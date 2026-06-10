Honduras

Tormenta tropical Cristina paraliza pesca artesanal en el Pacífico hondureño y deja cientos de familias afectadas

La influencia indirecta del fenómeno mantiene bajo alerta amarilla al sur de Honduras ante fuerte oleaje, inundaciones y pérdidas económicas en comunidades costeras

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Copeco suspendió preventivamente la navegación y pesca artesanal en el Golfo de Fonseca por el fuerte oleaje. La tormenta tropical Cristina genera lluvias, vientos y mar agitado en el sur de Honduras. (FOTO: Choluteca.net)
Copeco suspendió preventivamente la navegación y pesca artesanal en el Golfo de Fonseca por el fuerte oleaje. La tormenta tropical Cristina genera lluvias, vientos y mar agitado en el sur de Honduras. (FOTO: Choluteca.net)

La tormenta tropical Cristina continúa generando preocupación en el litoral Pacífico de Honduras, donde las autoridades ordenaron la suspensión preventiva de la pesca artesanal y la navegación en el Golfo de Fonseca debido al incremento del oleaje y las condiciones peligrosas en el mar.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), emitió una advertencia urgente dirigida a pescadores, comerciantes y habitantes de las comunidades costeras, recomendando detener toda actividad marítima mientras persistan los efectos indirectos del fenómeno climático.

De acuerdo con las autoridades, el fuerte oleaje podría alcanzar alturas de hasta ocho pies, situación que representa un riesgo significativo para embarcaciones pequeñas y medianas que diariamente realizan faenas de pesca artesanal en la zona sur del país.

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“Esta es una medida preventiva, prudente y necesaria para proteger la vida y los bienes de nuestros pescadores y familias costeras. El fuerte oleaje representa un peligro real para embarcaciones pequeñas y medianas”, indicó Copeco a través de un comunicado oficial.

Más de 2,500 pescadores permanecen sin poder salir a trabajar debido a las condiciones marítimas. Familias de comunidades costeras reportan inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar. (Foto: Cuerpo de bomberos)
Más de 2,500 pescadores permanecen sin poder salir a trabajar debido a las condiciones marítimas. Familias de comunidades costeras reportan inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar. (Foto: Cuerpo de bomberos)

La institución mantiene alerta amarilla en toda la franja costera del Pacífico hondureño y específicamente en el municipio de Alianza, departamento de Valle, debido a las lluvias persistentes, el aumento del nivel del mar y el riesgo de inundaciones en sectores vulnerables.

El jefe del Sistema de Alerta Temprana de Copeco, Juan José Reyes, informó que el impacto del fenómeno ya comienza a reflejarse en distintas comunidades costeras del sur del país, donde varias familias han resultado afectadas por el ingreso del agua a sus viviendas.

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Según detalló el funcionario, al menos 14 familias reportan inundaciones en sus casas producto del incremento del oleaje y las lluvias intermitentes registradas durante las últimas horas.

Las afectaciones también golpean directamente al sector pesquero, una de las principales fuentes económicas de la zona. El alcalde de Marcovia, Choluteca, Nahún Cálix, manifestó que alrededor de 150 familias enfrentan problemas derivados de las lluvias y las restricciones marítimas impuestas como medida de prevención.

Asimismo, señaló que más de 2,500 pescadores comprendidos entre Punta Condega y Punta Ratón permanecen sin poder salir a trabajar, situación que representa importantes pérdidas económicas para cientos de hogares que dependen exclusivamente de la pesca artesanal.

“Las familias están preocupadas porque muchas viven del día a día y no pueden salir al mar debido al peligro que representan las condiciones actuales”, expresó el edil durante una intervención en medios nacionales.

Embarcaciones pequeñas permanecen ancladas ante el peligro que representa el fuerte oleaje. (Foto: Archivo/EFE)
Embarcaciones pequeñas permanecen ancladas ante el peligro que representa el fuerte oleaje. (Foto: Archivo/EFE)

La tormenta tropical Cristina se localiza aproximadamente a 150 kilómetros al suroeste del Golfo de Fonseca y mantiene un desplazamiento hacia el oeste, con vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora.

Los pronósticos de Cenaos indican que durante las próximas horas podrían intensificarse las condiciones adversas debido al desplazamiento del sistema hacia el oeste-noroeste, lo que seguirá provocando influencia indirecta sobre Honduras, así como en El Salvador y Guatemala.

Ante este panorama, Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las instrucciones de los comités de emergencia municipal y local.

Las autoridades también pidieron especial precaución a quienes residen en sectores bajos o cercanos a playas, ya que el aumento del nivel del mar podría provocar nuevas inundaciones y daños en viviendas vulnerables.

Los organismos de protección civil aseguraron que mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento del fenómeno y no descartan ampliar las alertas si las lluvias y el oleaje continúan incrementando su intensidad durante este miércoles y jueves.

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