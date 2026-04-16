Que no te engañen con el mantenimiento de tu lavadora: esto es todo lo que incluye

Revisar regularmente el estado de la lavadora permite detectar fugas y daños antes de que se conviertan en problemas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento de una lavadora implica una serie de acciones fundamentales que aseguran su funcionamiento eficiente y prolongan su vida útil. Estas tareas permiten evitar averías costosas y garantizan que la ropa salga siempre en óptimas condiciones tras cada lavado.

No obstante, el desconocimiento de este procedimiento expone al usuario a estafas por parte de los proveedores de este tipo de servicios.

Estos son los pasos a seguir para un mantenimiento correcto de la lavadora, según Promart, empresa dedicada al equipamiento del hogar.

Inspección visual y prevención de daños

El primer paso en el cuidado de una lavadora es la inspección visual. Esta revisión consiste en observar cuidadosamente el estado general del electrodoméstico, buscando fugas de agua, desgaste en los sellos de la puerta y deterioro en las mangueras.

La higiene del tambor con productos específicos o soluciones caseras mejora la calidad de cada lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda el uso de una linterna para examinar zonas poco visibles y prestar especial atención a los pliegues, donde suele acumularse suciedad o humedad. Esta evaluación regular ayuda a detectar problemas antes de que se agraven y requieran intervenciones mayores.

Limpieza del filtro: clave para evitar obstrucciones

Otro punto central en el mantenimiento es la limpieza del filtro, componente encargado de retener objetos y residuos que podrían dañar el tambor o entorpecer el drenaje. Este filtro suele ubicarse en la parte frontal inferior de la lavadora y debe retirarse para limpiarse a fondo.

Es recomendable utilizar un recipiente para recoger el agua residual y un cepillo suave para desprender la suciedad. Se aconseja realizar esta tarea una vez al mes, lo que contribuye a prevenir bloqueos y malos olores.

Limpiar el filtro cada mes evita obstrucciones y mantiene el drenaje funcionando de forma óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Higiene profunda del tambor

La limpieza del tambor es esencial para eliminar residuos, bacterias y restos de detergente que pueden acumularse con el uso frecuente. Se sugiere ejecutar un ciclo de lavado con el tambor vacío, empleando productos específicos para limpieza de electrodomésticos o una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio. Esta acción, que debe repetirse cada dos o tres meses, ayuda a mantener el interior de la lavadora en condiciones higiénicas y mejora la calidad del lavado.

Revisión y sustitución de mangueras

El mantenimiento también incluye la verificación de las mangueras de suministro y desagüe. Es necesario comprobar que no presenten grietas, signos de desgaste ni conexiones flojas. Se recomienda el uso de una llave ajustable para asegurar los acoples y la sustitución de las mangueras cada tres a cinco años. Esta precaución ayuda a reducir el riesgo de fugas y daños provocados por escapes de agua.

Nivelación y estabilidad

Una lavadora desnivelada puede provocar vibraciones excesivas y daños internos, además de generar ruidos molestos durante el funcionamiento. Para asegurar la estabilidad, se debe utilizar un nivel y ajustar las patas del electrodoméstico según sea necesario. Es importante revisar la nivelación cada vez que se cambie la lavadora de lugar.

Beneficios del mantenimiento periódico

Realizar estas tareas de manera regular aporta ventajas concretas. Entre los principales beneficios del mantenimiento de una lavadora se encuentran los siguientes:

Mejora del rendimiento: El equipo funciona con mayor eficiencia.

Ahorro de energía y agua: La lavadora optimiza el consumo de recursos, lo que se refleja en el costo de las facturas y favorece el cuidado ambiental.

Mayor vida útil: El desgaste prematuro se reduce y se prolonga la durabilidad del electrodoméstico.

Resultados de lavado superiores: La ropa sale más limpia y sin olores indeseados.

Una lavadora nivelada minimiza vibraciones y prolonga la vida útil del motor y los componentes internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de que la lavadora necesita mantenimiento

Existen algunos indicadores claros que alertan sobre la necesidad de intervención. Entre ellos se encuentran ruidos inusuales durante el ciclo de lavado, fugas de agua y ropa que no sale completamente limpia. Ante cualquiera de estos síntomas, se aconseja realizar una revisión completa y, si es necesario, contactar con un profesional.

Cómo realizar una limpieza profunda

El procedimiento de limpieza de la lavadora, según la guía de LG, comienza retirando y remojando el cajón del detergente en agua caliente con jabón o vinagre, limpiando el compartimento con un paño y un cepillo para eliminar residuos. Luego, se extrae el filtro de drenaje, se sumerge en agua caliente para eliminar restos y pelusa, y se limpia el interior antes de volver a colocarlo.

El tambor se limpia rociando vinagre blanco y pasando un paño de microfibra, evitando el contacto frecuente con las gomas. Para eliminar olores, se recomienda ejecutar un ciclo vacío con bicarbonato de sodio a alta temperatura y limpiar el empaque de goma con agua tibia y jabón.

La limpieza exterior se realiza con vinagre o un spray antibacteriano, y para lavadoras de carga superior se utiliza el ciclo más caliente con vinagre y luego bicarbonato. Se aconseja ventilar la máquina dejando la puerta abierta tras cada uso y revisar periódicamente las mangueras y conexiones para prevenir fugas y obstrucciones.