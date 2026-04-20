Nueve años de prisión tendrá que pagar un hombre en Panamá por hurtar ganado

Las penas por cuatrerismo van de 6 hasta 8 años, según el Código Penal y el Código Procesal Penal . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hurto pecuario en Panamá continúa minando las finanzas de los ganaderos, quienes estiman que este ilícito está fuera de control, generándoles pérdidas anuales de más de $1 millón, a pesar de los esfuerzos que hacen bajo el hasta ahora fallido programa “ganaderos vigilantes”.

Tan solo esta semana un hombre de 45 años de edad fue condenado a 9 años de prisión por este delito, además se le impuso como sanción accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un término de 60 meses.

En este caso, el tribunal de justicia explicó que los hechos ocurrieron a partir del 7 de septiembre de 2024, en la finca La Cantera, ubicada en San José, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, cuando aprovechando su condición de ordeñador y cuidador de los animales, el hoy sentenciado se apoderó de 30 reses de las razas Pardo Suizo y Holstein, valoradas cada una en $800.00, propiedad de un popular artista de la música típica panameña.

El hoy sentenciado comercializó el ganado con un tercero, quien trasladó 29 de los 30 animales a la Subasta Ganadera Central, ubicada en El Espinal de Guararé, en diversas fechas entre septiembre y noviembre de 2024.

Esta actividad ilícita generó un perjuicio económico directo a la víctima por un monto aproximado de $24,000.00, informó la Procuraduría General de la Nación.

Vacas lecheras Holstein, raza codiciada por los cuatreros. (AP Photo/Amanda Swinhart)

Durante el acto de audiencia, la fiscalía presentó ante el Tribunal el Acuerdo de Pena No. 30, el cual fue admitido por los magistrados tras la aceptación de responsabilidad del imputado.

En otro acto similar un hombre en la provincia de Coclé también fue sentenciado por el mismo delito, aunque no se dieron a conocer los pormenores, ni el monto de la sentencia.

En junio de 2025 el Código Penal y el Codigo Procesal Penal fueron modificados para tratar precisamente lo relacionado al delito de hurto pecuario, ante la queja constante de los ganaderos.

Las modificaciones en materia judicial indican que quien se apodere de una o más cabezas de ganado que estén sueltas, amarradas o estabuladas en dehesas, fincas, corrales o caballerizas, o promueva, patrocine, induzca , financie, colabore e incite con este hecho delictivo será sancionado con pena de 6 a 8 años de prisión.

Igual sanción se aplicará a quien, a sabiendas de la comisión del hecho, adquiera o comercialice una o más cabezas de ganado hurtado o sus productos.

Bandas de cuatreros afectan el patrimonio de los ganaderos. (inta)

El abigeato parece no dar tregua y en marzo pasado las autoridades capturaron a 16 personas presuntamente ligadas a una banda de cuatreros que azotaba la región ganadera de Azuero, al sur del país.

En octubre de 2025 las autoridades reportaron que 37 novillos que habían sido robados fueron encontrados en una finca ubicada en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe, provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

Ante estos hechos cada vez más frecuentes los ganaderos insisten en afirmar que el hurto pecuario en el territorio nacional es “al por mayor”. Uno de los mayores problemas que continúa enfrentando el sector productivo es que este es un delito que se comete generalmente a altas horas de la noche, de la madrugada, o en la soledad de los potreros, por lo que se realiza prácticamente sin testigos, haciendo difícil aprehender infraganti a los delincuentes.

En el país el hato ganadero se mantiene en 1.5 millones de cabezas, de acuerdo con cifras recopiladas por el Instituto de Estadística y Censo.