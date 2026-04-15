Exportaciones dominicanas crecen 20.7% en marzo y refuerzan liderazgo económico en la región

Imagen de archivo: La expansión exportadora se apoya en dos tipos de regímenes: las Zonas Francas, que aportaron USD 841.2 millones (58,07% del total) y el Régimen Nacional, que creció 45.6% y participó con el 41.93% de las exportaciones totales.

La República Dominicana ha conseguido un ascenso en su balanza comercial al registrar USD 1,448.6 millones en exportaciones solo en marzo de 2026, estableciendo un récord mensual y reforzando las previsiones de convertirse en la economía de mayor crecimiento promedio del PIB en América Latina, Centroamérica y el Caribe para ese año, de acuerdo con el informe del Banco Mundial destacado en el portal de la Presidencia de República Dominicana.

El incremento interanual fue de 20.7% respecto a marzo de 2025, lo que equivale a una variación absoluta de USD 248.9 millones. Esta cifra responde principalmente al aumento en las exportaciones de oro en bruto, que registraron una expansión del 78.2% y aportaron USD 110.8 millones adicionales. Además, otros productos como los disyuntores (con USD 17.4 millones más), tabaco (con USD 16.5 millones adicionales) e instrumentos y aparatos de medicina (un aumento de USD 12.3 millones) contribuyeron a este crecimiento, según los datos oficiales revisados por el Banco Mundial.

Exportaciones diversificadas y protagonismo del oro

El oro en bruto se consolidó como el producto más exportado, con USD 247.1 millones, lo que representa el 17.1% del total de ventas internacionales en marzo de 2026, según el registro oficial dominicano citado por el Banco Mundial. En el segundo lugar se ubicaron los instrumentos y aparatos médicos (8.78% del total, USD 127.2 millones) y en tercer puesto los cigarros puros (6.39%, USD 92.5 millones).

El dinamismo exportador se reflejó también a nivel trimestral: el primer trimestre de 2026 cerró con USD 3,736.9 millones en exportaciones, es decir, un 18.3% por encima del mismo periodo de 2025, en un contexto donde la diversificación sectorial y el crecimiento sostenido marcan la etapa actual del desarrollo dominicano, según el Banco Mundial.

FOTO DE ARCHIVO: Lingotes de 99,99% de oro puro se colocan en una sala de trabajo en una planta de metales preciosos. REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo

Estados Unidos y Canadá: principales destinos de las exportaciones

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial, captando USD 731.3 millones, cifra que representa algo más de la mitad de las exportaciones totales del mes. El crecimiento con destino a Canadá fue incluso más notable en términos porcentuales: alcanzó los USD 201.1 millones e implicó un alza interanual de 150%, es decir, USD 120.6 millones adicionales, principalmente gracias al oro en bruto.

El Banco Mundial enfatizó que un aumento de este tamaño suele responder a un cambio en los acuerdos de exportación o a la puesta en marcha de nuevas operaciones mineras en ese periodo.

A continuación se ubicó Haití, con USD 129.2 millones, un aumento interanual del 36.4% (USD 34.5 millones más que el año previo). Completan la lista de los cinco principales destinos Puerto Rico (USD 55.4 millones) y China (USD 51.9 millones).

La expansión exportadora se apoya en dos tipos de regímenes: las Zonas Francas, áreas especiales donde las empresas gozan de incentivos fiscales para fomentar la exportación, aportaron USD 841.2 millones (58.07% del total), mientras que el Régimen Nacional, que abarca las operaciones de empresas dentro del territorio regular, creció 45.6% y participó con el 41.93% de las exportaciones totales. Las provincias con mayor actividad exportadora en marzo de 2026 fueron Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Santiago y el Distrito Nacional, según cifras del Banco Mundial.

Fotografía de archivo en donde se ven agricultores haciendo recolecta de exportación. EFE/ Roberto Escobar

Inversión extranjera y sectores en expansión

El contexto exportador se sustenta también en los flujos de Inversión Extranjera Directa, que en 2025 sumaron USD 5,032.8 millones, con un crecimiento interanual del 11.3%. El sector turismo encabezó la recepción de capital extranjero, seguido por energía e inmobiliario. El Banco Mundial subrayó el impacto de nuevos flujos dirigidos a minería (+580.5%), comercio e industria (+33.6%) y energía (+11.2%), provenientes principalmente de España y Estados Unidos.

Según las proyecciones del Banco Mundial, la República Dominicana lidera el crecimiento promedio estimado del PIB regional para 2026 en América Latina, Centroamérica y el Caribe.