La relación de Katy Perry y Justin Trudeau podría verse afectada tras las acusaciones de agresión sexual por parte de Ruby Rose

Katy Perry enfrenta estas acusaciones mientras crece su exposición pública junto a Justin Trudeau. (EFE. Instagram)

Katy Perry enfrenta un nuevo episodio de exposición pública tras las acusaciones difundidas por Ruby Rose, y, de acuerdo con personas de su entorno, la situación la habría tomado por sorpresa.

Según fuentes cercanas ala cantante citadas por Page Six, la artista se sintió “desconcertada” ante la aparición de las declaraciones en redes sociales, en las que Rose afirmó haber sido víctima de una agresión sexual durante un encuentro ocurrido en 2010 en Melbourne, Australia.

Las mismas fuentes indicaron que el entorno de la artista no esperaba la reaparición de este episodio, especialmente por tratarse de un hecho que había sido mencionado anteriormente en otros términos.

Katy Perry estaba muy sorprendida por las declaraciones de Ruby Rose. (EFE/Reuters)

En medio de la situación, el entorno de Perry también ha destacado cómo esto puede afectar el romance que ella mantiene Justin Trudeau.

“En los últimos meses, han estado disfrutando al máximo de su relación. Nunca han ocultado su gran amor, pero este es realmente el primer desafío al que se enfrentan desde que están juntos. La situación puede poner a Justin en una situación incómoda”, expresó el informante.

Y añadió: “Justin era conocido como un primer ministro que apoyaba a las mujeres. Tenía igualdad de género en su gabinete, se le ha relacionado con este tipo de temas sociales, así que esto podría afectar un poco su relación”.

Los amigos de Katy Perry aseguran que esta situación pone en una posición incómoda a Justin Trudeau. (Instagram/Katy Perry)

Las personas cercanas a Katy Perry también señalaron que la cantante considera que las acusaciones carecen de fundamento. Asimismo, a través de su representante, la artista negó los señalamientos y los calificó como “categóricamente falsos”.

En esa misma línea, su equipo sostuvo que las afirmaciones difundidas en redes sociales no corresponden con los hechos y pueden tener consecuencias en la percepción pública.

De acuerdo con las fuentes, la situación ha generado inquietud dentro del círculo cercano de Katy Perry debido a la rapidez con la que el tema se ha extendido en plataformas digitales.

“Será juzgada en línea por estas afirmaciones”, señaló una persona vinculada a la industria musical que ha trabajado con la famosa.

Las amistades de Katy Perry están preocupadas por cómo será juzgada la cantante por la opinión pública. REUTERS/Mario Anzuoni

Las declaraciones de Ruby Rose fueron publicadas en Threads, donde describió un supuesto incidente ocurrido durante una salida nocturna.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que piense. Se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, escribió.

En sus publicaciones, la también integrante de la serie Orange Is the New Black describió el hecho y señaló que, en su momento, lo presentó públicamente como una anécdota en tono humorístico.

“Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié para que fuera una ‘graciosa anécdota de borrachera’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera”, expresó.

Ruby Rose afirmó que Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca. (Composición: REUTERS/AFP)

Y añadió: “Después accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona”.

Asimismo, el 14 de abril, Rose indicó que había completado el proceso de denuncia y que, por recomendación policial, no continuaría haciendo comentarios públicos sobre el caso ni sobre las personas involucradas mientras la investigación estuviera en curso.

De acuerdo con reportes de medios locales como The Sydney Morning Herald y el Herald Sun, la policía del estado de Victoria ha iniciado una investigación sobre las acusaciones. Detectives de la unidad especializada en delitos sexuales y abuso infantil están a cargo del caso.