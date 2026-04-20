El Salvador

El regreso triunfal de Los Hermanos Flores tras conquistar Coachella 2026 desata la locura en El Salvador

El arribo de Los Hermanos Flores al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero se convirtió en una fiesta nacional, con aplausos, música y el orgullo salvadoreño por todo lo alto, tras su aclamada presentación en California

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Las redes explotan de mensajes y artistas locales festejan junto al grupo su regreso tras el histórico show en California (Foto cortesía Los Hermanos Flores)
Las redes explotan de mensajes y artistas locales festejan junto al grupo su regreso tras el histórico show en California (Foto cortesía Los Hermanos Flores)

¡Pura Candela! La llegada de Los Hermanos Flores al aeropuerto internacional “Óscar Arnulfo Romero” de El Salvador convocó a una multitud de seguidores, artistas y ciudadanos que se congregaron para recibir a la agrupación tras su participación en el festival Coachella 2026. Según informó la agrupación el domingo por la tarde el ambiente se transformó en una celebración marcada por vítores, música en vivo y la entrega de flores y banderas nacionales a los integrantes del grupo.

El recibimiento incluyó a admiradores que buscaron fotografiarse con los músicos, saludarlos o expresarles palabras de reconocimiento por su actuación en uno de los festivales internacionales más relevantes. La presencia de artistas locales y la interpretación de temas emblemáticos de Los Hermanos Flores acompañaron la bienvenida, consolidando el clima festivo que se extendió durante varias horas.

El orgullo de los artistas y ciudadanos salvadoreños se dejó ver en la llegada de los integrantes de la orquesta a El Salvador tras dos días de participación en Coachella 2026. Video cortesía Grupo La Máquina.

Durante su actuación en Coachella 2026, la agrupación interpretó canciones como Enfermera, Salvadoreñas y La Bala, piezas propias que animaron al público y motivaron el canto y el baile de numerosos asistentes. De acuerdo con el seguimiento realizado por Infobae, la respuesta del público fue positiva, situando a la banda como referente de la música salvadoreña en escenarios internacionales.

Encuentro con figuras destacadas y repercusión en redes

Uno de los momentos destacados de la gira fue el encuentro de la vocalista Nory Flores con el artista estadounidense Snoop Dogg, quien la saludó con un abrazo y coreó con el público una de las canciones del grupo. Este episodio generó gran repercusión en redes sociales y contribuyó a amplificar el impacto de la presentación salvadoreña en el festival en California, tal como se manifestó en las redes sociales de miles de salvadoreños.

Una llegada celebrada por artistas, fanáticos y líderes de opinión. Compromiso, raíces y una explosión viral tras su paso por el festival estadounidense se unen en una historia de éxito y reconocimiento (Foto cortesía de canal estatal de El Salvador: Noticiero El Salvador).
Una llegada celebrada por artistas, fanáticos y líderes de opinión. Compromiso, raíces y una explosión viral tras su paso por el festival estadounidense se unen en una historia de éxito y reconocimiento (Foto cortesía de canal estatal de El Salvador: Noticiero El Salvador).

La llegada de Los Hermanos Flores a El Salvador fue percibida como un motivo de orgullo nacional. En declaraciones recogidas por medios locales como Noticiero El Salvador, Nory Flores afirmó: “Sabíamos que era algo grande, pero ya estar ahí es cuando a veces los nervios a veces traicionan, pero creo que lo hicimos de la mejor manera”.

Por su parte, César Cortez, también vocalista de la agrupación, expresó a la radio nacional: “Estoy muy contento, sorprendido. No sabía que iba a haber esta cantidad de medios, de artistas. Nosotros venimos contentos por el trabajo que se ha realizado”.

El fenómeno se intensifica con una mezcla única de emociones públicas, figuras internacionales y mensajes que reafirman el papel de la agrupación en la identidad cultural (Foto cortesía Internacional Orquesta Canela)
El fenómeno se intensifica con una mezcla única de emociones públicas, figuras internacionales y mensajes que reafirman el papel de la agrupación en la identidad cultural (Foto cortesía Internacional Orquesta Canela)

Reacciones de músicos y referentes

El encargado de comunicaciones del grupo, Hugo Ortega, definió la experiencia como significativa para la orquesta: “Fue una bonita experiencia, no se podía creer que se hubiese determinado a la empresa para estar participando dentro de un festival de nivel mundial”.

La trascendencia de la banda fue resaltada por Manuel Guillén, líder de la orquesta Sangre Morena, quien valoró: “Ellos marcan la ruta a seguir como una orquesta que ha perseverado a través de los años, es la orquesta de todos los salvadoreños, ¿qué salvadoreño no ha bailado alguna vez con la música de Los Hermanos Flores? Para nosotros como artistas es un ejemplo a seguir y por supuesto un orgullo”.

El retorno del reconocido grupo transformó el aeropuerto en un escenario de emotivo júbilo salvadoreño, con multitudes y figuras relevantes del entorno artístico presentes para vivir un momento que marcó historia. Unas alitas de pollo en compañía de otros artistas fue el banquete de cierre tras esta experiencia que llenó de orgullo a El Salvador. (Foto cortesía César Cortez).
El retorno del reconocido grupo transformó el aeropuerto en un escenario de emotivo júbilo salvadoreño, con multitudes y figuras relevantes del entorno artístico presentes para vivir un momento que marcó historia. Unas alitas de pollo en compañía de otros artistas fue el banquete de cierre tras esta experiencia que llenó de orgullo a El Salvador. (Foto cortesía César Cortez).

El impacto de la participación de Los Hermanos Flores en Coachella 2026 se reflejó en la cantidad de mensajes de felicitación y videos compartidos en redes sociales, donde se multiplicaron las muestras de reconocimiento a la agrupación y su contribución a la proyección internacional de la música salvadoreña.

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