Reservas almacenadas en mina de cobre en Panamá podrían generar más de $800 millones

La operación minera permanece detenida desde finales de 2023, luego del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. (AP Foto/Matías Delacroix)

La minera canadiense First Quantum Minerals reportó que en Cobre Panamá, en Donoso (Colón), mantiene almacenadas alrededor de 38 millones de toneladas de roca mineralizada extraída antes de la suspensión de operaciones.

De manera preliminar, la empresa prevé que el procesamiento de esas existencias podría comenzar en un plazo aproximado de tres meses tras la notificación oficial reglamentaria de proceder y tardaría cerca de un año en completarse.

A partir de ese material, la compañía estima que podrían producirse unas 70,000 toneladas de cobre, un volumen que, valorado a precios recientes del metal, equivaldría a cerca de $892 millones en concentrado, aunque el monto final dependerá del precio efectivo de venta y de las condiciones de comercialización al momento de exportar.

El planteamiento se da en un escenario en el que la mina permanece en fase de preservación y gestión segura desde finales de 2023, tras la suspensión de la operación, y en momentos en que el Gobierno panameño evalúa el futuro del yacimiento bajo un enfoque que ha insistido en separar la gestión ambiental del mineral ya extraído de cualquier discusión sobre una eventual reapertura.

En cuatro años, desde el inicio de la operación comercial, se cargaron 140 buques que exportaron concentrado de cobre desde Panamá hacia mercados como China, Japón, Corea del Sur, España y Alemania. Cortesía

En su actualización corporativa, First Quantum sostiene que el procesamiento del material almacenado busca mitigar riesgos ambientales y operativos asociados al almacenamiento prolongado, incluyendo consideraciones vinculadas al manejo de agua y residuos, además de asegurar material de alimentación para la instalación de gestión de relaves.

Cobre Panamá fue, hasta su paralización, uno de los proyectos mineros más relevantes del hemisferio occidental por escala de producción y por su peso en la economía panameña.

Su “último año completo” de operación, 2022, cerró con ingresos atribuidos a la unidad de Cobre Panamá por $2,959 millones, según los estados financieros consolidados de la empresa.

En 2023, año en que las operaciones se interrumpieron, la cifra bajó a $2,513 millones. La diferencia refleja el impacto de una operación parcialmente afectada por la crisis social y regulatoria que derivó en el cierre, y que desde entonces mantiene a la mina bajo un esquema de mantenimiento y control para evitar deterioros mayores del sitio.

Según el contrato de concesión firmado en 1997, Panamá recibiría una regalía equivalente al 2% sobre las ganancias brutas de la operación minera. Archivo

En total, desde que inició la operación comercial en el tercer trimestre de 2019 hasta la suspensión a finales de 2023, tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad del contrato aprobado ese mismo año, la mina de Donoso generó ventas superiores a $8,000 millones.

Más allá del impacto en la producción, el componente laboral también se mueve en el debate de corto plazo. First Quantum señala que el plan de procesamiento del mineral almacenado implicaría la creación inmediata de 700 empleos directos adicionales sobre una base que la compañía sitúa en 1,600 trabajadores vinculados al esquema actual de preservación.

La empresa anticipa, además, contrataciones indirectas y mayor movimiento para proveedores de equipos, transporte, logística, alimentación y servicios, en una zona cuyo tejido económico se transformó alrededor de la mina durante la última década.

Auditoria

Tras la suspensión de la operación a finales de 2023, la mina de Cobre Panamá se mantiene bajo un esquema de preservación y gestión segura, mientras el Gobierno desarrolla una auditoría integral que busca establecer con precisión el estado ambiental, técnico, legal y operativo del proyecto.

El presidente José Raúl Mulino ha señalado que la decisión sobre el futuro de Cobre Panamá se tomará durante el primer trimestre del año, en función de los resultados de la auditoría integral. EFE

Este proceso, solicitado por el Ejecutivo, es uno de los insumos centrales para la decisión que el presidente José Raúl Mulino ha adelantado que se tomará durante el primer trimestre del año, sin que ello implique la negociación de un nuevo contrato que deba ser aprobado por la Asamblea Nacional.

La auditoría está a cargo de SGS Panama Control Services Inc. y, en su segundo informe de avance, detalla que el proceso se encuentra en fase de análisis, integración y validación cruzada de información.

El documento corresponde al Informe Mensual No. 02 y abarca el período del 8 de noviembre al 7 de diciembre de 2025. En ese tramo, el equipo auditor desarrolla la evaluación y contraste de la información recabada en la primera inspección de campo frente a los 370 compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, con el propósito de sustentar conclusiones verificables, trazables y fundamentadas.

El alcance de la auditoría incluye la revisión de aspectos legales, laborales y tributarios; el cumplimiento ambiental de los compromisos; la evaluación de estándares técnicos y operacionales; y la identificación de riesgos bajo las condiciones actuales del proyecto, así como de pasivos ambientales futuros.

El período auditado comprende la fase operativa entre 2019 y 2023, además de los elementos asociados a la etapa de cuidado y mantenimiento, con énfasis en los posibles impactos que puedan generar riesgos significativos bajo las condiciones actuales del sitio.

De acuerdo con el Informe Mensual No. 02, los hallazgos preliminares identificados aún se encuentran en proceso de verificación técnica y documental, por lo que no se presentan conclusiones en esta entrega.

El Gobierno panameño recibió alrededor de $29 millones en regalías tras la exportación de concentrado de cobre almacenado en la mina de Donoso, como parte del plan de preservación y manejo seguro del proyecto. REUTERS/Tarina Rodriguez

El informe señala que los hallazgos y conclusiones consolidados serán presentados en el reporte final, una vez culminadas las etapas de contraste y validación técnica, con el objetivo de que el Estado panameño cuente con una herramienta sólida, coherente y trazable para la toma de decisiones.

En los últimos meses, la empresa entregó al Gobierno panameño alrededor de $29 millones en concepto de regalías, derivadas de la exportación y venta de 122,520 toneladas de concentrado de cobre que habían quedado almacenadas en la mina de Donoso tras la suspensión de la concesión.

Ese material, que permaneció en sitio por más de un año, fue despachado luego de la aprobación del plan de Preservación y Manejo Seguro (P&SM) y generó ventas por unos $334 millones. Del total exportado se obtuvieron 56,860 toneladas de cobre y 25,901 onzas de oro, tras envíos realizados entre junio y agosto, en un proceso que el Ejecutivo ha presentado como parte de la gestión para reducir riesgos ambientales asociados al almacenamiento prolongado del concentrado.