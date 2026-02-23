Panamá

Autoridad Marítima de Panamá recibe orden de asumir control de puertos operados por empresa respaldada por China

En la Gaceta Oficial se publicó el fallo de la La Corte Suprema de Justicia que declaró inválida la prórroga del contrato y sus actos inherentes

Guardar
La orden ejecutiva busca asegurar
La orden ejecutiva busca asegurar la prestación de servicios portuarios y la estabilidad de la cadena logística nacional. REUTERS/Enea Lebrun

El Ministerio de la Presidencia de Panamá ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomar el control administrativo y operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que este lunes se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.

La decisión marca un punto de inflexión en la gestión portuaria del país y abre un escenario jurídico y geopolítico complejo para el sector logístico.

El fallo, contenido en la Gaceta Oficial N.° 30468, estableció que la prórroga automática del contrato entre el Estado panameño y PPC vulneró principios constitucionales, al limitar la capacidad del Estado para administrar bienes de dominio público y otorgar concesiones futuras sin aprobación previa de la empresa.

GacetaNo_30468_20260223En el análisis del máximo tribunal, la concesión generó privilegios que afectaban la libre competencia y restringían la potestad estatal sobre infraestructura estratégica.

Los puertos de Balboa y
Los puertos de Balboa y Cristóbal representan nodos clave del movimiento de contenedores en el sistema logístico panameño. (AP Foto/Matías Delacroix)

Tras la publicación del fallo, que deja en firma la decisión de la CSJ, se emitió la orden de ejecución inmediata para asumir la administración de las terminales portuarias, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios, la seguridad operativa y la protección de la cadena logística.

La orden señala que la decisión se tomó por razones de interés social y de urgencia, en un movimiento orientado a blindar la continuidad operativa de los puertos ante posibles repercusiones legales y económicas, en un escenario marcado por la incertidumbre contractual.

Voceros de Panama Ports Company habían indicado la semana pasada que equipos, sistemas tecnológicos y activos operativos dentro de las terminales son propiedad de la empresa, por lo que advirtieron que no podrían ser utilizados por terceros sin autorización.

Esta postura anticipa un posible conflicto operativo y jurídico en torno al control efectivo de la infraestructura, en especial en áreas críticas como sistemas informáticos, grúas portuarias y plataformas logísticas.

PPC sostiene que equipos y
PPC sostiene que equipos y sistemas dentro de las terminales son de su propiedad, lo que podría generar disputas operativas. REUTERS/Enea Lebrun

La resolución administrativa instruye a la AMP a ejercer facultades inmediatas de supervisión, administración y control sobre las terminales portuarias, incluyendo la protección de activos, la seguridad operativa y la continuidad de contratos con usuarios del sistema portuario.

El documento enfatiza el carácter urgente de la medida, argumentando que los puertos constituyen infraestructura crítica para el comercio exterior y el tránsito marítimo internacional.

El acto también establece la obligación de coordinar con otras entidades estatales para garantizar la estabilidad del sistema logístico, incluyendo seguridad, aduanas y operaciones marítimas.

Asimismo, ordena levantar inventarios de activos, revisar contratos vigentes y asegurar la integridad de la información operativa, en un proceso de transición que podría extenderse mientras se define el nuevo modelo de gestión. Además de garantizar el pago de prestaciones a los cientos de trabajadores que laboran en ambos puertos.

El fallo judicial declaró inconstitucional
El fallo judicial declaró inconstitucional la prórroga del contrato portuario, al considerar que no cumplió con los requisitos de interés público y control estatal. Archivo

El fallo constitucional no solo anuló la prórroga del contrato, sino también actos administrativos previos y posteriores vinculados a dicha extensión, incluyendo resoluciones de la junta directiva de la AMP y certificaciones administrativas que validaban la continuidad contractual. La Corte sostuvo que estos actos derivaban de una prórroga inválida y, por tanto, carecían de sustento constitucional.

Otro elemento relevante del análisis judicial fue la consideración de que la prórroga generaba un escenario de exclusividad incompatible con el interés público, al limitar la posibilidad de futuras concesiones o licitaciones en terminales estratégicas. El tribunal también destacó la necesidad de preservar la potestad estatal sobre bienes de dominio público y garantizar igualdad de condiciones para operadores portuarios.

Hay que recordar que tras el fallo de la Corte, PPC había interpuesto arbitraje internacional contra el Estado panameño, mediante el cual la empresa busca compensación por la anulación del contrato. Este proceso podría prolongarse durante años y exponer al país a reclamaciones multimillonarias, en un litigio que combinaría elementos contractuales, regulatorios y de inversión extranjera.

Autoridades ordenaron inventariar equipos, infraestructura
Autoridades ordenaron inventariar equipos, infraestructura y sistemas existentes en Balboa y Cristóbal como parte del proceso de transición administrativa. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

La controversia también adquirió una dimensión geopolítica tras advertencias provenientes de China y de autoridades vinculadas a Hong Kong, que señalaron que la decisión judicial podría generar consecuencias económicas para Panamá y afectar la confianza de inversionistas internacionales. Estas declaraciones incrementaron la tensión diplomática alrededor del caso, dada la relevancia estratégica del sistema portuario panameño en el comercio global.

Frente a estas presiones, el presidente José Raúl Mulino rechazó categóricamente las advertencias externas y sostuvo que Panamá respeta el Estado de derecho, la separación de poderes y el carácter definitivo de las decisiones judiciales.

El mandatario subrayó que el fallo de la Corte Suprema responde a un proceso constitucional interno y que el país mantiene garantías para la inversión extranjera bajo el marco legal vigente.

En términos económicos, la decisión introduce incertidumbre en uno de los principales nodos logísticos del país, ya que los puertos de Balboa y Cristóbal concentran una parte significativa del movimiento de contenedores y del tráfico marítimo regional. Analistas advierten que la transición administrativa deberá manejarse con cautela para evitar interrupciones en operaciones, impacto en contratos de transporte y afectaciones a la reputación logística de Panamá.

APM Terminals, filial de Maersk,
APM Terminals, filial de Maersk, dijo estar dispuesta a operar temporalmente Balboa y Cristóbal mientras el Gobierno organiza una licitación con contratos separados para cada terminal. REUTERS/Aris Martinez/File Photo

No obstante, el Gobierno sostiene que la medida representa una oportunidad para redefinir el modelo de concesiones portuarias, fortalecer la transparencia y garantizar una mayor participación estatal en infraestructura estratégica, en línea con los argumentos constitucionales planteados por la Corte. Este enfoque busca equilibrar la atracción de inversión extranjera con la preservación del control soberano sobre activos críticos.

La evolución del caso dependerá ahora de varios factores, entre ellos la implementación efectiva del control por parte de la AMP, el avance del arbitraje internacional y las negociaciones que eventualmente puedan surgir entre el Estado y la empresa concesionaria. Mientras tanto, el conflicto se perfila como uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del sistema portuario panameño, con implicaciones legales, económicas y geopolíticas de largo alcance.

APM Terminals, filial del grupo naviero Maersk, manifestó previamente su disposición a asumir de forma temporal la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal en caso de que el Estado requiera garantizar la continuidad del servicio mientras se organiza un nuevo proceso de licitación.

La empresa señaló que su eventual participación tendría carácter transitorio, limitada a asegurar la estabilidad operativa y logística de las terminales, mientras el Gobierno define un esquema definitivo de adjudicación que contemplaría contratos separados para cada puerto, en línea con la estrategia de diversificar operadores y fortalecer la competencia en el sistema portuario panameño.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCK HutchisonPanama Ports CompanyPuertosCanal de Panamá

Últimas Noticias

Reservas internacionales de Costa Rica superan los USD 18.6 millones y alcanzan nivel histórico

El monto registrado por el Banco Central representa un incremento significativo respecto a años anteriores, lo que refuerza la posición financiera nacional y contribuye a la mejora en la percepción de riesgo en los mercados externos

Reservas internacionales de Costa Rica

Gobierno de Nicaragua destina $55.3 millones a la ampliación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino

La inversión, financiada con fondos públicos e impulsada por el fortalecimiento de relaciones con bilaterales permitirá el aterrizaje de aviones de gran tamaño y la apertura de nuevas rutas comerciales internacionales

Gobierno de Nicaragua destina $55.3

Biotecnología transforma la producción de papa en Costa Rica y da un respiro económico a familias agricultoras

Un proyecto del Tecnológico de Costa Rica permitió a productores de la provincia de Cartago acceder a semilla de alta calidad, aumentar rendimientos y reducir costos en medio de un contexto agrícola desafiante

Biotecnología transforma la producción de

El Salvador se consolida como la potencia eléctrica de Centroamérica: el secreto detrás de su liderazgo exportador

La apuesta por la energía limpia convirtió a El Salvador en referente de exportación eléctrica. El país abastece a sus vecinos con electricidad generada a partir de vapor volcánico

El Salvador se consolida como

La ANEP promueve la inclusión femenina en la economía salvadoreña

El segundo Foro Mujer y Empresa reunió a representantes empresariales y foros internacionales para debatir mecanismos destinados a incrementar la participación formal de las mujeres en el sector productivo, así como en puestos de toma de decisiones

La ANEP promueve la inclusión

TECNO

Sergey Brin, confundador de Google,

Sergey Brin, confundador de Google, volvió a trabajar tras jubilarse y revela una verdad incómoda

La esperada secuela de ‘Las guerreras K-Pop’ no llegaría en 2029 y esta es la razón

Tras la polémica por los therians, surge el hobby dogging: paseos sin perro y con entrenador en Europa

Google creó la mejor IA para transformar fotos en contenido publicitario, para redes sociales y más

Pokémon GO lanza Supermegaincursiones: batallas grupales y mejores recompensas por tiempo limitado

ENTRETENIMIENTO

Tyra Banks admitió su error

Tyra Banks admitió su error por la controvertida sesión de blackface de ‘America’s Next Top Model’: “Lo marrón y lo negro es hermoso”

El incómodo momento entre Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los premios BAFTA tras recibir insulto racista

Así celebró Jennifer Lopez el cumpleaños número 18 de sus hijos Emme y Max: “¡Siempre hemos sido los tres!”

El final de temporada de “El Caballero de los Siete Reinos” explicado por el creador de la serie

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, reveló estar embarazada tras maratónico encuentro sexual con 400 hombres sin protección

MUNDO

Arrestaron al ex embajador británico

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó a Creta en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos inició la retirada de su mayor base militar en el noreste de Siria después de 12 años

Nueva suba del oro en medio de las tensiones por los aranceles de Trump

Ex funcionarios británicos aseguraron que Andrés usó dinero del contribuyente para pagarse masajes cuando era príncipe