Costa Rica

La capital de Costa Rica lidera el ranking de congestión en América Latina

El último informe de Numbeo ubica a San José como la urbe con más problemas viales de la región, superando ampliamente a otras ciudades principales y evidenciando carencias en opciones modernas de movilidad

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Primer plano de un joven con expresión fastidiada mirando por la ventana de un autobús o tranvía atascado en tráfico vehicular con coches y camiones.
San José lidera el ranking de ciudades más congestionadas de América Latina según el Índice de Tráfico de Numbeo 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital de Costa Rica ha sido identificada como la ciudad más congestionada de América Latina según el índice de Tráfico de Numbeo correspondiente a 2026. Este informe internacional coloca a San José en la primera posición del ranking latinoamericano debido a su puntaje de 327.8, una cifra que supera notablemente el promedio regional y evidencia las dimensiones de la crisis de movilidad que enfrenta la urbe. La clasificación responde a la considerable diferencia con otras grandes metrópolis: la brecha con Ciudad de México alcanzó casi 70 puntos en el índice, lo que subraya la particular severidad del fenómeno en el caso costarricense.

El índice de Tráfico de Numbeo, cuya edición más reciente evalúa parámetros como el tiempo promedio de desplazamiento, la insatisfacción de los usuarios y el impacto ambiental medido en emisiones de CO₂ derivadas de la congestión. La capital costarricense desplazó a polos urbanos como Ciudad de México (259.4) y São Paulo (239.7), ciudades que han invertido en sistemas masivos de transporte como el metro y trenes suburbanos. En contraste, San José sigue dependiendo casi exclusivamente del transporte por carretera y del vehículo privado, cuya expansión no ha sido compensada por alternativas públicas eficientes.

La capital de Costa Rica alcanza un puntaje de 327.8, superando por casi 70 puntos a Ciudad de México en congestión vial. (Cortesía: Ibero News)
La capital de Costa Rica alcanza un puntaje de 327.8, superando por casi 70 puntos a Ciudad de México en congestión vial. (Cortesía: Ibero News)

Para dimensionar el alcance del problema, en 2026 el Top 10 de ciudades con mayor congestión en América Latina estuvo liderado por San José (327.8), seguida por Ciudad de México (259.4), Ciudad de Guatemala (255.1), São Paulo (239.7) y Lima (234.8). Otras ciudades en el ranking fueron Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, Recife y Guadalajara, evidenciando que el desafío del tráfico afecta tanto a megaciudades como a capitales intermedias de Centroamérica y la región andina.

La diferencia de casi 70 puntos entre San José y la capital mexicana es descrita en el informe como una “distancia alarmante”. Las urbes brasileñas y mexicanas presentes en el ranking han respondido con inversiones en transporte público masivo, algo que no ha sucedido en la capital costarricense. Esto ha contribuido a que la congestión en San José no sea vista como un simple inconveniente de las horas pico, sino como una crisis estructural.

Expertos en urbanismo citados en medios locales sostienen que los puntajes superiores a 200 reflejan urbes donde la congestión se manifiesta como un grave problema de salud pública, productividad y medio ambiente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe de Numbeo evalúa factores como tiempo de desplazamiento, insatisfacción de usuarios y emisiones de CO₂ en las ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica ostentó también una de las peores cifras mundiales en 2025

El diagnóstico adverso de movilidad en la capital costarricense no es un fenómeno aislado. En 2025, Costa Rica figuró como el segundo país con mayor congestión vial del mundo, de acuerdo con el índice de Tráfico.

El informe correspondiente a 2025 emplea variables como el promedio de tiempo en desplazamientos diarios, el consumo de combustible y las pérdidas de productividad vinculadas a la saturación vial. Costa Rica alcanzó un puntaje país de 301, situándose únicamente por debajo de Nigeria, que reportó 334 en la medición global.

En la clasificación nacional, Sri Lanka, Bangladesh y Kenia ocuparon los siguientes puestos, con índices de 256.8, 253.2 y 240.1, respectivamente, de acuerdo con el desglose de Numbeo.

Por otra parte, la situación en San José está relacionada con un crecimiento acelerado del parque vehicular en la última década, combinado con infraestructura vial limitada y el crecimiento urbano desordenado.

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