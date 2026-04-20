El Salvador

El salvadoreño Franklin Castro es reelecto como secretario general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal

La decisión sobre la permanencia de Castro fue tomada por consenso de las delegaciones asistentes, reforzando el papel de El Salvador en organismos internacionales dedicados a la modernización de los servicios postales

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Un funcionario salvadoreño renueva su mandato en un organismo internacional clave para el sector postal. El apoyo unánime marca un hito para la cooperación en América y Europa. Nuevos retos surgen en medio de reformas y modernización (Foto cortesía Franklin Castro)
Un funcionario salvadoreño renueva su mandato en un organismo internacional clave para el sector postal. El apoyo unánime marca un hito para la cooperación en América y Europa. Nuevos retos surgen en medio de reformas y modernización (Foto cortesía Franklin Castro)

En el 25º Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), desarrollado en Cascais, Portugal, el funcionario salvadoreño Franklin Castro fue reelecto para un segundo periodo como secretario general del organismo, de acuerdo con información divulgada por la Vicepresidencia de la República de El Salvador este domingo.

La decisión, tomada por las delegaciones de los veintinueve países y territorios miembros, fortalece la posición del país centroamericano ante los espacios multilaterales vinculados al sector postal y reafirma el compromiso gubernamental por la modernización institucional, tal como informó la Vicepresidencia.

El apoyo a la continuidad de Castro en la secretaría general ocurre en un contexto donde el sector postal atraviesa un proceso de transformación impulsado por el desarrollo económico, el fortalecimiento de los servicios públicos y la integración regional, señaló la Vicepresidencia salvadoreña en su comunicado oficial. La elección se definió por aclamación, lo cual evidencia el consenso de los países miembros sobre su gestión.

La UPAEP, fundada en 1911 en Montevideo, Uruguay y que actualmente agrupa a 28 países, orienta su labor a la cooperación técnica entre los operadores postales de sus miembros. Entre sus propósitos principales está el impulso al servicio postal universal, además de reforzar el desarrollo del mercado postal regional a través de reformas estructurales y la generación de mecanismos para el intercambio técnico, operativo y regulatorio, en línea con los lineamientos planteados durante el congreso en Portugal.

El secretario general salvadoreño recibe el reconocimiento de sus pares durante un congreso histórico. La modernización y la inclusión financiera se convierten en banderas de la nueva etapa. Un doctorado honorífico refrenda su impacto (Foto cortesía Franklin Castro)
El secretario general salvadoreño recibe el reconocimiento de sus pares durante un congreso histórico. La modernización y la inclusión financiera se convierten en banderas de la nueva etapa. Un doctorado honorífico refrenda su impacto (Foto cortesía Franklin Castro)

Detalles sobre la reelección de Franklin Castro y su impacto internacional

Castro, exdirector de Correos de El Salvador y ex viceministro de Gobernación ad honorem, inició su primer mandato como secretario general de la UPAEP en enero de 2022, tras haber sido elegido en noviembre de 2021 en el 24° Congreso realizado en Curazao, entre el 18 y el 22 de octubre de ese año, según archivos del Portal de Transparencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Para el Ejecutivo local, su permanencia es considerada como un reconocimiento internacional a la gestión implementada por El Salvador en servicios postales.

A lo largo de su carrera, Castro impulsó programas de modernización institucional en las áreas financiera, tecnológica y logística, con énfasis en la renovación del sector en el país. Por estos aportes, fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa en Ciencias Económicas por la Universidad Monseñor óscar Arnulfo Romero, reconocimiento que acredita su labor a favor de la inclusión financiera en El Salvador.

En la última edición del Congreso de la UPAEP, los delegados analizaron documentos relacionados con la gestión institucional del periodo 2018-2021 y revisaron la cooperación con la Unión Postal Universal (UPU). Además, se presentaron informes de grupos de trabajo, evaluaciones sobre gobernanza y finanzas, líneas de acción para el futuro del sector postal regional y propuestas de modificaciones al reglamento general y la cooperación técnica.

El escenario diplomático en Portugal fue testigo del respaldo mayoritario a una figura clave en la transformación postal latinoamericana en medio de reformulaciones técnicas y avances en integración (Foto cortesía Franklin Castro)
El escenario diplomático en Portugal fue testigo del respaldo mayoritario a una figura clave en la transformación postal latinoamericana en medio de reformulaciones técnicas y avances en integración (Foto cortesía Franklin Castro)

El reciente respaldo a la gestión de Castro desde la UPAEP ratifica la política salvadoreña de innovación y fortalecimiento institucional en el sector postal, así como los avances logrados en la integración regional vinculada a este ámbito.

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