El Salvador

La tormenta tropical Cristina obliga a evacuar a 95 personas en la costa de El Salvador

Las autoridades trasladaron a 39 adultos y 56 menores a refugios en Acajutla y en La Libertad durante la madrugada del miércoles, mientras las lluvias siguen en el centro y el occidente

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Agentes de seguridad ayudan a una familia a evacuar un barrio donde una mujer identificada como Nancy Verónica Mejía, de 32 años, falleció tras un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias, en Ciudad Delgado, El Salvador, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/José Cabezas
Agentes de seguridad ayudan a una familia a evacuar un barrio donde una mujer identificada como Nancy Verónica Mejía, de 32 años, falleció tras un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias, en Ciudad Delgado, El Salvador, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/José Cabezas

La tormenta tropical Cristina provocó la evacuación de al menos 95 personas en la zona costera de El Salvador durante la madrugada del miércoles, luego de intensas lluvias que continúan afectando el centro y el occidente del país. Las autoridades mantienen activa una alerta naranja y advierten que las precipitaciones podrían intensificarse hasta el jueves, informó la agencia EFE.

Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el fenómeno se encontraba a unos 83 kilómetros (52 millas) del Puerto de La Libertad y a 150 kilómetros (93 millas) al sureste de San Salvador, se desplaza lentamente hacia el oeste a 6 km/h y presenta vientos sostenidos de 65 km/h. El organismo oficial indicó que la influencia directa de la tormenta se concentra en la franja costera, aunque las lluvias se extienden por todo el territorio nacional.

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La agencia EFE informó que, en las playas y comercios de La Libertad, la actividad se paralizó. Restaurantes y negocios decidieron cerrar sus puertas, mientras las autoridades exhortan a la población y a los visitantes a evitar cualquier actividad recreativa ante el incremento del oleaje y la velocidad de las corrientes.

El director de Protección Civil, Luis Anaya, confirmó en rueda de prensa que 39 adultos y 56 menores fueron trasladados a albergues habilitados en Acajutla y La Libertad. El funcionario subrayó que no se han registrado víctimas hasta el momento, aunque los equipos de Protección Civil y cuerpos de socorro permanecen desplegados en los puntos más vulnerables.

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Fernando López señaló: “Las lluvias pueden intensificarse en la tarde de hoy y tomar más fuerza el jueves”, e instó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones oficiales y priorizar la seguridad personal.

Bomberos salvadoreños se preparan para inspeccionar el lecho de un río ante la proximidad de la tormenta tropical Cristina, en San Salvador, El Salvador, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas
Bomberos salvadoreños se preparan para inspeccionar el lecho de un río ante la proximidad de la tormenta tropical Cristina, en San Salvador, El Salvador, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Las medidas de prevención en El Salvador

La medida de alerta naranja —nivel de preparación— se mantiene en todo el país desde el lunes, como parte de la estrategia de prevención. El Ministerio de Educación informó la tarde de este miércoles que se extiende la suspensión de las clases en las escuelas públicas, colegios privados y universidades desde el martes, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes. La reanudación de las actividades educativas dependerá de la evolución meteorológica, según informaron las autoridades a EFE.

En los sectores rurales, la población afronta riesgos adicionales debido a la vulnerabilidad de las viviendas, que suelen estar construidas con materiales como barro, láminas y plástico. La amenaza de deslizamientos e inundaciones por el desbordamiento de ríos persiste en diversas comunidades, una situación que históricamente ha causado víctimas mortales en El Salvador.

Los antecedentes de temporales en el país

El país registra antecedentes de desastres asociados a fenómenos climáticos. Entre los más graves se encuentran el huracán Mitch en 1998, que dejó alrededor de 240 fallecidos, y las lluvias de noviembre de 2009, responsables de casi 200 muertes, según la información recopilada por EFE.

Por ahora, la depresión tropical Cristina concentra la atención de las autoridades meteorológicas en El Salvador tras haber sido degradada desde tormenta tropical. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales(MARN) confirmó este miércoles en sus medios oficiales la reclasificación del sistema, en una actualización que incluyó información proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes(NHC).

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