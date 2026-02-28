El Canal de Panamá estrena portal de empleos en plena etapa de expansión e inversiones

Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal, señaló que el nuevo portal moderniza el canal directo con el talento panameño y mejora la trazabilidad del reclutamiento. Cortesía ACP

La Autoridad del Canal de Panamá lanzósu nuevo Portal de Empleos, una plataforma digital diseñada para modernizar la gestión de talento humano y facilitar el acceso a oportunidades laborales dentro de la entidad, en un momento en que el organismo se prepara para ejecutar un ambicioso programa de inversiones que requerirá miles de trabajadores adicionales y el reemplazo progresivo de personal que se jubilará en los próximos años.

La herramienta, disponible en empleos.pancanal.com, permitirá a los aspirantes consultar vacantes, verificar requisitos y dar seguimiento en tiempo real al estado de sus postulaciones.

El vicepresidente de Capital Humano del Canal, Rubén Pérez, señaló que la iniciativa forma parte de la Visión Estratégica 2025-2035 y busca fortalecer la capacidad institucional para atraer talento idóneo y responder con mayor agilidad a los desafíos operativos y estratégicos del futuro.

La plataforma integra todas las etapas del proceso de reclutamiento, desde la publicación de vacantes hasta la evaluación, selección, contratación e inducción del nuevo personal. Además, ofrece mayor transparencia al permitir a los candidatos monitorear el avance de sus solicitudes mediante procesos trazables y con información detallada sobre cada posición disponible.

Proyecciones oficiales estiman miles de empleos por proyectos: corredor energético (más de 6,500 en construcción y cerca de 9,600 en operación), terminales portuarias (más de 10,700 en construcción y 9,000 en operación) y lago de río Indio (unos 2,700 empleos directos). (Foto: Shutterstock)

Durante el acto de lanzamiento, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, destacó que el nuevo sistema consolida un canal directo con el talento panameño y moderniza los procedimientos de contratación, subrayando que el recurso humano continúa siendo un factor determinante en la evolución de la organización.

Como complemento a la plataforma, el Canal habilitó un Centro de Atención en el edificio 726 en Balboa, donde se brindará orientación presencial con cita previa sobre el uso del portal. El espacio funcionará durante dos meses en horario especial de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:30 p. m., mientras que la información general también estará disponible a través de líneas telefónicas y canales digitales institucionales.

El lanzamiento ocurre en un contexto de expansión de proyectos estratégicos que implicarán una demanda significativa de mano de obra. Entre ellos destacan el corredor energético —que contempla inversiones de hasta $8,000 millones—, las nuevas terminales portuarias, el desarrollo de un gasoducto, el corredor logístico terrestre y el proyecto del reservorio en río Indio, iniciativas con las que la entidad busca diversificar su matriz de ingresos y fortalecer la sostenibilidad operativa del Canal.

El portal de empleos permitirá consultar vacantes y dar seguimiento en tiempo real al estado de la postulación a través de empleos.pancanal.com. REUTERS/Alberto Solis

De acuerdo con estimaciones oficiales, el corredor energético podría generar más de 6,500 empleos anuales durante la fase de construcción y cerca de 9,600 en operación, mientras que las terminales portuarias movilizarían una inversión de aproximadamente $2,600 millones con más de 10,700 puestos en construcción y alrededor de 9,000 en operación. El corredor logístico terrestre, con una inversión estimada de $1,782 millones, aportaría más de 3,200 empleos en su etapa constructiva y 443 durante la operación.

En paralelo, el proyecto del lago de río Indio —considerado clave para reforzar la seguridad hídrica del sistema— contempla una inversión estimada entre $1,500 millones y $1,600 millones y generaría cerca de 2,700 empleos directos durante la construcción de la presa, el vertedero y el túnel de conexión hacia el lago Gatún. La obra, que se ejecutaría en un plazo aproximado de seis años, busca aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en un escenario marcado por la variabilidad climática y la recurrencia de sequías.

El reto laboral del Canal no se limita a la creación de nuevos puestos. La entidad proyecta que más de 2,800 colaboradores se jubilarán en la próxima década, lo que obliga a desarrollar estrategias de relevo generacional y formación técnica para preservar el conocimiento especializado acumulado en áreas críticas de la operación.

Más de 2,800 colaboradores del Canal se proyectan para jubilación en la próxima década, lo que impulsa estrategias de relevo generacional y formación técnica especializada. REUTERS/Carlos Jasso

En respuesta a ese desafío, la Academia de Talento del Canal mantiene programas de capacitación y formación estructurados en escuelas especializadas, incluyendo la Escuela de Aprendices, la Escuela Marítima, la Escuela de Negocios y programas de sucesión y desarrollo ejecutivo. Estas iniciativas buscan garantizar la disponibilidad de personal calificado para sostener la operación y apoyar la ejecución de nuevos proyectos.

En el año fiscal 2026, la entidad prevé reforzar la capacitación técnica, el desarrollo de habilidades digitales y la formación profesional para preparar a su fuerza laboral ante un entorno operativo en transformación, caracterizado por la incorporación de nuevas líneas de negocio y mayores exigencias tecnológicas.

La puesta en marcha del Portal de Empleos se inscribe así en una estrategia más amplia orientada a modernizar la gestión de talento humano y asegurar la disponibilidad de personal capacitado para respaldar la expansión del Canal. En este escenario, la plataforma digital se convierte en una herramienta clave para conectar a la institución con el mercado laboral y facilitar el acceso a oportunidades en una de las organizaciones más estratégicas de la economía panameña.