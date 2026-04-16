Honduras

El gobierno de Honduras aprueba aumento en tarifas aeroportuarias de Palmerola

La Secretaría de Infraestructura y Transporte autorizó un ajuste anual de costos para el aeropuerto internacional tras la revisión del contrato de concesión, con un impacto variable en los cobros a las aerolíneas por distintos servicios

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La SIT autoriza un incremento del 2,73 % en las tarifas aeroportuarias del aeropuerto internacional Palmerola tras solicitud de la concesionaria. (Cortesía: TVC)
La SIT autoriza un incremento del 2,73 % en las tarifas aeroportuarias del aeropuerto internacional Palmerola tras solicitud de la concesionaria. (Cortesía: TVC)

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), autorizó un incremento del 2,73 % en las tarifas aeroportuarias en el aeropuerto internacional Palmerola, tras una solicitud realizada por la empresa concesionaria Palmerola International Airport. La revisión anual del contrato de concesión se realizó en noviembre de 2025 y el ajuste fue avalado por la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAP), según informaron las autoridades de la SIT.

De acuerdo con información suministrada por Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el aumento responde a la revisión reglamentaria que permite a la concesionaria ajustar sus tarifas una vez por año. Palmerola International Airport había propuesto un incremento del 3 %, que fue ajustado al 2,73 % por la SAP y luego comunicado oficialmente a las aerolíneas y usuarios del aeropuerto. Este ajuste impacta en los cobros por el uso de pista, terminal y servicios de iluminación para las aerolíneas que operan en la terminal.

Durante una entrevista, Ehrler explicó que las tarifas aeroportuarias no son homogéneas, sino que varían según el tipo de uso y los servicios contratados por las aerolíneas. “Estas son tarifas diferenciadas, no es como una tarifa de transporte urbano. El ajuste del 2,73 % se aplicará dependiendo del área de uso, los counters y los servicios que cada aerolínea utilice”, detalló el funcionario. Según la declaración recogida por medios locales, “Palmerola podrá cobrar a las aerolíneas un 2,73 % adicional sobre las tarifas actuales”.

El titular de la SIT reconoció que este incremento podría implicar un ligero aumento para los pasajeros, aunque prevé que la competencia entre aerolíneas limitará el traspaso total del ajuste a los boletos. “Sabemos que las aerolíneas compiten por pasajeros y no trasladarán íntegro este aumento al viajero”, sostuvo Ehrler, añadiendo que la decisión final sobre el traslado de costos corresponde a cada compañía aérea.

El ajuste tarifario en Palmerola, aprobado tras revisión anual del contrato de concesión, impacta los cobros por uso de pista y servicios de iluminación. (Visuales - IA)
El ajuste tarifario en Palmerola, aprobado tras revisión anual del contrato de concesión, impacta los cobros por uso de pista y servicios de iluminación. (Visuales - IA)

Por otra parte, Ehrler informó que la deuda contractual flotante que mantiene la Secretaría con diversas empresas alcanza los doce mil millones de lempiras. La administración actual analiza la prioridad de cada contrato, con el objetivo de enfocar recursos en aquellos proyectos que muestran mayor avance físico y financiero. “Vamos a priorizar los que tienen un avance real hasta la fecha”, concluyó el funcionario en declaraciones recogidas por.

El aeropuerto internacional conecta con destinos clave en América

El Aeropuerto Internacional de Palmerola (XPL), que sirve a Tegucigalpa, mantiene una media de 18 a 20 operaciones comerciales diarias, de acuerdo con datos oficiales consultados por medios nacionales. Esta cifra incluye tanto llegadas como salidas de vuelos, impulsando un flujo constante de pasajeros en la terminal.

Más de 2.500 personas transitan diariamente por las instalaciones de Palmerola, con presencia destacada de aerolíneas como American Airlines, Spirit Airlines, Avianca, Copa Airlines y United Airlines. La infraestructura del aeropuerto está diseñada para gestionar este volumen, pues cuenta con siete puentes de embarque y capacidad para recibir aeronaves de gran envergadura.

Los destinos principales conectados desde Palmerola incluyen Miami, Houston, Ciudad de Panamá, Fort Lauderdale y Ciudad de Guatemala. Estas rutas reflejan la orientación internacional del tráfico aéreo que maneja la terminal, considerada actualmente la principal puerta de entrada aérea a la región central de Honduras.

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