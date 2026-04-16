El Salvador

El Gobierno de El Salvador impulsa emprendimientos femeninos con formación y apoyo económico

Un grupo de más de 200 ciudadanas culminó un año de capacitación organizada por instituciones nacionales, con acceso a un concurso que otorgará fondos para fortalecer negocios y estimular el crecimiento en diferentes rubros productivos

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El Gobierno de El Salvador impulsa el emprendimiento femenino con la graduación de más de 200 mujeres en el programa Mujer Emprende. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Gobierno de El Salvador impulsa el emprendimiento femenino con la graduación de más de 200 mujeres en el programa Mujer Emprende. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Gobierno de El Salvador ha consolidado una nueva fase de impulso al emprendimiento femenino con la graduación de más de 200 mujeres en el programa Mujer Emprende y el lanzamiento de un concurso de capital semilla enfocado en fortalecer sus iniciativas productivas. Según informó la Secretaría de Prensa, la estrategia busca potenciar el empoderamiento económico de las mujeres como una vía central para el desarrollo del país.

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), en conjunto con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el respaldo de cooperación internacional, celebró la culminación del proceso formativo que se extendió durante un año. Durante este periodo, las participantes diseñaron perfiles de negocio y elaboraron planes de inversión destinados a consolidar sus proyectos. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Prensa, la iniciativa representa la segunda subvención en el marco del proyecto de Emprendimientos Femeninos financiado por la Unión Europea.

El presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, explicó que los planes de negocio de las graduadas serán evaluados como parte de un concurso que otorgará capital semilla, permitiendo el acceso a financiamiento a quienes resulten seleccionadas. “Esta es la segunda subvención con el proyecto de Unión Europea de Emprendimientos Femeninos”, declaró Steiner, según recogió la Secretaría de Prensa. El proceso apunta a fortalecer y ampliar los emprendimientos, con impacto directo en la economía local y en la sostenibilidad de las comunidades involucradas.

Por su parte, la presidenta de ISDEMU, Yanci Yanet Salmerón, destacó la transformación experimentada por las beneficiarias. “Con la visión, con el acompañamiento y la dirección de nuestro presidente Nayib Bukele y la primera dama Gabriela de Bukele, apostamos a que las mujeres puedan salir adelante y que tengan sus propios recursos para el beneficio de sus familias”, afirmó Salmerón en declaraciones recogidas por la Secretaría de Prensa.

El concurso de capital semilla dirigido a mujeres emprendedoras busca fortalecer proyectos productivos y su sostenibilidad local. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El concurso de capital semilla dirigido a mujeres emprendedoras busca fortalecer proyectos productivos y su sostenibilidad local. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Las graduadas son en su mayoría jefas de hogar o madres solteras, con ideas de negocio o proyectos en marcha en sectores como alimentos y bebidas, agroindustria, textil, artesanías, cosmética natural y producción avícola. Las participantes provienen de municipios como Santa Ana, Apaneca, Comasagua, Tecoluca, Rosario de Mora, Tonacatepeque, Panchimalco, San Luis La Herradura, El Tránsito, San Miguel, Arambala y Jocoaitique.

Según detalló la Secretaría de Prensa, el programa Mujer Emprende y el nuevo mecanismo de capital semilla consolidan la apuesta del Gobierno salvadoreño por el desarrollo integral de las mujeres y la mejora de las condiciones socioeconómicas de sus familias.

Transformación y fortalecimiento institucional de la CONAMYPE en El Salvador

CONAMYPE fue creada en 1996 por decreto ejecutivo como dependencia de la Vicepresidencia de El Salvador y, tras una reforma en 1999, pasó a estar adscrita al Ministerio de Economía, bajo cuya tutela recibió financiamiento hasta la aprobación de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la MYPE en 2014, que amplió sus atribuciones. En 2017, una nueva reforma legal le otorgó autonomía administrativa, técnica y patrimonio propio.

Su marco normativo incluye la Ley de Fomento y Protección para la Micro y Pequeña Empresa, políticas nacionales para el desarrollo y emprendimiento, y lineamientos para la participación de las MYPE en compras públicas. CONAMYPE orienta su labor a fortalecer a las micro y pequeñas empresas como actores clave para el desarrollo económico nacional y territorial, guiándose por valores como excelencia, innovación, integridad, equidad, responsabilidad, solidaridad y cooperación.

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