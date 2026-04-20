La vacunación contra el sarampión se refuerza en centros urbanos y religiosos de Guatemala

Centros de alta concurrencia y templos religiosos se suman al esfuerzo por ampliar la cobertura de vacunación. Una campaña preventiva que moviliza a la comunidad e introduce nuevos horarios para resguardar la salud pública (Foto archivo/ cortesía MSPAS)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) continúa este domingo la aplicación gratuita de la vacuna contra el sarampión en Mixco y Ciudad Quetzal, con puestos instalados en centros comerciales, iglesias y áreas de alta concurrencia, según la entidad gubernamental.

La estrategia facilita el acceso a la inmunización, de acuerdo con el MSPAS, que llegó a atender a la población en el Centro de Salud Primero de Julio el 18 y 19 de abril, y extendió la jornada a centros comerciales de zona 4 de Mixco entre 9:00 y 17:00. Este 19 de abril los equipos estuvieron presentes entre 8:00 y 11:00 en iglesias como Nuestra Señora de Monserrat, Bosques de San Nicolás, Parroquia Jesús Camina con Nosotros (colonia Las Fuentes), y en el segundo nivel del Mercado Municipal de San Raymundo.

La dosis sigue estando destinada a niñas, niños y adultos desde los seis meses hasta menores de 50 años, según el Ministerio. Las autoridades destacaron que la vacunación es fundamental para prevenir el contagio, ya que “el sarampión se transmite con facilidad”.

El Ministerio de Comunicación y Asistencia Social anunció en redes sociales: “No lo dejes pasar: acércate, vacúnate y protege a tu familia y a tu comunidad”, con el objetivo de incentivar la participación en las jornadas. El MSPAS además, anunció que quienes deseen conocer sobre los síntomas, cómo prevenir y la importancia de la vacunación para cuidar de sí mismo y de quienes le rodean, pueden acceder a dicha información a través del portal https://saludjuntos.gt/ .

La confirmación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre nuevos decesos de lactantes resalta el impacto del descenso en la cobertura inmunológica y la gravedad del actual repunte de casos en el país, ante ello está habilitado un portal de consultas para la ciudadanía.

El rebrote de sarampión ha elevado a cuatro las muertes de menores de un año en Guatemala durante 2026. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmó los últimos decesos y advirtió que este brote, el más grave desde 1990 según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya suma más de 4.000 casos y ha generado alarma en organismos internacionales por el riesgo de expansión ante la baja inmunización.

El brote actual en Guatemala tiene como epicentro a los departamentos de Guatemala, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y Quiché, donde se concentra el aumento de infecciones y de muertes, de acuerdo con la OPS. En todos los casos fatales registrados en 2026, las víctimas eran menores de un año que no habían recibido la inmunización contra sarampión, paperas y rubéola (SPR).

Los casos clínicos recientes ofrecen una radiografía de la gravedad del brote. Según informó Soy502, uno de los últimos fallecimientos fue el de un lactante de dos meses originario de Quiché, que murió en el Hospital Regional tras permanecer menos de 24 horas internado, a causa de un cuadro de distrés respiratorio y neumonía asociadas al sarampión. El director del hospital, Rony Mendoza, detalló al medio que el paciente llegó en estado crítico y no respondió a los esfuerzos médicos. El segundo deceso reciente corresponde a un bebé de ocho meses de Totonicapán, que además padecía una cardiopatía previa y presentó evolución grave de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias han implementado medidas extraordinarias. La epidemióloga Ericka Gaitán del MSPAS explicó a medios locales que se administra actualmente una “dosis cero” de emergencia de la vacuna a niños de seis a doce meses en áreas de riesgo alto, para reforzar la protección antes de la edad establecida en el calendario nacional.

La atención a la población, programada para centros de salud y mercados, busca asegurar el acceso al biológico en horarios escalonados y en espacios diversos, según información de las autoridades gubernamentales. EFE/ Javier Aparicio

El brote de sarampión en Guatemala está directamente relacionado con la caída sostenible de la cobertura vacunal, especialmente en los menores de un año, grupo que depende casi exclusivamente de la inmunización comunitaria para su protección. Según la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo del MSPAS, el país ha superado los 4.000 casos confirmados solo en 2026, constituyendo el mayor rebrote registrado en 36 años.