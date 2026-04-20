El Salvador

Banca en El Salvador supera el promedio regional en reputación y fortalece la confianza del consumidor

Un estudio independiente sitúa a las instituciones salvadoreñas por encima de mercados vecinos debido a la respuesta ágil, la innovación y el vínculo con consumidores, quienes valoran el compromiso social y la formación financiera como diferenciadores

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El informe RepCore® Banca 2026 destaca que la banca salvadoreña logra una reputación superior al promedio de América Latina y Estados Unidos, según Reputation Lab. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe RepCore® Banca 2026 destaca que la banca salvadoreña logra una reputación superior al promedio de América Latina y Estados Unidos, según Reputation Lab. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector bancario de El Salvador registra en el año 2026 una reputación superior al promedio de América Latina y Estados Unidos, según el informe RepCore® Banca 2026 elaborado por la firma consultora especializada en reputación corporativa Reputation Lab. Este análisis, basado en más de 27,600 valoraciones de consumidores de 19 países —1,000 de ellos en El Salvador—, otorga a la banca salvadoreña una puntuación media de 50.7 en el indicador RepScore, lo que supera en más de dos puntos la media regional de 48.4.

La información fue presentada en un reciente encuentro virtual con representantes del sistema financiero, según documentó Reputation Lab. La evaluación fue desarrollada por Fernando Prado Abuín y Natalia Arenzana Arias, socios de Reputation Lab, junto a la consultora internacional Leaderworld y la agencia local de comunicación AXIOMA Comunicación Estratégica.

El informe indica que la reputación bancaria salvadoreña muestra una leve mejora respecto a 2025 y mantiene su posición por encima de la región, en un contexto internacional caracterizado por diferencias marcadas entre mercados y entidades. El estudio destaca la conexión emocional entre la banca y los consumidores en El Salvador, que se refleja en niveles de apoyo y confianza superiores a los observados en otros países de la región.

Según detalla Natalia Arenzana Arias: “La reputación no es un elemento abstracto, sino un activo que condiciona decisiones reales de los consumidores y que, bien gestionado, permite a las entidades fortalecer su relación con la sociedad y generar valor tangible”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe subraya la importancia de canales digitales, la adaptación tecnológica y soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente bancario salvadoreño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales hallazgos del informe bancario

Una de las particularidades del mercado salvadoreño es el peso de los productos y servicios en la construcción de la reputación, donde la agilidad operativa y el desarrollo tecnológico figuran entre los atributos más valorados. El informe detalla que, aunque los criterios de integridad y sostenibilidad tienen un peso levemente menor frente al contexto latinoamericano, siguen representando el 45.6% de los factores reputacionales, junto con el compromiso social.

El apoyo a emprendedores, la educación financiera y los proyectos educativos aparecen como prioridades para los consumidores, lo que define el perfil reputacional local. Además, los bancos reciben valoraciones positivas en liderazgo, solvencia y presencia nacional, así como en su contribución al desarrollo del país.

Claves de la reputación bancaria salvadoreña

El análisis de RepCore® Banca 2026 identifica que los consumidores salvadoreños consideran la interacción personalizada, la innovación en servicios y la capacidad de respuesta como factores clave en su percepción del sector. La consultora internacional Leaderworld y la agencia local de comunicación AXIOMA Comunicación Estratégica subrayan que la reputación de la banca se sostiene en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, respaldados por la confianza de los usuarios.

Asimismo, el estudio remarca la importancia de los canales digitales en la relación entre bancos y clientes, destacando la adaptación tecnológica y la oferta de soluciones digitales como elementos diferenciadores. Este contexto refuerza el papel de las entidades financieras en el desarrollo económico y social de El Salvador.

Personas sonrientes usando un teléfono móvil y una computadora portátil para enviar y recibir dinero digital.
La educación financiera, el apoyo a emprendedores y la contribución al desarrollo nacional emergen como prioridades reputacionales para la banca salvadoreña, según el informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y oportunidades en el sector

Los riesgos reputacionales identificados se centran en el impacto directo al cliente, especialmente en aspectos como la seguridad de la información, el uso de datos personales y el incremento injustificado de tarifas. La gestión de estos factores resulta clave en la percepción del sector, sobre todo en un entorno donde la digitalización y la confianza en el uso ético de los datos personales y la inteligencia artificial adquieren importancia.

El informe subraya que en El Salvador, los canales digitales concentran la mayor parte de la interacción con los clientes y refuerzan la necesidad de gestionar la experiencia en todos los puntos de contacto. Reputation Lab señala que la combinación de estos factores y una reputación evaluada consistentemente permiten posicionar a la banca salvadoreña como un actor relevante en la economía y la sociedad nacional, con expectativas crecientes sobre su aporte al desarrollo.

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