Costa Rica

La Caja Costarricense de Seguro Social uniformará los criterios de incapacidades médicas

La reforma establecerá un catálogo obligatorio con rangos claros de días de permiso según diagnóstico, buscando garantizar equidad para quienes necesitan licencia laboral en Costa Rica bajo diferentes proveedores de salud

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La regulación implementará directrices claras para definir el tiempo de ausencia por salud basándose en el diagnóstico, disminuyendo las diferencias que antes surgían por la variabilidad de criterios entre médicos y centros de atención (Foto cortesía CCSS)
La regulación implementará directrices claras para definir el tiempo de ausencia por salud basándose en el diagnóstico, disminuyendo las diferencias que antes surgían por la variabilidad de criterios entre médicos y centros de atención (Foto cortesía CCSS)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implementará una reforma normativa que transformará el sistema de incapacidades médicas en Costa Rica, estableciendo por primera vez criterios uniformes y obligatorios para determinar la cantidad de días de permiso según el diagnóstico de cada paciente. El acuerdo, aprobado por la Junta Directiva de la entidad y difundido por La Teja, busca asegurar mayor equidad y transparencia en el otorgamiento de incapacidades laborales, con repercusiones tanto en el sector público como en el privado.

Hasta ahora, los tiempos de incapacidad variaban de forma considerable dependiendo del criterio individual de cada médico, el centro de salud donde se realizaba la consulta y si la recomendación provenía de la CCSS o de proveedores privados. Datos oficiales muestran que estas diferencias podían resultar en duraciones muy dispares para una misma condición, una situación que la Auditoría Interna de la Caja describió como generadora de posibles inequidades y difíciles de justificar técnicamente, según publicó este domingo La Teja.

La transformación principal consiste en la obligatoriedad de utilizar el Catálogo de diagnósticos más frecuentes en incapacidades, una herramienta que determina rangos de días de permiso según la enfermedad diagnosticada y que será de aplicación obligatoria en la consulta externa y los servicios de emergencias a nivel nacional.

¿Qué implican las nuevas reglas para incapacidades médicas?

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, expuso al medio local que la reforma garantiza “equidad y coherencia en decisiones que impactan directamente a los trabajadores y al sistema de seguridad social”. Taylor Hernández detalló que la decisión “ordena, estandariza y da claridad” sobre el proceso, lo que permitirá que la duración de una incapacidad ya no dependa de la opinión individual del profesional ni del lugar donde se brinde la atención médica, sino que se base en criterios técnico-normativos homogéneos.

El alcance de la nueva normativa fijará procedimientos técnicos homogéneos para el otorgamiento de licencias laborales sin importar el origen del reporte, corrigiendo desigualdades señaladas por auditorías en la administración actual (Foto cortesía CCSS)
El alcance de la nueva normativa fijará procedimientos técnicos homogéneos para el otorgamiento de licencias laborales sin importar el origen del reporte, corrigiendo desigualdades señaladas por auditorías en la administración actual (Foto cortesía CCSS)

Por primera vez, el control institucional abarcará las incapacidades emitidas por fuera de la Caja: la regulación se extenderá a las recomendaciones de la medicina privada, medicina de empresa, aseguradoras y otros proveedores externos.

La doctora Paula Villalobos Solano, coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, explicó también al medio: “La ausencia de criterios uniformes generó durante años diferencias difíciles de justificar desde el punto de vista técnico”. Villalobos Solano remarcó que con este catálogo se establecen parámetros claros de igualdad en cualquier localidad del territorio.

Proceso pendiente y aplicación de la reforma

La nueva normativa aún no ha entrado en vigor. Según los procedimientos legales, deberá atravesar un proceso de audiencia pública, requisito indispensable bajo la legislación costarricense, de acuerdo con la información proporcionada por el medio costarricense.

La Gerencia Médica de la CCSS será la encargada de actualizar o modificar el catálogo, siempre tras un análisis técnico riguroso para reducir las variaciones no reguladas y fortalecer la trazabilidad y el control interno del sistema.

Tras un proceso de consulta pública, la Caja Costarricense de Seguro Social aplicará lineamientos técnicos iguales en todo el país para evitar injusticias y reducir la variabilidad en la duración de los permisos médicos (Foto cortesía CCSS)
Tras un proceso de consulta pública, la Caja Costarricense de Seguro Social aplicará lineamientos técnicos iguales en todo el país para evitar injusticias y reducir la variabilidad en la duración de los permisos médicos (Foto cortesía CCSS)

Este ajuste normativo responde a los hallazgos recientes de la Auditoría Interna de la Caja, que detectó evidencia de falta de uniformidad y potenciales desigualdades en el otorgamiento de incapacidades debido a la discrecionalidad en la aplicación de los criterios médicos por parte de los diferentes actores del sistema.

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