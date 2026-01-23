Marino panameño Javier Olmedo Núñez llegó a Panamá tras ser liberado en Venezuela

Javier Olmedo Núñez, a su salida del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras llegar en un vuelo procedente de Venezuela. Cortesía.

El marino panameño Javier Olmedo Núñez llegó este viernes a Panamá cerca de las 12:00 del mediodía (hora local), tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Caracas, Venezuela, luego de haber sido liberado tras permanecer detenido durante más de siete meses.

Su regreso marca el cierre de un caso que se mantuvo en seguimiento diplomático desde junio de 2025 y que fue confirmado oficialmente por el Gobierno panameño horas antes de su llegada.

La liberación fue informada inicialmente por el presidente José Raúl Mulino a través de sus redes sociales y posteriormente ratificada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que el Gobierno de Panamá expresó satisfacción por el retorno del ciudadano panameño y destacó las gestiones realizadas para lograr su excarcelación.

En el mensaje, la Cancillería indicó que, desde que se tuvo conocimiento de la detención, el Ejecutivo instruyó a las distintas instancias del Estado a desplegar los esfuerzos diplomáticos necesarios para asegurar la pronta liberación de Olmedo Núñez.

El presidente José Raúl Mulino confirmó a través de sus redes sociales que el marino Javier Olmedo Núñez se encontraba en camino a Panamá tras ser liberado en Venezuela. Tomada de X

El comunicado oficial también resaltó el papel de la cónsul de Panamá en Caracas, Susana Thornhill, así como del equipo del consulado panameño en Venezuela, quienes acompañaron el proceso y realizaron las gestiones correspondientes hasta concretar el retorno del marino al país.

Además, el Gobierno reiteró su compromiso con la protección de los nacionales en el exterior y con el respeto al derecho internacional como principios rectores de su política exterior.

Olmedo Núñez había sido detenido el 13 de junio de 2025, cuando se encontraba a bordo de una embarcación de bandera panameña interceptada por autoridades venezolanas.

Desde entonces, su situación fue manejada con cautela por la Cancillería panameña, que evitó dar detalles públicos mientras avanzaban las conversaciones diplomáticas para destrabar el caso.

Durante los meses de detención, el caso generó preocupación en Panamá por la prolongación del proceso y la limitada información disponible. En varias ocasiones, el propio Gobierno tuvo que aclarar versiones que circulaban sobre una supuesta liberación que aún no se había concretado.

Javier Olmedo Núñez había sido acusado por autoridades venezolanas de presuntos delitos vinculados a espionaje, un señalamiento que fue parte del proceso que mantuvo al ciudadano panameño detenido durante más de siete meses en ese país. Archivo

A inicios de enero de 2026, el presidente Mulino había precisado que el ciudadano panameño seguía detenido, aunque confirmó que el caso se mantenía activo en la agenda diplomática.

La confirmación definitiva de su liberación permitió que Olmedo Núñez abordara un vuelo comercial desde Caracas hacia Panamá, concretando su regreso este viernes.

Hasta el momento, el Gobierno no ha ofrecido detalles adicionales sobre las condiciones de la detención ni sobre los términos específicos bajo los cuales se produjo la liberación.