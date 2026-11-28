Patricia Bullrich

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Aferrado al mástil de su nave en pleno temporal y resistiendo el canto de las sirenas, Milei cumple.

El libertario insiste en morir con las botas puestas. Al menos en lo discursivo se ata al plan que prometió para estabilizar la economía. No quiere moverse ni un milímetro de lo que prometió en campaña: equilibrio fiscal, emisión cero, control del gasto y motosierra a fondo.

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El presidente que dijo —con un desafortunado recurso metafórico— que no le gustan las féminas mitad mujer, mitad pescado, porque prefiere las “mujeres completas”, ahora se topa de frente con una de ellas.

Tan terrenal como astuta, Patricia Bullrich despliega una estrategia política que admite tantas lecturas como la incertidumbre preelectoral habilita.

La “piba” juega al límite con la diferenciación. Su condición de senadora se lo permite.

Está sentada en la poltrona legislativa respaldada por la inmunidad que le otorgan los votos. Nadie puede moverla de ahí en ningún caso hasta el 2031. Un estatus que le permite desafiar con videítos, posteos y provocaciones a la hermandad de los Milei sin temer a la guillotina karinista.

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La jefa del bloque libertario de la Cámara alta lleva décadas jugando los juegos de la política. Es una todoterreno y hoy disfruta sin prejuicios de la trajinada experiencia que la trajo hasta aquí.

Milei cumple, Patricia dignifica.

El “superjueves” parlamentario fue a pura ganancia para la buena de Patricia, quien se deleita mostrando la más audaz de sus versiones. Entrenada en las refriegas setentistas, sabe como nadie que, en ciertos momentos, “cuanto peor, mejor”.

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Atenta a las vulnerabilidades mileístas, se prepara en la retaguardia para el rol que le toque jugar. Sueña desde siempre con llegar a la Presidencia. Es consciente de que el tiempo la apremia, pero no come vidrio.

Patricia juega fuerte desde adentro. No es el momento de sacar los pies del plato.

No se tragó la curva de que la eliminación de las PASO fue fogoneada por el mileísmo como una estrategia para impedirle disputar una interna desde adentro del oficialismo, como le espetó en pleno debate el omnipresente José Mayans.

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La media sanción a la Reforma Electoral —que se obtuvo con 43 votos positivos, un número que los libertarios ni en sus más dulces sueños esperaban— la reposicionó fuerte en el esquema del poder. Se sabe necesaria.

A fuerza de tensionar sobre la mesa política, Patricia Bullrich consiguió hacerse de las herramientas de poder para negociar votos con los gobernadores. Eso hizo la diferencia.

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Patricia Bullrich y Javier Milei

La modificación de las reglas del juego electoral, que suspende las PASO para 2027, complica el reordenamiento de la oposición con vistas a octubre.

Enredado en una interna con irreconciliables diferencias, el peronismo deberá encontrar una manera de alinearse tras un candidato de unidad. Una gestión que tiene hiperactivo a Sergio Massa, pero que en lo inmediato solo expone rispideces y desgaste.

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Luego de meses de negociaciones —y tras verse obligado a bajar la pretendida implementación de listas colectoras para alinear a los gobernadores tras una única candidatura de Milei—, el team oficialista gana aire para encarar la campaña electoral.

La nueva normativa —que incluye con carácter permanente la “ficha limpia”, elimina la veda electoral, reduce la publicidad electoral gratuita en medios y elimina la obligatoriedad del debate presidencial en la previa a la elección general— fue caratulada por la oposición como una “ley de emergencia política para Milei”.

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Imparable, Bullrich también se puso al hombro la aprobación de la ley de prevención de las ludopatías.

Muy resistida por los libertarios —que la tenían deliberadamente cajoneada—, la normativa llegó cruda a la Cámara Alta. Bullrich advirtió que no había margen para introducir cambios ni modificaciones a la medida del oficialismo y salió a imponer un “texto posible”. El que avisa no traiciona.

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La norma prohíbe la publicidad de las apuestas online en todas sus formas, el uso de tarjetas de crédito, la función crédito de las billeteras virtuales, las transferencias virtuales entre apostadores y el uso de cuentas asociadas a la ANSES. Obliga al reconocimiento facial obligatorio para registrarse y crea un Registro Nacional de Autoexclusión.

La presión de la Iglesia fue determinante para que esta ley —que bien puede llamarse “Ley León XIV”— no pierda estado parlamentario.

El oficialismo tuvo que ceder, pero insiste en una “Ley Ludopatía II” que le permita avanzar contra las apuestas ilegales preservando a los sitios de juego que operan dentro del sistema.

Las administraciones nacionales y provinciales se resisten a perder los suculentos ingresos que dejan los apostadores en las arcas públicas, aun a costa del enorme daño que las adicciones generan, destruyendo economías y familias. La bolsa o la vida, de eso se trata.

Empática, la legisladora estrella del mileísmo atiende su juego. A Dios rogando y con el mazo dando.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”. Hay que aplicar “cambios quirúrgicos” para acompañar a los sectores más golpeados. Bullrich trae a la conversación un tema que remite a la expresión “sintonía fina”, que supo ser funcional a Cristina Kirchner.

“Ahora estamos en una situación en la que tenemos tiempo para corregir el rumbo”, sostuvo al recordar el impacto que tuvo la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019.

Patricia tira de la cuerda, pero no rompe. Sabe bien cuándo y cómo aflojar. Incomoda, pero no asfixia. Es una tiempista.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”.

Milei apela a la santa paciencia para contenerla. La calificación de “socia” la ubica en otro lugar, la reconforta. Una cosa es ser parte de un proyecto y otra muy distinta es ser socia.

“Yo estoy dentro de un proyecto. Discutir cuáles son los elementos que nos van a hacer llegar holgados a la elección… Soy parte de un proyecto, es fundamental que este proyecto reelija, trabajo para que esto ocurra”, dijo PB en Radio Mitre este viernes.

Consultada, Patricia habla de “proyecto”: nunca se refiere a Milei por su nombre.

“Soy una rebelde. La construcción de un electorado se da entre todos los componentes. No vinimos originalmente de La Libertad Avanza…Yo no soy vertical, nunca me gustó el verticalismo. Me gusta ser parte, ser socia. Son dos electorados que se juntaron para llegar a un objetivo”.

A todas las razones por las cuales se suspendieron las PASO, Bullrich sumó una que hasta aquí no se había expuesto. Algo que vivió en carne propia:

“La competencia interna a cielo abierto termina siendo dañina para las fuerzas políticas”. Es cierto que en la discusión internista los precandidatos se hablan a sí mismos y que la sociedad queda afuera.

En cualquier caso, la especulación política que hay detrás de la sola suspensión quedó a la intemperie en una sola frase. “Se guardan como una reliquia por si en algún momento se usan”.

Patricia pide bajar las piedras de las mochilas de las pymes y, a su modo, confronta con la posición inflexible de Milei y Caputo. Acerca de una posible candidatura presidencial, responde con un “ni”.

La relación de Bullrich con Mauricio Macri entró también en una zona de observación.

Hay mucho runrún en torno a un eventual encuentro entre ambos el próximo martes en un evento al que convocó el PRO y al que ella fue invitada.

El vínculo entre el expresidente y la ahora senadora oficialista llegó hasta aquí severamente dañado. El pase de la candidata cambiemita a las filas libertarias fue vivido por el líder amarillo en modo traición. Hay quienes creen que no todo está perdido.

Mauricio Macri también surfea sobre un “ni”. La idea de una eventual alianza con LLA no parece estar registrando avance alguno. Tampoco expresó una definición acerca de la situación económica. En una semana de alarma en la que el riesgo país superó los 1100 puntos y con el dólar al alza, dijo que está analizando el tema “con calma”.

“Hay que pasar el verano”. Parece ser la consigna del líder de los amarillos.

Tampoco queda claro hacia dónde va la relación con su primo y jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. Como en el caso de Bullrich, están los que apuestan a una recomposición del vínculo. Es probable que tengan que esperar.

A diciembre —un mes que Macri define como de “extremo movimiento” y “difícil para la política”— le sigue enero. La pausa del verano pone al fundador del PRO a resguardo de los que piden definiciones.

Patricia, entretanto, no descansa. Se entrena a diario para el rol que le toque jugar, que en ningún caso será la candidatura a vicepresidenta. Ya aclaró que no le interesa.