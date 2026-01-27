Panamá

El foro regional en Panamá reúne a jefes de Estado, líderes empresariales y expertos en economía

Una amplia representación internacional se da cita en Amador para analizar los desafíos actuales y proponer soluciones colectivas en sectores como la competitividad, la transición energética y la transformación digital en América Latina

La cuidad de Panamá se convierte este martes en epicentro de la discusión económica y política regional al albergar el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, una cita que congrega a seis jefes de Estado y más de 2,500 líderes globales en el Centro de Convenciones Panamá, en Amador.

De acuerdo con la Cancillería panameña, el evento —que se extiende durante el 28 y 29 de enero— representa una oportunidad estratégica para profundizar la integración y para que el país refuerce su papel como plataforma de encuentro entre gobiernos, sector privado y organismos multilaterales, un rol que ha cobrado fuerza tras su reciente participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Dentro de la agenda del foro, uno de los momentos destacados es la presencia de figuras de relevancia internacional: asistirán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien será el orador principal; Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Entre los invitados de renombre también se cuentan dos laureados con el Premio Nobel de Economía: el francés Philippe Aghion (2025) y el británico James Robinson (2024), además del físico teórico y futurista estadounidense Michio Kaku.

La concurrencia de delegaciones es un signo del alcance global de la cita: se han inscrito representantes de países como Argentina, Arabia Saudita, Bahrein, Francia, India, Marruecos, Qatar, Sudáfrica, España y Estados Unidos, entre otros.

La Cancillería panameña detalló además que asistirán diez ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, siete vicecancilleres —incluidos los de Italia y Sudáfrica—, 17 ministros de Economía, nueve viceministros y diez funcionarios de otras carteras, junto con delegaciones de 22 organismos internacionales.

Reforzando su carácter multilateral, el foro convoca también a cinco exjefes de Estado: Iván Duque y Juan Manuel Santos (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Eduardo Frei (Chile) y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

A la vez, seis expresidentes participan activamente en los diferentes paneles. Este despliegue evidencia la centralidad del foro como espacio para el diseño de estrategias regionales.

En palabras del comunicado de la Cancillería, uno de los objetivos principales es consolidar el evento como el “Davos de América Latina”, al proponer una plataforma donde se debaten los desafíos económicos, sociales y políticos que afronta la región y donde se presentan iniciativas con impacto regional.

Jornadas de debates y ponencias magistrales

Durante las dos jornadas, los debates combinan temas como el crecimiento económico, la competitividad, la transición energética, la democracia, la transformación digital, la inteligencia artificial y el desarrollo sostenible. Participan presidentes ejecutivos de grandes empresas, banqueros y expertos internacionales, con una agenda diseñada para actualizar al público sobre las tendencias y riesgos globales.

El primer día, los paneles abordan cuestiones como el contexto económico mundial, los retos del comercio global, la transformación de los modelos productivos y el papel del liderazgo empresarial en un entorno de incertidumbre geopolítica.

El segundo día se orienta hacia los dilemas democráticos, el papel de la tecnología —incluida la inteligencia artificial—, el desarrollo sostenible y la transición energética.

En paralelo al evento principal, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) impulsa encuentros con delegaciones internacionales para promover nuevas oportunidades de inversión y consolidar la imagen del país como centro regional de negocios.

Según la Cancillería, estas actividades contribuyen a dinamizar el turismo, los servicios, el comercio y refuerzan la colaboración entre la CAF, el sector privado y las autoridades nacionales.

El foro se celebra en un contexto de creciente protagonismo internacional de Panamá, que ha utilizado espacios globales para captar la atención de inversionistas y actores interesados en sus ventajas como plataforma de integración en América Latina.

En esta edición, más de 2,500 líderes globales debaten sobre la agenda futura de la región, mientras la presencia de figuras como Luiz Inácio Lula da Silva y dos galardonados con el Nobel de Economía subraya la proyección de la cita como referencia para el desarrollo regional.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años