La visita del Papa León XIV a la Argentina convocó a millones de personas en Palermo, Córdoba y Luján, una movilización que superó las previsiones organizativas. REUTERS/Martin Cossarini

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La visita del Papa León XIV a la Argentina deja, seguramente, muchas imágenes para el recuerdo. Las multitudes que colmaron las calles, las celebraciones masivas, los encuentros institucionales, las expresiones de afecto y una emoción colectiva que se extendió a lo largo de tres jornadas. Sin embargo, hay algo que merece una reflexión que trascienda la dimensión religiosa del acontecimiento: la extraordinaria capacidad de su figura para captar la atención de una sociedad entera.

Era previsible que la llegada de un papa a la Argentina convocara a millones de personas. La historia, los lazos católicos y el vínculo particular que nuestro país mantiene con la Iglesia universal, especialmente después del pontificado de Francisco, permitían anticipar una recepción multitudinaria. Pero una cosa era prever una convocatoria importante y otra, muy distinta, asistir a una movilización que incluso superó las expectativas de los propios organizadores. Palermo, Córdoba, la vigilia con los jóvenes y, finalmente, Luján fueron escenarios de concentraciones extraordinarias.

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Lo verdaderamente llamativo, sin embargo, no estuvo solamente en quienes se acercaron físicamente a los lugares de celebración. Durante aquellas 72 horas, el país pareció detenerse detrás de una figura. Millones de personas siguieron sus recorridos, sus encuentros, sus palabras y hasta los pequeños gestos que acompañaban cada aparición pública. La expectativa no se limitaba a conocer qué iba a decir en una misa o en un discurso oficial. Queríamos saber dónde estaba, hacia dónde se dirigía, con quién se encontraba y qué estaba sucediendo a cada momento. Quienes no pudieron estar presentes lo siguieron por televisión, compartieron imágenes y comentarios en las redes sociales y participaron, a su manera, de una experiencia que excedió ampliamente los límites de una celebración religiosa.

¿Qué explica ese magnetismo? ¿Qué tiene esta figura que consiguió atravesar, aunque fuera por unos días, las habituales divisiones de nuestra sociedad?

León XIV no es un hombre histriónico. No parece necesitar el gesto grandilocuente, la frase efectista ni la exposición permanente para construir autoridad. Su presencia es serena, su palabra es cauta y su lenguaje corporal transmite una mezcla de profundidad, cierta timidez y una mirada paternal que invita a detenerse. Hay algo en su manera de estar que contrasta con buena parte de los liderazgos contemporáneos, acostumbrados a disputar atención, imponer presencia y convertir cada intervención en una oportunidad para ganar reconocimiento.

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Quizás por eso resulte tan interesante observar el alcance de su liderazgo. No se trata únicamente de la autoridad espiritual que representa para los católicos, sino también de una forma de liderazgo humano capaz de generar interés, respeto y cercanía más allá de las convicciones personales. Las multitudes reunidas en Palermo y Luján, con personas de distintas procedencias, edades, realidades sociales y maneras de comprender la vida, ofrecieron una imagen de esa transversalidad.

León XIV planteó ante los jóvenes la responsabilidad de preservar la condición humana más allá de las diferencias ideológicas y religiosas. (RSFotos)

En junio, durante su visita a España, León XIV había confiado a los jóvenes una misión que, a la luz de lo vivido en nuestro país, adquiere una dimensión todavía mayor: «Quiero confiar a todos vosotros una misión: que seáis humanos». La frase merece ser recuperada porque probablemente contenga una de las claves para comprender su pontificado y, sobre todo, el tiempo que nos toca vivir.

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Ser humanos. Algo que parece elemental, casi una obviedad, pero que en realidad nos interpela profundamente. Porque la humanidad no es una condición que debamos dar por asegurada, sino una responsabilidad que se construye en nuestra relación con los demás. Es aquello que nos iguala, más allá de nuestras religiones, creencias, posiciones políticas, identidades y distintas maneras de entender la existencia. Antes que nuestras diferencias, hay una dignidad compartida que debería ser capaz de reunirnos.

Vivimos tiempos atravesados por la inteligencia artificial, la velocidad de las comunicaciones y una exposición pública prácticamente permanente. Nunca tuvimos tantas herramientas para comunicarnos y, paradójicamente, tampoco parece tan sencillo encontrarnos verdaderamente con los demás. La búsqueda de popularidad, la necesidad de aprobación, la construcción de una imagen y la competencia por obtener reconocimiento pueden terminar desplazando aquello que hace posible una vida auténticamente humana: la escucha, la empatía, la intimidad, el cuidado y la capacidad de establecer vínculos que no dependan de la aprobación de terceros.

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La tecnología no es, por supuesto, enemiga de la humanidad. El desafío consiste en que permanezca al servicio de las personas y no termine reemplazando aquello que ninguna herramienta puede ofrecer por nosotros. En ese sentido, el mensaje de León XIV a los jóvenes en Buenos Aires fue especialmente significativo. Cuando cuestionó los nuevos ídolos de nuestro tiempo, mencionó el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer. También advirtió sobre las redes sociales cuando se convierten en espacios donde, para conseguir aprobación, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a otras personas. Y fue particularmente directo al referirse a la pornografía y las sustancias que terminan esclavizando.

No se trató de una condena superficial de los comportamientos contemporáneos, sino de una invitación a recuperar la libertad, a no convertirnos en prisioneros de aquello que promete satisfacción inmediata y termina vaciando nuestra existencia.

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Esa preocupación por lo humano también apareció en los aspectos más concretos de sus intervenciones. En la misa de Palermo, al dirigirse a las familias, no se refugió en consideraciones abstractas. Habló de las dificultades económicas, la inestabilidad laboral, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. Y frente a esa realidad propuso algo tan sencillo como profundo: abrir las puertas de las casas, hablar de Jesús con naturalidad, escucharse, perdonarse y permanecer unidos a Él.

Es interesante esa manera de llevar las grandes cuestiones a la vida cotidiana. Porque el liderazgo también se construye cuando alguien es capaz de poner palabras a los problemas que atraviesan las personas y ofrecerles un horizonte de esperanza sin desconocer sus dificultades.

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Lo mismo ocurrió cuando reclamó una atención más comprometida hacia los jóvenes, sus consumos problemáticos y las distintas formas de dependencia; cuando visitó el Cottolengo Don Orione y recordó que las personas con discapacidad no representan una carga para la sociedad, sino una bendición; o cuando, en Luján, recorrió con sus palabras la geografía argentina, desde las pampas y los grandes ríos hasta las montañas, los glaciares y los desiertos. No fue solamente una referencia pintoresca a nuestros paisajes. Fue también una manera de reconocer la diversidad de un país que no puede reducirse a una sola ciudad, una sola realidad social ni una única experiencia de vida.

En la Basílica de Luján, además, dejó una invitación que merece ser escuchada mucho más allá de la comunidad católica: la necesidad de reconciliarnos con nuestra historia y con nuestro presente para construir un futuro en el que el amor tenga la última palabra. En una Argentina acostumbrada a vivir entre antagonismos, desconfianzas y divisiones persistentes, esa exhortación adquiere una resonancia particular.

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Naturalmente, no debemos confundir la emoción de una visita apostólica con una transformación inmediata de la sociedad. Las multitudes no resuelven por sí mismas los problemas económicos, las dificultades institucionales ni las profundas desigualdades que atraviesan nuestro país. Tampoco sería justo exigirle a una figura religiosa que reemplace las responsabilidades de la política, las instituciones o la sociedad civil. Pero sí podemos reconocer que hay acontecimientos capaces de abrir conversaciones, despertar inquietudes y recordarnos cuestiones que la urgencia cotidiana suele dejar de lado.

Quizás eso sea lo que ocurrió durante estos días. Un hombre que no necesitó gritar para ser escuchado, que no hizo de la estridencia una herramienta de liderazgo y que, desde la serenidad de sus gestos, consiguió convocar la atención de millones de personas. Un hombre que vino a hablarles a los católicos, pero que terminó interpelando también a una sociedad mucho más amplia.

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En tiempos en los que pareciera que todo debe ser inmediato, espectacular y medido en términos de popularidad, León XIV nos propuso volver a mirar aquello que tenemos delante: las personas, los vínculos, las familias, los jóvenes, quienes sufren y quienes necesitan ser reconocidos en su dignidad.

Tal vez el mayor legado de estas 72 horas no se encuentre solamente en las multitudes que lo recibieron ni en las imágenes que recorrieron el mundo. Quizás esté en esa invitación que había formulado en España y que en la Argentina adquirió una fuerza especial: volver a ser humanos.

Porque, al final, más allá de lo que creemos, de dónde venimos y de cómo pensamos, hay una condición que nos reúne a todos y que ninguna tecnología, ideología o disputa debería hacernos olvidar. Antes que cualquier otra cosa, somos seres humanos. Y recuperar esa certeza puede ser, hoy, uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo.