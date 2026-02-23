Panamá

Inicio de año escolar en Panamá: El clima adverso retrasa llegada de maestros a comunidades remotas

La notificación oficial detalló que los vuelos fueron suspendidos, lo que afectó la llegada de personal docente a varios sectores antes del regreso a las aulas en el calendario escolar panameño

Las condiciones climáticas adversas impidieron el traslado de docentes este domingo hacia zonas aisladas de la Comarca Ngäbe-Buglé en Panamá, en la antesala del inicio de clases previsto para el 2 de marzo, según informó el Ministerio de Educación panameño, entidad oficial del Gobierno de Panamá, en un comunicado.

La Comarca Ngäbe-Buglé, la más poblada entre las seis comarcas del país, concentra más de 212,000 habitantes en una superficie de unos 6,967 kilómetros cuadrados (2,690 millas cuadradas) según el censo nacional de 2023, e involucra zonas con alta incidencia de pobreza, donde esta supera el 88%. Ubicada cerca de la frontera con Costa Rica, representa un reto logístico agravado por la falta de infraestructura vial, lo que dificulta el acceso.

El Ministerio de Educación panameño notificó que la suspensión de vuelos afectó específicamente el área de Kankintú, dejando en pausa los traslados previstos para las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja. El Servicio Nacional Aeronaval (Senan), fuerza de seguridad pública panameña a cargo del transporte, permanece a la espera de la mejora de las condiciones meteorológicas para reanudar el servicio.

A pesar de estas limitaciones, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) logró trasladar a 88 docentes hacia comunidades de difícil acceso en Darién, provincia selvática limítrofe con Colombia, y la propia Comarca Ngäbe-Buglé, mientras persistían advertencias de aguaceros y tormentas para todo el país. Por las lluvias, 165 viviendas en Darién resultaron afectadas por el desbordamiento de un río.

Vocación y desafíos de los educadores

Los docentes movilizados presentan trayectorias marcadas por la vocación y el compromiso con la transformación social en entornos desfavorecidos. Para muchos, la llegada a destinos lejanos implica largos desplazamientos y el reto diario de adaptarse a las particularidades culturales y geográficas de cada comunidad.

En este proceso, es relevante el apoyo de entidades como el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, cuyas tareas de acompañamiento logístico facilitan la llegada segura de los educadores. Además, recorren más de 200 km entre algunos puntos de origen y destino, lo que ilustra la magnitud del operativo en distancias cubiertas y recursos desplegados.

Dentro de estas misiones se entrelazan historias personales que expresan el sentido de pertenencia y la esperanza en el futuro de la educación rural panameña. Estas muestras de esfuerzo y determinación sostienen la continuidad educativa en comunidades tradicionalmente aisladas y fortalecen los lazos entre el Estado y las poblaciones indígenas y campesinas.

Impacto institucional y social

Las autoridades educativas reconocen que cada traslado contribuye a la equidad en el acceso educativo y a la creación de oportunidades para los niños y jóvenes de regiones marginadas. La designación de vacantes permanentes incentiva la permanencia de los docentes, lo que favorece procesos formativos sólidos en la enseñanza.

La colaboración interinstitucional ha sido fundamental para que estos esfuerzos alcancen sus objetivos, permitiendo que la misión educativa se extienda más allá de los límites urbanos y llegue hasta la última escuela del territorio nacional, de acuerdo con declaraciones oficiales divulgadas por el Ministerio de Educación.

Clases arrancan este lunes en zonas urbanas

Este lunes inicia oficialmente el año escolar para 876,605 estudiantes en Panamá, de los cuales 737,200 pertenecen al sector oficial y 139,405 al particular. Se prevé que el 99.5% de los 3,112 centros educativos de las 16 regiones escolares retome la actividad presencial, aunque algunas escuelas de Colón, Emberá Wounaan, Darién y Ngäbe Buglé implementarán medidas no presenciales.

Según la información oficial, este año el Servicio Aeronaval planea movilizar 1,697 profesores a las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala, Emberá Wounaan y a las provincias de Darién y Bocas del Toro.

