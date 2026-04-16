Costa Rica

Rodrigo Chaves firma el mayor préstamo vial en la historia del BCIE en Costa Rica para ampliar la ruta San José–San Ramón

La firma de un contrato por 770 millones de dólares garantiza el financiamiento para modernizar el corredor vial tras más de 16 años de espera y múltiples intentos fallidos

Guardar
El presidente Rodrigo Chaves firma el contrato para el mayor préstamo de la historia del BCIE en Costa Rica por la ruta San José–San Ramón. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República
El presidente Rodrigo Chaves firma el contrato para el mayor préstamo de la historia del BCIE en Costa Rica por la ruta San José–San Ramón. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

Una inversión de USD 770 millones destinada a la ampliación del corredor vial San José–San Ramón quedó oficialmente asegurada luego de que el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves firmara el contrato de financiamiento. La obra prevé iniciar su construcción en 2027 y apunta a transformar la calidad de vida y la conectividad de la región occidental, tras más de 16 años de demora y promesas incumplidas.

La aprobación de este desembolso marca un punto de inflexión en la infraestructura costarricense, no solo por el monto involucrado, el mayor préstamo que haya otorgado el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a un proyecto en Costa Rica, sino también por la estructura de financiamiento: USD 600 millones provendrán del BCIE y USD 170 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. La Asamblea Legislativa aprobó el crédito la semana anterior.

La ruta San José–San Ramón se ampliará tras 16 años de espera y con recursos históricos

El corredor a intervenir se extiende por 55,6 kilómetros entre La Sabana y San Ramón, atravesando las provincias de San José, Heredia y Alajuela, junto a una radial de 4,45 kilómetros entre Río Segundo (Alajuela) y Belén (Heredia). La inversión contempla la construcción y mejora de 21 intercambios viales, 25 puentes vehiculares, 20 pasos peatonales, la rehabilitación de siete puentes existentes, 18 pasos de fauna, 110 bahías para buses y dos puentes ferroviarios.

El proyecto incluye seis tramos con especificaciones de velocidad y cantidad de carriles diferenciadas. Según lo previsto, la circulación se permitirá entre 60 y 100 km/h, en función de la sección, y la estructura de peajes establecerá una tarifa estimada en USD 3 por recorrido.

El proyecto aplicará tecnología avanzada bajo reglas internacionales del BCIE, priorizando eficiencia, sostenibilidad y transparencia en cada etapa. Cortesía: Delfino
El proyecto aplicará tecnología avanzada bajo reglas internacionales del BCIE, priorizando eficiencia, sostenibilidad y transparencia en cada etapa. Cortesía: Delfino

La obra aplicará tecnología avanzada y reglas BCIE para su ejecución y control

El proceso de adjudicación se regirá bajo las reglas de contratación del BCIE, lo que limita la intervención de la Contraloría General de la República (CGR). El Ejecutivo prevé publicar el cartel de licitación a finales de abril de este año y emitir la orden de inicio en enero de 2027. Los trabajos constructivos comenzarán hacia mediados de ese mismo año, de acuerdo con lo detallado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón.

Durante el análisis en la Comisión de Hacendarios, el texto legal incorporó dos disposiciones adicionales: la obligación de que el organismo ejecutor emplee las mejores tecnologías e innovaciones disponibles en la gestión y operación del proyecto, bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia; y la de presentar informes semestrales de avance y control ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, con plazo máximo de 30 días tras el cierre de cada semestre.

Asimismo, el pliego autoriza que el organismo evaluador analice opciones constructivas entre asfalto y cemento, seleccionando la alternativa que ofrezca el mejor desempeño económico, social y ambiental durante todo el periodo del empréstito. Los criterios obligatorios incluyen costo inicial, costos proyectados de operación y mantenimiento, y resiliencia de la infraestructura.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández celebraron el proyecto vial que intervendrá 55,6 kilómetros, incorporando 21 intercambios, 25 puentes vehiculares, 20 pasos peatonales y 18 pasos de fauna.Cortesía: Transmisión Presidencia de la República
Rodrigo Chaves y Laura Fernández celebraron el proyecto vial que intervendrá 55,6 kilómetros, incorporando 21 intercambios, 25 puentes vehiculares, 20 pasos peatonales y 18 pasos de fauna.Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

El detalle de la financiación y los costos adicionales de expropiaciones

A los USD 770 millones del empréstito principal aprobados por la Asamblea Legislativa, se agregarán USD 113 millones destinados a aproximadamente 500 expropiaciones, como consta en lo expresado por los diputados durante la sesión plenaria.

Continuidad política en la obra

En el acto de firma realizado en San Ramón, participaron, además de Chaves, la presidenta electa y actual ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y representantes del MOPT y del BCIE, los principales gestores y financiadores del proyecto.

Durante el encuentro, Chaves señaló como novedad que, a diferencia de los intentos frustrados durante quince gobiernos anteriores, este proyecto avanzará bajo procedimientos internacionales. Destacó además que Laura Fernández, a quien identificó como su sucesora, tendrá la posibilidad de inaugurar la obra, subrayando que se hará “con reglas BCIE y no pasará por la Contraloría General de la República”.

Temas Relacionados

Costa RicaRodrigo ChavesBCIEpréstamoSan JoséSan Ramón

Últimas Noticias

Ejecución presupuestaria de Guatemala en 2025 muestra rezago y desafíos en metas sociales, según Centro de Investigaciones

La asignación destinada a proyectos de desarrollo aumentó en comparación con años anteriores, pero reportes especializados advierten sobre brechas en la ejecución y ausencia de resultados claros en sectores prioritarios

Ejecución presupuestaria de Guatemala en 2025 muestra rezago y desafíos en metas sociales, según Centro de Investigaciones

El gobierno de El Salvador solicita aprobación de préstamo por 75 millones de dólares para segunda etapa de “Doctor SV”

La petición remitida busca respaldar recursos destinados a la segunda fase del proyecto Doctor SV, acuerdo que cuenta con sustento en un decreto legislativo emitido y publicado oficialmente en febrero de 2026

El gobierno de El Salvador solicita aprobación de préstamo por 75 millones de dólares para segunda etapa de “Doctor SV”

El salto de Abigail Padilla: de vender aguacates a una boutique soñada en Honduras

Aunque la inauguración no fue como soñó, Abigail Padilla relata cómo la solidaridad de Tocoa y la ayuda familiar la animaron a seguir apostando por su emprendimiento en medio de las dificultades económicas del país.

El salto de Abigail Padilla: de vender aguacates a una boutique soñada en Honduras

Inversión en seguridad, tensiones con el Poder Judicial y defensa de su gestión marcan los últimos días del Gobierno de Rodrigo Chaves

El Ejecutivo resaltó cifras históricas en infraestructura policial y penitenciaria, respondió a cuestionamientos sobre su manejo económico y elevó el tono frente a decisiones judiciales, en un contexto de creciente tensión institucional

Inversión en seguridad, tensiones con el Poder Judicial y defensa de su gestión marcan los últimos días del Gobierno de Rodrigo Chaves

El consumo de cigarrillos cae en República Dominicana y crece el mercado ilícito

La disminución registrada en la venta de productos legales coincidió con una mayor presencia de marcas no autorizadas y de origen desconocido, mientras las autoridades advierten sobre la afectación en los ingresos estatales por evasión fiscal

El consumo de cigarrillos cae en República Dominicana y crece el mercado ilícito

TECNO

Qué sistema operativo móvil aprovecha Liquid Glass en WhatsApp y cuáles son sus características

Qué sistema operativo móvil aprovecha Liquid Glass en WhatsApp y cuáles son sus características

Santa Fe vs. Corinthians, el partido de la Copa Libertadores que no debes ver en Xuper TV

¿El fin de las tareas domésticas no remuneradas? Así entrenan los humanos a los robots

Así es el robot cuadrúpedo que usa la nueva IA de Google para tomar decisiones basadas en el razonamiento

Estos son los 14 juegos que Disney ha eliminado en Steam y otras tiendas

ENTRETENIMIENTO

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Billy Crystal recordó su última conversación con Rob Reiner horas antes de su muerte

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

Daniel Radcliffe reflexiona sobre la ventaja de iniciar su carrera con ‘Harry Potter’: “No todos los actores la tienen”

Mark Ruffalo arremete contra la fusión Paramount-Warner en el Senado: “No confíen en las promesas vacías de los multimillonarios”

¿Perfect queda en pausa?: la biografía de Kerri Strug se detiene tras la salida de Millie Bobby Brown

MUNDO

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

Estados Unidos sancionó la red naviera iraní que canalizó miles de millones de dólares en crudo a China

El asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Donald Trump: “Sus barcos serán hundidos por nuestros misiles”

Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

Israel evalúa un cese de hostilidades en el sur del Líbano tras semanas de enfrentamientos con Hezbollah

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses