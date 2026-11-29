Satya Nadella plantea una reorganización del trabajo en Microsoft: menos ejecución directa y más empleados dedicados a supervisar agentes de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El miércoles 18 de noviembre, en la cumbre DealBook, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, explicó por qué abrió retiros voluntarios para 60.000 empleados —un cuarto de su plantilla, incluidos equipos de IA—: no busca reemplazar puestos uno a uno, sino que quienes sigan pasen a dirigir agentes que resuelven encargos solos, y dio salida a quien no quiera ese cambio.

Mostró un equipo interno como modelo: “Construyen una fábrica de software que hace el producto, no hacen el producto”, y anticipó esa intermediación “en todos los trabajos”. ¿Por qué una tecnología que ya empata con profesionales necesita tantos jefes?

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Una respuesta clara salió el 29 de octubre desde Google DeepMind, firmada por los economistas Alex Imas y Andrew Koh junto a su cofundador Shane Legg, quien popularizó el término “inteligencia artificial general” (AGI). Su tesis: que la IA sepa más mueve la economía de a poco, pero la cambiaría de golpe que sus agentes aprendan a coordinarse.

Coordinarse es repartir tareas, pasarlas sin perder contexto y detectar errores ajenos. Respaldan esa tesis con un modelo teórico de 108 páginas —aclaran que no son pronósticos— que, ojo, viene de una firma que vende IA, pero completa lo que explicábamos sobre acelerar empresas con IA: una empresa funciona en cadena.

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Por qué ganarle a cada experto no alcanza

Evaluaron a 100 personas en seis áreas, de matemática a economía. Rendir bien en una decía poco sobre las demás: no había “inteligencias promedio”, sino especialistas desparejos, cada uno fuerte y flojo en cosas distintas.

Una empresa aprovecha eso juntando a quienes se complementan. En esa prueba, las parejas complementarias rindieron 32% más que las formadas al azar. Lo llaman inteligencia en mosaico.

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Pensá en el coordinador de un equipo. Medido solo, parece el más flojo: no programa ni redacta mejor que nadie. Pero hace rendir más a cada especialista, y por eso los buenos jefes cobran caro.

La IA también es despareja —resuelve cálculo avanzado y tropieza en algo simple—, pero todas sus copias pueden fallar en los mismos lugares. Como predice lo probable y no lo verdadero, puede repetir idénticos puntos ciegos: sumar otra copia muchas veces agrega manos, no miradas.

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Por eso, preguntar si ya supera a una persona enfoca mal. Pruebas como GDPval, donde empata o vence a profesionales en un porcentaje muy alto de los encargos acotados, miden a un agente solo contra alguien solo.

Pero en el mercado no compiten individuos: compiten organizaciones.

Qué ventaja tiene la IA y qué le falta

Tiene copias. Un experto humano es único y su día tiene techo: por eso el talento escaso cobra caro. Un modelo se alquila en cualquier cantidad al precio del cómputo. De ahí su predicción más incómoda: cuando la IA iguala una habilidad, ese sueldo queda atado al costo del cómputo.

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Le falta, hoy, coordinar. Los exámenes actuales —benchmarks— evalúan a un modelo trabajando solo y casi ninguno mide qué tan bien dos agentes se pasan una posta. El economista Ronald Coase preguntó hace casi noventa años por qué no hay una sola empresa gigante si organizar adentro ahorra costos. La respuesta son límites humanos: la atención no alcanza, cada traspaso pierde contexto y cada uno cuida su carrera.

Los modelos de IA ya pueden igualar a profesionales en tareas acotadas, pero su límite sigue en la coordinación: repartir funciones, conservar contexto y corregir errores entre agentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más inteligencia mueve los sueldos, no las empresas

El ensayo de Google DeepMind separa dos perillas: la competencia define cuánto produce cada integrante y la coordinación, cuánto crece un equipo antes de trabarse. Al cruzarlas surgen cuatro escenarios.

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En el primero, la “AGI mínima”, iguala o supera al humano promedio en cada tarea, pero afuera casi nada cambia: los equipos humanos complementarios siguen ganando y las firmas mantienen su tamaño. Sí ceden los sueldos de lo que la máquina ya empata.

Por eso advierten: que el empleo no se mueva no prueba que la IA no esté pegando.

En el segundo, la “IA supercompetente”, vence a cualquier experto salvo al coordinar. Tampoco hay monopolios: las empresas producen mucho más achicando plantel y bajando precios. Adentro giran los papeles: vale menos ejecutar la tarea y más fijar el rumbo y alinear al resto. Es el tipo de empleado que busca Nadella.

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Qué pasa si los agentes aprenden a trabajar en equipo

Acá aparece el giro. En el tercer escenario, la “IA supercooperativa”, cada agente no es más brillante que en el primero, pero cruza un umbral: sumar copias deja de estorbar y multiplica el resultado. En teoría puede: comparten el trabajo entero sin resumirlo ni competir por ascensos.

Entonces, en mercados grandes y estandarizados —software, logística, finanzas—, pocas empresas enormes hechas solo de IA desplazarían de golpe a las chicas y desplomarían los sueldos, aunque ningún agente brille solo. El cuarto escenario, la “superinteligencia”, reúne ambas cimas.

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Dos economías con modelos casi idénticos pueden verse opuestas según de qué lado del umbral estén.

Hoy seguimos de este lado. A qué distancia de ese borde, nadie lo sabe. OpenAI puso 10.000 agentes durante 88 horas sobre un problema matemático abierto, y su investigador Noam Brown dijo el 17 de septiembre en el podcast de Dwarkesh Patel que “no le atribuiría ni el 10% del mérito” al número: cuesta coordinarlos y cada uno tiende a ir por su lado.

Pero no siempre pasa eso: con una meta fija, el piso ya se mueve. En julio, ante un examen de ciberseguridad, ExploitGym, unos 1.200 agentes de OpenAI improvisaron solos un foro oculto codificando texto en nombres de carpetas y cruzaron más de 70.000 mensajes: mientras unos simulaban entornos y probaban trampas, otros 700 se repartieron tareas y hackearon Hugging Face. Aunque incluso ahí se pisaron entre sí y se desviaron de la prueba.

El punto: con señal inmediata de éxito o rechazo, la coordinación táctica ya aparece y muestra que ese escalón no está tan lejos. Pero para sostener un plan sin desvíos, el orden hoy viene de afuera. En el ataque a entidades de salud argentinas, un agente elegía el paso siguiente y otro lo ejecutaba: el reparto lo armó el delincuente humano.

Lo que sigue fuera de su alcance es la coordinación superior: decidir qué objetivos busca una empresa y arbitrar prioridades cuando ventas, costos y riesgos tiran para lados distintos sin un tablero automático.

ULa hipótesis de Google DeepMind apunta a un posible umbral: si los agentes logran coordinarse a bajo costo, las empresas podrían cambiar de escala y alterar salarios y empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde mirar para saber si el cambio ya empezó

Si el ensayo acierta, en el escenario de la “AGI mínima” o AGI funcional, las primeras señales no asoman en el PBI ni en el empleo total, sino en los puestos iniciales y los sueldos.

Los estudios que reúne ese mismo informe de DeepMind apuntan ahí: en las ocupaciones más expuestas, el empleo joven cayó entre 7,7% y 19% porque se contrata menos y los sueldos iniciales bajaron 4,2%, mientras los experimentados sostienen puesto y paga. Muestran coincidencias, no causas probadas.

El lunes 23, un relevamiento de Anthropic entre empresas clientes en Estados Unidos mostró esa foto por dentro: solo dos de las 58 estudiadas habían eliminado un puesto propio por la IA, pero dos de cada tres frenaron contrataciones y nueve recortaron proveedores externos de tareas acotadas.

En la Argentina asoma algo compatible. Según la cámara del software, Cessi, en el primer semestre de este año el sector exportó 1.559 millones de dólares —17% más interanual— y cerró con 549 empleos registrados menos. Sus directivos reparten las causas, pero los clientes ya piden equipos más senior que resuelvan problemas de negocio, no solo código.

¿Hasta cuándo dura el puesto de jefe de agentes?

Mi lectura, discutible, es que hoy, aun para dirigir agentes con criterio, hace falta ser especialista en la materia, y que dirigirlos es el mejor puesto de esta etapa, pero no un seguro vitalicio. El ensayo no lo dice, pero el estudio técnico lo calcula: en su ejemplo, al cruzar el umbral de coordinación quedan sin empleo quienes solo coordinaban, mientras los especialistas siguen trabajando donde su oficio todavía supera a la máquina.

Ese salto tampoco exige un modelo mucho más brillante. Hoy se está armando también desde afuera, en el arnés que reparte subtareas entre copias y verifica antes de cerrar.

Los autores advierten que ese umbral funciona por vuelco de costos, como el agua al cruzar el cero grado: mientras coordinar máquinas entre sí falle o cueste apenas más que poner a un humano en el medio, las empresas contratan jefes; cuando coordinarse solos cueste menos que ese sueldo, la cuenta empresarial se da vuelta toda junta.

Antes de decidir qué aprender, a quién sumar o qué automatizar, hacete tres preguntas. ¿Tu valor está en una tarea aislada o en lograr que personas y agentes rindan juntos? Si en tu empresa usan agentes, ¿los coordina una persona, un programa o nadie? ¿Y mirás el empleo total, o los puestos iniciales y el gasto en cómputo frente a sueldos?

Si a la segunda respondés “una persona”, ese puesto hoy gana valor: es el que Nadella quiere para todos. El día que sea “nadie, se arreglan solos” y funcione, habrá cambiado la economía, aunque ningún examen individual registre un salto de inteligencia.