Opinión

A tres años del 7 de octubre: lo que no podemos olvidar

El cobarde atentado antisemita en Israel, terrorismo como hacía décadas que no sufríamos

El 7 de octubre no fue solamente un día de horror, fue también un día que puso a prueba nuestras convicciones (REUTERS/Fabrizio Bensch)
El 7 de octubre no fue solamente un día de horror, fue también un día que puso a prueba nuestras convicciones (REUTERS/Fabrizio Bensch)
Guardar

Hace tres años, el mundo amaneció ante una de las mayores masacres contra civiles que se recuerde: más de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Familias enteras atacadas en sus hogares, jóvenes asesinados en un festival de música y hombres, mujeres, niños y adultos mayores arrancados de sus vidas para convertirse en rehenes.

Pero el 7 de octubre no fue sólo un día de horror. Fue también un día que puso a prueba nuestras convicciones.

PUBLICIDAD

Porque después de una masacre, antes incluso de que el mundo terminara de conocer la dimensión de lo ocurrido, hubo quienes eligieron el silencio y otros que relativizaron la barbarie. Hubo quienes buscaron explicaciones antes que condenas. Y también quienes, en lugar de mirar a las víctimas, decidieron culparlas.

Ese silencio también forma parte de la historia del 7 de octubre.

Tres años después

Tres años después, recordar no puede ser un ejercicio meramente ceremonial.

Recordar significa preguntarnos qué sociedad queremos ser. Significa preguntarnos qué hacemos cuando las víctimas son judías y qué hacemos cuando el odio se disfraza de consigna política. Qué hacemos cuando una persona es atacada por su identidad, cuando una institución judía es señalada, cuando un estudiante tiene miedo de mostrar una estrella de David o cuando una familia siente que debe ocultar aquello que es para evitar una agresión.

PUBLICIDAD

Tres años después, recordar no puede ser un ejercicio meramente ceremonial (REUTERS/Ronen Zvulun)
Tres años después, recordar no puede ser un ejercicio meramente ceremonial (REUTERS/Ronen Zvulun)

Después del 7 de octubre, el antisemitismo no quedó encerrado en Medio Oriente. También atravesó nuestras sociedades.

En Argentina, los registros de la DAIA mostraron un aumento significativo de las manifestaciones antisemitas después del ataque. Y esa tendencia formó parte de un fenómeno mucho más amplio: en distintas democracias occidentales, los episodios antisemitas se multiplicaron después del 7 de octubre.

El 7 de octubre fue el comienzo de un atentado terrorista antisemita, que continúa. Avanza digitalmente con grupos organizados de ataque.

Esto debería preocuparnos a todos. Porque el antisemitismo nunca es solamente un problema de los judíos. El antisemitismo es una señal de alarma sobre el estado de una sociedad. Cuando una sociedad empieza a aceptar que un grupo puede ser señalado, estigmatizado o agredido por lo que es, se rompe algo mucho más profundo que una norma de convivencia. Se rompe la idea misma de igualdad.

No podemos acostumbrarnos al odio

Hay algo especialmente peligroso que ocurre cuando el tiempo pasa: nos acostumbramos.

Nos acostumbramos a las imágenes, a las noticias, a las amenazas, a los discursos de odio, a escuchar que los judíos tienen que explicar por qué existen, por qué apoyan a Israel, defienden a sus familias, llevan una estrella o celebran sus tradiciones.

Y cuando una sociedad se acostumbra al odio, deja de parecer extraordinario. Ese es uno de los grandes peligros de estos tres años.

Que el horror termine convirtiéndose en paisaje no podemos permitirlo.

Recordar el 7 de octubre también significa recordar que las víctimas no fueron estadísticas. Fueron personas. Tenían nombres, familias, proyectos, amigos, hijos, padres y una vida que alguien decidió arrancarles.

nuestra responsabilidad es mucho más grande que preservar una memoria (REUTERS/Shir Torem)
nuestra responsabilidad es mucho más grande que preservar una memoria (REUTERS/Shir Torem)

Y significa recordar a quienes fueron secuestrados, porque ningún ser humano puede convertirse en moneda de cambio. El secuestro de civiles no puede ser relativizado, justificado ni convertido en una nota al pie de una discusión política.

La memoria también es una responsabilidad

Como presidente de la DAIA, pero primero como argentino, creo que nuestra responsabilidad es mucho más grande que preservar una memoria. Tenemos que defender un principio. Nadie debe ser perseguido por ser quien es.

Hay que recordar para no repetir, denunciar para no naturalizar y hay que hablar para que el silencio no vuelva a ser cómplice.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasIsraelHamasOpinión

Últimas Noticias

La validez legal de los acuerdos ‘cerrados’ por medios digitales: el caso de WhatsApp

Los artículos 141 y 141-A permiten que la aceptación contractual se comunique electrónicamente, incluso cuando una norma exige formalidad expresa, aunque su eficacia procesal depende de acreditar la autenticidad del mensaje

La validez legal de los acuerdos ‘cerrados’ por medios digitales: el caso de WhatsApp

El siguiente salto financiero del Perú

La incorporación de entidades con atención y evaluación distintas generaría incentivos para la innovación en un sector concentrado históricamente en cuatro actores principales, sin desplazar a las instituciones convencionales existentes

El siguiente salto financiero del Perú

El valor de un ecosistema de hospitalidad

El estudio de la Sociedad Nacional de Industrias señala que el sector reúne más de 161 mil negocios formales, emplea a más de un millón de personas y está compuesto en 99,8% por MYPE

El valor de un ecosistema de hospitalidad

Donde termina el juez y empieza el hombre

Después de casi 25 años como magistrado, una reflexión sobre los límites de la razón, el valor de escuchar y los sentimientos que también habitan detrás de cada sentencia

Donde termina el juez y empieza el hombre

Después de recaudar, ¿qué?

La modificación introducida por la Ley N.° 32433 obliga a revisar el tratamiento vigente de los Recursos Directamente Recaudados antes de definir las asignaciones sectoriales del próximo ejercicio fiscal anual

Después de recaudar, ¿qué?

DEPORTES

Archivaron la causa por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales y volverá a jugar en Barracas Central: el comunicado

Archivaron la causa por violencia de género contra el futbolista Gonzalo Morales y volverá a jugar en Barracas Central: el comunicado

El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no renovó contrato: su tajante postura

“Me daba mucha vergüenza”: un jugador de la selección argentina reveló el pedido que le hizo su mamá en la despedida de Messi

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina: “Todo mi respeto”

El homenaje de la televisión de Brasil a Lionel Messi que hizo furor: “¿No te puedes quedar un poquito más?

TELESHOW

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

El mensaje de Sergio Torres a Lionel Messi luego de la suspensión de su show: “Un orgullo que nunca vamos a olvidar”

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a un hombre cubano que intentó ingresar 10 aves ocultas en su ropa interior

Arrestan en el Aeropuerto de Miami a un hombre cubano que intentó ingresar 10 aves ocultas en su ropa interior

Verifican la afiliación política de aspirantes a organismos electorales para las elecciones de 2027 en El Salvador

Cinco proyectos ambientales avanzan en Panamá con nuevas reglas para proteger ecosistemas

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala capacita a los partidos con Meta para prevenir la desinformación antes de las elecciones de 2027

El Niño conecta pronósticos climáticos, inflación y generación eléctrica en Guatemala