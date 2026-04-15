Guatemala

Guatemala: Presidente Arévalo dialoga con la OEA para analizar avance en las elecciones de segundo grado

La reunión entre el mandatario guatemalteco y la misión internacional se enfocó en el seguimiento de la postulación de candidatos en el Ministerio Público y abordó inquietudes sobre imparcialidad e independencia institucional en el proceso actual

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La misión encabezada por Carlos Ayala presenció la juramentación de la Corte de Constitucionalidad y su papel activo en la Comisión de Postulación para Fiscal General. (Cortesía: La Hora.gt)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, mantuvo este miércoles un encuentro con la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco del seguimiento internacional a los procesos de elecciones de segundo grado.

Durante la reunión, ambas partes resaltaron la importancia de garantizar la transparencia y la legitimidad en la elección del próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), un proceso considerado clave para el fortalecimiento democrático y la consolidación de un sistema de justicia independiente.

Durante la reunión, el mandatario guatemalteco reafirmó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia, destacando que la elección del Fiscal debe respetar los principios constitucionales y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones

El representante de la misión de la OEA, Carlos Ayala, compartió con los medios de comunicación las impresiones del organismo tras su cuarta visita internacional para el fortalecimiento de la democracia en Guatemala.

La misión de observación de la OEA sostuvo una reunión en la Ciudad de Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo para abordar la selección del nuevo Fiscal General. (Cortesía: Presidencia de Guatemala)
La misión de observación de la OEA sostuvo una reunión en la Ciudad de Guatemala con el presidente Bernardo Arévalo para abordar la selección del nuevo Fiscal General. (Cortesía: Presidencia de Guatemala)

OEA destaca avances y llama a revisar el sistema de designación en el sector justicia

Ayala detalló que la misión intercambió impresiones con Arévalo sobre el avance de los procesos de elección de segundo grado, los logros alcanzados y las observaciones pendientes.

“Acabamos de tener una reunión con el presidente de la República, donde hemos compartido, intercambiado nuestras impresiones del avance del proceso de elección de segundo grado, los logros alcanzados, las observaciones que se han realizado, concretos logros, que fundamentalmente ayer ya se hubiese iniciado y juramentado la Corte de Constitucionalidad (CC)”, expresó el funcionario.

El representante del organismo añadió que la misión también estuvo presente en la Comisión de Postulación para Fiscal General, donde intervino respecto al proceso de evaluación de candidaturas.

Estuvimos presentes en la Comisión de Postulación para Fiscal General de la República, donde hicimos una intervención que fue reflejada por los medios con relación al proceso concreto de evaluación de las candidaturas”, declaró.

Según el representante, la observación internacional apunta a que el proceso se lleve a cabo bajo estándares de transparencia y sin presiones indebidas. A lo largo de la jornada, la misión de la OEA mantuvo encuentros con diversos sectores de la sociedad, incluyendo representantes económicos, políticos y de la sociedad civil.

El presidente Arévalo reafirmó su compromiso con la legalidad y transparencia durante el proceso de elección del nuevo jefe del Ministerio Público. (Cortesía: Presidencia de Guatemala)
El presidente Arévalo reafirmó su compromiso con la legalidad y transparencia durante el proceso de elección del nuevo jefe del Ministerio Público. (Cortesía: Presidencia de Guatemala)

De igual manera, Ayala recalcó la relevancia de debatir sobre un rediseño del sistema de designación de autoridades en el sector justicia, tras décadas de mecanismos complejos y cuestionados. “Creemos que es importante comenzar a conversar ahora que ya estamos avanzados en el último proceso de selección, elección del cargo de fiscal general de la República”, puntualizó el delegado de la organización.

En los últimos años, la selección de altos funcionarios del sistema judicial en Guatemala, como los magistrados de la CC y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha estado en el centro de la atención nacional e internacional.

Actualmente, la elección del nuevo Fiscal General adquiere un carácter especialmente relevante tras los antecedentes de la gestión saliente, señalada por organismos internacionales por retrocesos en la persecución de delitos y en la defensa de los derechos humanos.

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