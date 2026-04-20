Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval (REUTERS)

El ejército iraní prometió una respuesta contra Estados Unidos después de que el destructor estadounidense USS Spruance disparó contra el buque de carga iraní Touska en el Golfo de Omán, en un nuevo episodio de tensión en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Un portavoz del centro de mando central del ejército iraní, Khatam Al-Anbiya, citado por la agencia ISNA, advirtió: “Advertimos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra esta piratería armada y el ejército estadounidense”. El vocero también acusó a Washington de “violar el alto el fuego” vigente desde el 8 de abril.

Las declaraciones del funcionario iraní se conocieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara el domingo en Truth Social que el buque había ignorado las advertencias para detenerse.

Según el mandatario republicano, la tripulación del carguero, de casi 900 pies de eslora y bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por antecedentes de actividades ilícitas, desoyó la advertencia emitida por el destructor USS Spruance y fue interceptada luego de que la nave de guerra estadounidense disparara contra la sala de máquinas.

“Hoy, el carguero iraní TOUSKA intentó atravesar nuestro bloqueo naval y no le fue bien. Nuestra nave de la Marina lo detuvo abriéndole un agujero en la sala de máquinas”, escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

De acuerdo con el mandatario rpeublicano, la tripulación del buque, de casi 900 pies de eslora y bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos por antecedentes de actividades ilícitas, ignoró una advertencia emitida por el destructor USS Spruance (REUTERS)

El presidente agregó que en este momento “los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque” y que se está revisando la carga transportada por la embarcación.

El incidente ocurre en una de las principales rutas marítimas del mundo, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán por el control del tránsito en la región. El estrecho de Ormuz es un paso estratégico para el comercio global de energía, por donde circula una proporción significativa del petróleo que se exporta a nivel mundial.

El episodio se produce en paralelo a preparativos diplomáticos para una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Trump había anunciado previamente el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, luego de un primer encuentro que no logró avances sustanciales. Sin embargo, la participación iraní en esas conversaciones no estaba confirmada.

Las diferencias entre ambas partes persisten en temas centrales, como el programa nuclear iraní, la influencia regional de Teherán y el control del tráfico marítimo en el Golfo. A esto se suma el mantenimiento del bloqueo estadounidense sobre buques con destino a puertos iraníes, una medida que Irán considera ilegítima.

En ese marco, autoridades iraníes han señalado que no permitirán el libre tránsito por el estrecho mientras sus propias exportaciones se vean restringidas.

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico para el comercio global de energía, por donde circula una proporción significativa del petróleo que se exporta a nivel mundial (AP)

“Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf, en declaraciones recientes.

La situación en la zona sigue siendo volátil. Decenas de embarcaciones permanecen a la espera de autorización para cruzar el paso marítimo, mientras continúan las restricciones y los controles tanto de Estados Unidos como de Irán. La interrupción del flujo comercial amenaza con impactar en el suministro global de energía y otros bienes esenciales.

(Con información de AFP)