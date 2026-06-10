El Salvador

El Ministerio de Educación extiende la suspensión de clases presenciales en todo El Salvador por la depresión tropical Cristina

La cartera confirmó que el jueves 11 no habrá actividades en aulas por la Depresión Tropical Cristina y la Alerta Naranja de Protección Civil, una medida que se aplica a todo el sistema educativo

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El Ministerio de Educación de El Salvador distribuye paquetes escolares y equipo tecnológico a 1.2 millones de estudiantes en el país. Foto cortesía Secretaría de Prensa
El Ministerio de Educación de El Salvador distribuye paquetes escolares y equipo tecnológico a 1.2 millones de estudiantes en el país. Foto cortesía Secretaría de Prensa

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) de El Salvador anunció este martes 10 de junio que la suspensión de clases presenciales continuará a nivel nacional debido a los efectos de la Depresión Tropical Cristina. La decisión responde a la Alerta Naranja emitida por la Dirección General de Protección Civil ante las condiciones climáticas que afectan al país, según consta en el comunicado oficial emitido el 10 de junio de 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Educación, la medida abarca a los centros educativos públicos, colegios privados y universidades, y se extiende para el jueves 11 de junio. La disposición preventiva incluye todos los niveles y modalidades, desde educación inicial hasta educación superior, así como modalidades alternas y educación especial. Las universidades tendrán la opción de mantener la modalidad virtual, dependiendo de sus posibilidades y criterios internos.

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El comunicado detalla que las instituciones privadas podrán evaluar de forma autónoma la realización, reprogramación o suspensión de actividades extraordinarias, tales como graduaciones o actos institucionales previamente organizados, siempre en función de sus condiciones y criterios de seguridad. Esta flexibilidad busca que cada centro educativo valore los riesgos particulares que enfrenta ante el temporal.

La medida tiene como finalidad proteger la integridad de los estudiantes, el personal docente y administrativo, además de prevenir riesgos asociados a las lluvias, como derrumbes, deslizamientos, inundaciones y desbordamientos de ríos y quebradas. El Ministerio de Educación remarcó la importancia de que la comunidad educativa permanezca atenta únicamente a la información oficial difundida a través de los canales del Gobierno de El Salvador.

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La entrega forma parte de una estrategia nacional para mejorar la calidad de la educación pública. (FOTO: El Heraldo)
La entrega forma parte de una estrategia nacional para mejorar la calidad de la educación pública. (FOTO: El Heraldo)

En el caso de las universidades, la continuidad de las actividades académicas dependerá de cada institución, que podrá mantener las clases virtuales si así lo determina. El comunicado advierte sobre la importancia de atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil para evitar incidentes derivados de la emergencia climática.

La Depresión Tropical Cristina provocó acumulación de lluvias en varias zonas del país, lo que incrementó el nivel de alerta y motivó la suspensión de las actividades presenciales para salvaguardar a la población estudiantil. La medida se mantendrá hasta que las condiciones climáticas permitan el regreso seguro a las aulas.

El Ministerio de Educación reiteró el llamado a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales y a seguir las instrucciones de Protección Civil, mientras continúan las acciones de monitoreo y prevención ante la evolución del fenómeno climático.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó que las lluvias intensas han provocado inundaciones urbanas y crecidas súbitas con desbordamientos en la zona norte de los departamentos de Chalatenango, Santa Ana y La Unión. Los impactos se concentran especialmente en los distritos de Dulce Nombre de María, Concepción Quezaltepeque, Las Flores, San Fernando, Citalá, Metapán, Masahuat, El Sauce, Nueva Esparta, Concepción de Oriente, Anamorós y Santa Rosa de Lima. La zona costera del país también se ha bastante afectada.

La condición del sistema favorecerá lluvias más generalizadas y de fuerte intensidad este miércoles y jueves, con mayor impacto previsto en la zona costera y la cordillera volcánica. El reporte oficial advirtió que también podrían registrarse ráfagas de viento superiores a 40 km/h, mientras se mantiene vigilancia continua sobre la evolución del fenómeno.

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