Lemos

Este lunes inicio del año escolar en Panamá marcado por el llamado de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) a una reforma educativa que logre una conexión más directa entre la formación de estudiantes y las necesidades de un mercado laboral que evoluciona rápidamente. La patronal subraya la urgencia de implementar un modelo integral, moderno y flexible, que prepare a los futuros profesionales frente a los retos emergentes, especialmente en el contexto de la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización.

Este pedido adquiere mayor relevancia ante el inicio de clases, que involucra a más de 876,000 niños y adolescentes en todo el país, según datos del Ministerio de Educación.

Este 2 de marzo, más de 737,200 estudiantes del sector oficial y 139,405 del privado retornaron a las 3,099 escuelas en el territorio panameño, lo que representa el 99.5 % de los centros educativos habilitados para la etapa escolar, conforme a los datos oficiales. Solo 13 planteles fueron excluidos de la modalidad presencial, siendo parte de las excepciones por trabajos de mantenimiento o condiciones de acceso complejas.

La digitalización, inteligencia artificial y automatización son retos clave para la actualización de la educación panameña, según la CCIAP. EFE/Bienvenido Velasco

El Ministerio de Educación informó que el total de estudiantes que inicia este ciclo corresponde a 876,605 alumnos, reflejando así la magnitud del sistema educativo panameño y la responsabilidad institucional en preparar a esta población para insertarse en una economía en transformación. La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que no todos los planteles se encuentran listos para el arranque. Explicó que un reducido grupo permanece en trabajos de rehabilitación y adecuaciones, procesos que según sus declaraciones avanzan de forma progresiva con el fin de evitar retrasos en la continuidad académica.

La patronal exige una reforma que pueste por la capacitación docente

El pronunciamiento empresarial resalta que la nueva ley marco educativa no debe limitarse a ser una simple reglamentación rígida, sino convertirse en “una plataforma de evolución” capaz de permitir la actualización de planes de estudio con agilidad y la incorporación efectiva de tecnología.

Al respecto, la CCIAP sostiene que dicha plataforma debe garantizar un refuerzo explícito de la enseñanza científica y técnica, y priorizar la conexión entre aula y entorno productivo, con el objetivo de reducir las brechas existentes. La organización enfatiza la importancia de la capacitación continua para el cuerpo docente, ya que las competencias profesionales demandadas se renuevan constantemente ante los cambios tecnológicos.

La nueva ley marco educativa debe permitir la actualización ágil de currículos y fortalecer la capacitación continua de los docentes. (Foto archivo)

El mensaje es claro: “Debemos cerrar de una vez por todas la brecha entre educación y empleo. No podemos seguir teniendo empresas que no encuentran el talento que necesitan, mientras miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral”.

El reto de la inclusión y la conectividad

El desafío de garantizar el acceso a la educación se agrava en áreas rurales y aisladas del país. Hasta hace una semana, las condiciones climáticas adversas dificultaron gravemente el traslado de maestros hacia la Comarca Ngäbe-Buglé, una de las regiones con mayor cantidad de habitantes, ubicada en la frontera con Costa Rica y con una tasa de pobreza superior al 88%, según el censo nacional de 2023. La extensión de la comarca presenta dificultades logísticas reforzadas por la falta de infraestructuras viales.

El Servicio Nacional Aeronaval trasladó a 88 maestros hacia Darién y Ngäbe-Buglé, resaltando los desafíos de conectividad en zonas aisladas. EFE/ Bienvenido Velasco

El Ministerio de Educación panameño notificó que la suspensión de vuelos afectó especialmente al sector de Kankintú, manteniendo en pausa el acceso a comunidades como Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

En medio del contexto de lluvias e inundaciones, el propio Senan pudo trasladar a 88 docentes hacia Darién, provincia fronteriza con Colombia conocida por su geografía selvática y a la Comarca Ngäbe-Buglé, confirmando así la complejidad logística a la que se enfrenta el sector educativo panameño. Durante el mismo periodo, las lluvias causaron el desbordamiento de un río en Darién, impactando a 165 viviendas y subrayando el impacto que los factores climáticos tienen sobre la continuidad académica.