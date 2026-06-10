El Salvador

Pronóstico: Continúan lluvias en El Salvador pese a debilitamiento de Cristina

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que el ciclón avanzó por el Pacífico hacia territorio salvadoreño y previó su ingreso entre la madrugada y la mañana del jueves

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Cristina mantiene riesgo de lluvias intensas en El Salvador pese a su debilitamiento a depresión tropical.(Cortesía: Centro Nacional de Huracanes)
Cristina mantiene riesgo de lluvias intensas en El Salvador pese a su debilitamiento a depresión tropical.(Cortesía: Centro Nacional de Huracanes)

La depresión tropical Cristina concentra la atención de las autoridades meteorológicas en El Salvador tras haber sido degradada desde tormenta tropical. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó. este miércoles en sus medios oficiales, la reclasificación del sistema, en una actualización que incluyó información proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El meteorólogo Amides Figueroa, vocero del MARN, explicó que la reclasificación se realizó luego de nuevas mediciones satelitales, las cuales revelaron que las velocidades de los vientos ya no corresponden a las de una tormenta tropical. “Sin embargo, las depresiones tienen velocidades aún importantes”, detalló Figueroa en la actualización transmitida por la cartera estatal.

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Según la información oficial, los vientos máximos sostenidos en una depresión tropical superan los 35 nudos por hora (aproximadamente 64 km/h), lo que representa condiciones todavía peligrosas para la población, sobre todo ante la posibilidad de lluvias intensas y acumulación de humedad sobre el territorio nacional.

El MARN confirmó que Cristina avanza sobre el Pacífico hacia la costa salvadoreña, con ingreso previsto entre la madrugada y la mañana del jueves.(Cortesía: Ministerio de Defensa Nacional)
El MARN confirmó que Cristina avanza sobre el Pacífico hacia la costa salvadoreña, con ingreso previsto entre la madrugada y la mañana del jueves.(Cortesía: Ministerio de Defensa Nacional)

Tomando de referencia las 3:00 p.m. (hora local), el centro de la depresión tropical Cristina continuaba sobre el océano Pacífico, desplazándose en dirección noroeste y con tendencia a acercarse a la costa salvadoreña. De acuerdo con el Marn, la trayectoria oficial proyectada por el NHC indica que el sistema llegará a tierra durante la madrugada y la mañana del jueves 11 de junio.

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Lluvias intensas, cielos nublados y alto riesgo de deslizamientos persisten tras la degradación de Cristina

De igual manera, el pronóstico de las autoridades advierte que se esperan lluvias de intensidad creciente a partir de la tarde y la noche del miércoles, con mayor concentración en la zona norte, occidente y la cadena volcánica salvadoreña, además de la franja costera y zonas del oriente. Los modelos meteorológicos de alta resolución, actualizados varias veces al día, señalan que la mayor acumulación de lluvia se dará en el sector occidental y la franja volcánica, pero también se prevén precipitaciones relevantes en la zona oriental costera.

Las autoridades insisten en que no se debe bajar la guardia, ya que la configuración de vientos y humedad mantendrá los cielos nublados y la posibilidad de intensificación de lluvias. El Marn recomendó a la población acatar las indicaciones de protección civil, debido a la alta probabilidad de impactos como crecidas de ríos, deslizamientos de tierra y rocas, y posibles inundaciones.

Los modelos meteorológicos señalaron que la mayor acumulación de lluvias por Cristina se concentraría en el sector occidental y en la franja volcánica.(Cortesía: Bomberos El Salvado)
Los modelos meteorológicos señalaron que la mayor acumulación de lluvias por Cristina se concentraría en el sector occidental y en la franja volcánica.(Cortesía: Bomberos El Salvado)

“Estamos teniendo prácticamente el cielo muy nublado. Este sistema continúa vivo a pesar de que se ha degradado”, reiteró el vocero de la institución en un video.

Al mismo tiempo se prevé que el fenómeno lluvioso continúe durante la madrugada y la mañana del jueves, con lluvias más intensas que Flas registradas en días anteriores debido al ingreso del sistema. Además, el Marn alertó sobre la presencia de oleaje elevado y rápido en la costa salvadoreña, lo que podría agravar las condiciones de vulnerabilidad en las zonas costeras.

La cartera estatal también recordó que el suelo en varias regiones ya se encuentra saturado de humedad, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y otros impactos asociados a la acumulación de agua.

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