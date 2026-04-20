El Salvador

Vitrinas llenas y pocas compras: los artículos del hogar en El Salvador encadenan 15 meses de caídas, según el BCR

El rubro de muebles y artículos para el hogar acumula más de un año de descensos en los precios, reflejando un cambio en las prioridades de consumo de los salvadoreños ante el alza de alimentos y servicios

Guardar
Vivienda completamente equipada con muebles modernos y decorativos, un reflejo del exceso de inventario que enfrentan los comercios salvadoreños ante la caída sostenida en las ventas del sector hogar (Canva).
Vivienda completamente equipada con muebles modernos y decorativos, un reflejo del exceso de inventario que enfrentan los comercios salvadoreños ante la caída sostenida en las ventas del sector hogar (Canva).

En El Salvador, los precios de muebles y artículos para el hogar han caído de forma sostenida durante más de un año, una tendencia que expertos del Banco Central de Reserva (BCR) observan con creciente preocupación.

La última actualización, correspondiente a marzo de 2026, muestra que adquirir estos bienes resulta más económico que hace doce meses, en marcado contraste con el encarecimiento de otros sectores básicos.

El rubro de muebles y artículos para el hogar, agrupado como el 1.5 en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha atravesado una fase de deflación sin precedentes. El BCR reportó que el índice registró en marzo una baja del -0.56%, tras haber mostrado una única alza momentánea en febrero, cuando subió apenas un 0.17%. Este dato positivo, que rompió una racha negativa de catorce meses, fue interpretado como un posible cambio de ciclo.

Evolución del Índice de Precios al Consumidor para muebles y artículos del hogar en El Salvador, que muestra caídas consecutivas durante 15 meses y un repunte temporal en febrero de 2026, según datos oficiales del BCR.
Evolución del Índice de Precios al Consumidor para muebles y artículos del hogar en El Salvador, que muestra caídas consecutivas durante 15 meses y un repunte temporal en febrero de 2026, según datos oficiales del BCR.

Los datos oficiales, sin embargo, descartan esa hipótesis: la caída se reanudó en marzo y confirma que el sector sigue sin encontrar un piso estable. El inicio de este ciclo descendente se remonta a los primeros meses de 2025. En febrero del año pasado, el indicador mostró el desplome más severo del periodo, con un -2.24%, una cifra que marcó el tono para los meses siguientes.

La “deflación silenciosa” se instaló en el sector, mientras las grandes cadenas y comercios medianos lanzaban sucesivas campañas de descuentos para estimular una demanda cada vez más frágil.

A lo largo de 2025, cada mes cerró en terreno negativo para el sector. Solo en diciembre se registró una baja marginal de -0.09%, lo que no representó una reactivación real. El arranque de 2026 generó expectativas de recuperación por el dato de febrero, pero el informe del BCR de marzo confirmó la persistencia del ciclo negativo.

Variación mensual del IPC para muebles y artículos del hogar en El Salvador, con datos disponibles solo desde diciembre de 2025, que confirman la tendencia negativa del sector durante el primer trimestre de 2026, según el BCR.
Variación mensual del IPC para muebles y artículos del hogar en El Salvador, con datos disponibles solo desde diciembre de 2025, que confirman la tendencia negativa del sector durante el primer trimestre de 2026, según el BCR.

Cambios en las prioridades de consumo: amueblar el hogar pasa a segundo plano

Ante este panorama, se identifican tres factores principales detrás de esta tendencia. El primero es el cambio de prioridades en el consumo de los hogares. Las familias salvadoreñas han relegado la compra de muebles a un lugar secundario, presionadas por la subida de precios de alimentos y servicios básicos.

La compra de bienes duraderos, como sofás o electrodomésticos, ha dejado de ser urgente para buena parte de la población.

El segundo elemento clave es la normalización de los costos logísticos tras años de disrupciones globales. Según el BCR, la estabilización de las rutas marítimas permitió que productos importados, especialmente desde Asia, ingresaran con menores costos de flete. Esto obligó a las empresas a ajustar sus precios a la baja para mantener la competitividad.

Los productos básicos más adquiridos por las peruanas en establecimientos físicos son alimentos perecederos, como verduras y frutas, seguidos de alimentos no perecederos, aseo del hogar, productos de higiene femenina y aseo personal.
Las familias salvadoreñas han desplazado la compra de muebles y artículos para el hogar para priorizar el gasto en alimentos y productos de la canasta básica.

En la actualidad, el alza de los combustibles, importados en su totalidad por El Salvador, impacta también en el costo del transporte y encarece insumos básicos para la producción y distribución. El BCR advierte que este efecto dominó afecta de forma directa el presupuesto disponible de las familias, que han ajustado su gasto para priorizar alimentos y servicios esenciales.

En San Salvador, la transformación de las principales arterias comerciales es evidente. Vitrinas de tiendas especializadas muestran promociones permanentes y descuentos generalizados.

Sin embargo, los pasillos permanecen vacíos y las etiquetas de rebaja no logran reactivar la demanda. El informe oficial, basado en la estructura Diciembre 2009=100 del IPC, muestra que la baja en las compras de muebles y artículos para el hogar ya afecta la percepción de bienestar económico y la dinámica del Producto Interno Bruto (PIB) por consumo interno.

Temas Relacionados

El SalvadorBCRDeflaciónProductos en el hogarEconomía

Últimas Noticias

Banca en El Salvador supera el promedio regional en reputación y fortalece la confianza del consumidor

Un estudio independiente sitúa a las instituciones salvadoreñas por encima de mercados vecinos debido a la respuesta ágil, la innovación y el vínculo con consumidores, quienes valoran el compromiso social y la formación financiera como diferenciadores

Banca en El Salvador supera el promedio regional en reputación y fortalece la confianza del consumidor

Nueve años de prisión tendrá que pagar un hombre en Panamá por hurtar ganado

Se apoderó de 30 reses de las razas Pardo Suizo y Holstein, valoradas cada una en $800.00

Nueve años de prisión tendrá que pagar un hombre en Panamá por hurtar ganado

El regreso triunfal de Los Hermanos Flores tras conquistar Coachella 2026 desata la locura en El Salvador

El arribo de Los Hermanos Flores al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero se convirtió en una fiesta nacional, con aplausos, música y el orgullo salvadoreño por todo lo alto, tras su aclamada presentación en California

El regreso triunfal de Los Hermanos Flores tras conquistar Coachella 2026 desata la locura en El Salvador

El salvadoreño Franklin Castro es reelecto como secretario general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal

La decisión sobre la permanencia de Castro fue tomada por consenso de las delegaciones asistentes, reforzando el papel de El Salvador en organismos internacionales dedicados a la modernización de los servicios postales

El salvadoreño Franklin Castro es reelecto como secretario general de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal

La Caja Costarricense de Seguro Social uniformará los criterios de incapacidades médicas

La reforma establecerá un catálogo obligatorio con rangos claros de días de permiso según diagnóstico, buscando garantizar equidad para quienes necesitan licencia laboral en Costa Rica bajo diferentes proveedores de salud

La Caja Costarricense de Seguro Social uniformará los criterios de incapacidades médicas

TECNO

Valve mejora la experiencia de juego en Linux con su actualización más reciente

Valve mejora la experiencia de juego en Linux con su actualización más reciente

Celular viejo en casa: 5 formas inteligentes de reutilizarlo y ahorrar dinero

Microsoft borra la frontera: el ‘Modo Xbox’ llega a Windows para unificar su ecosistema de juego

Qué pasa si apagas y reinicias tu celular todos los domingos

Apple prepara su propio chatbot para rivalizar con ChatGPT: esto es lo que sabemos

ENTRETENIMIENTO

Charlize Theron sobre las declaraciones de Timothée Chalamet sobre la poca importancia del ballet: “Dentro de diez años la IA hará su trabajo”

Charlize Theron sobre las declaraciones de Timothée Chalamet sobre la poca importancia del ballet: “Dentro de diez años la IA hará su trabajo”

Taylor Frankie Paul habla sobre su proceso de sanación tras no enfrentar cargos por violencia doméstica

La relación de Katy Perry y Justin Trudeau podría verse afectada tras las acusaciones de agresión sexual por parte de Ruby Rose

Kim Kardashian y Kris Jenner exigen 7 millones de dólares a Ray J por violar un acuerdo confidencial

Kayti Edwards revela que Cher descubrió que es abuela de una nieta secreta: “Tuve que confesarlo”

MUNDO

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

Nueva amenaza del régimen iraní: condicionó la seguridad en Ormuz al levantamiento del bloqueo de Estados Unidos

Irán amenazó a EEUU con represalias tras el decomiso de un carguero que intentó burlar el bloqueo naval

Kim Jong-un sigue probando su arsenal: el régimen de Corea del Norte disparó otros cinco misiles balísticos de corto alcance

El precio del petróleo abrió al alza y superó los 90 dólares el barril por la escalada en Medio Oriente

“¡Bienvenido, hermano!“: la cobertura de la prensa israelí sobre la histórica visita del presidente argentino Javier Milei