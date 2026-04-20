Taylor Frankie Paul habla sobre su proceso de sanación tras no enfrentar cargos por violencia doméstica

Taylor Frankie Paul comparte su experiencia tras las acusaciones por parte de Dakota Mortensen y el cierre del proceso penal. (Instagram)

A través de una publicación en Instagram, Taylor Frankie Paul se refirió recientemente a lo que describió como las “partes difíciles” del proceso de sanación, pocos días después de que la fiscalía anunciara que no presentaría cargos en su contra en relación con varias acusaciones de violencia doméstica.

En su mensaje, la figura del programa The Secret Lives of Mormon Wives abordó el periodo posterior a las investigaciones abiertas por dos departamentos de policía en Utah en febrero de 2025, relacionadas con presuntos incidentes entre ella y su expareja Dakota Mortensen, con quien comparte un hijo de dos años.

“Llegan las partes difíciles de lo que realmente es sanar. Si me conoces, sabes que admito mis partes, defectos y errores. Soy consciente de que eso forma parte del proceso. Llegaremos ahí”, escribió en la publicación, acompañada de varias fotografías tomadas frente al espejo.

Taylor Frankie Paul compartió su proceso de sanación. (Instagram)

La creadora de contenido también hizo referencia a lo que describió como una experiencia de exposición pública y aseguró que el proceso incluyó momentos de angustia personal.

“Esta atrocidad pública que no solo viví una vez sino dos, en una escala aún mayor, fue en última instancia el costo de mi libertad. Lloré de rodillas mientras también decía ‘gracias’”, indicó.

Asimismo, Taylor Frankie Paul escribió que el proceso legal y personal ha estado acompañado de cambios en su vida cotidiana por lo que ahora se encuentra trabajando en aspectos relacionados con su bienestar físico y emocional.

“De alguna manera sigo aquí… apenas, como podemos ver, porque creo que Dios me sostuvo y envió ayuda. Estamos trabajando en la alimentación, el movimiento, el descanso y la reeducación del sistema nervioso”, expresó.

Taylor Frankie Paul afirmó que está trabajando en su salud tras su pelea legal contra Dakota Mortensen. (Instagram)

En publicaciones posteriores en sus historias de Instagram, Paul indicó que había recibido un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático hace aproximadamente dos años.

El caso de la influencer ha estado bajo revisión desde 2023, cuando fue arrestada tras un incidente en el que se le acusó de arrojar sillas metálicas durante una discusión con Dakota Mortensen.

En ese momento, su hija de cinco años se encontraba en el lugar. Posteriormente, un video del episodio fue difundido públicamente, lo que reactivó la atención mediática sobre el caso.

En marzo de 2025, el Departamento de Policía de Draper confirmó que existía una investigación abierta por “agresión doméstica” relacionada con ambos involucrados.

Desde 2025, Taylor Frankie Paul y Dakota Mortensen tenían un proceso legal por violencia doméstica. (Captura de video)

Posteriormente, el Departamento de Policía de West Jordan informó sobre un caso separado de violencia doméstica en curso, también vinculado a la pareja, e indicó que se había recibido material audiovisual como parte de la investigación.

Durante ese periodo, ambos presentaron solicitudes de órdenes de protección. Mortensen solicitó una orden contra Paul el 19 de marzo, mientras que ella presentó una solicitud similar el 7 de abril, en la que alegó la existencia de un patrón de conducta abusiva y control coercitivo en la relación.

El 14 de abril de 2025, la Fiscalía del Condado de Salt Lake anunció que no presentaría cargos contra Taylor Frankie Paul. Según el comunicado oficial, el caso fue revisado por varios fiscales debido a su perfil público.

La Fiscalía del Condado de Salt Lake decidió no presentar cargos contra Taylor Frankie Paul.(Captura de video)

Las autoridades señalaron que algunos de los hechos investigados habrían ocurrido fuera del plazo legal para su persecución, mientras que otros no cumplían con los criterios suficientes para constituir delitos o no contaban con evidencia suficiente.

En el ámbito judicial, un juez otorgó la custodia del hijo de la pareja a Dakota Mortensen durante una audiencia celebrada el 7 de abril, estableciendo visitas supervisadas para Paul por un periodo limitado mientras continúan las audiencias relacionadas con el caso.