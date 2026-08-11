De aprender tecnología a conseguir trabajo: el desafío que la Argentina no puede postergar

El ecosistema que integra formación, colaboración, programación y desarrollo de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años hablamos de la brecha digital como un problema de acceso a la tecnología. Hoy el desafío es mucho más profundo. La verdadera brecha está entre quienes pueden convertir las nuevas tecnologías en una oportunidad de desarrollo personal y profesional y quienes corren el riesgo de quedar afuera de una economía que cambia a una velocidad inédita.

La inteligencia artificial está acelerando esta transformación. Algunos trabajos desaparecerán, muchos cambiarán y otros que todavía no conocemos serán creados. Frente a ese escenario, la pregunta decisiva no debería ser solamente qué empleos destruirá la tecnología, sino cómo hacemos para que muchas más personas puedan participar de los nuevos trabajos que está creando.

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Potrero Digital, en cifras, muestra el alcance de la reciente edición (Potrero Digital)

En Fundación Compromiso convivimos cotidianamente con esa pregunta.

Entre el 3 y el 7 de agosto, Potrero Digital realizó Talento IT, una feria virtual destinada a conectar personas formadas en habilidades digitales con empresas que necesitan incorporar talento.

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El resultado más importante no fue la cantidad de participantes, las charlas realizadas ni las horas de capacitación. Fueron más de 100 ofertas de trabajo.

Detrás de ese número existe algo que suele perderse cuando hablamos de políticas de formación: personas concretas que pueden acceder a una entrevista, obtener su primer empleo, cambiar de actividad o comenzar una trayectoria profesional en la economía digital.

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Y también empresas que necesitan talento y muchas veces no saben dónde encontrarlo.

Capacitar no alcanza

Durante décadas tendimos a pensar la educación y el empleo como etapas consecutivas: primero una persona estudiaba y luego salía al mercado laboral. Ese modelo está cambiando.

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En una economía atravesada por la inteligencia artificial, los datos, la automatización y la transformación digital, el aprendizaje será cada vez más permanente. Tendremos que aprender, trabajar, volver a capacitarnos y reinventarnos varias veces a lo largo de nuestras vidas.

Potrero Digital es un puente en donde la tecnología y las oportunidades laborales van de la mano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero existe además otro problema. Capacitar a una persona no garantiza que esa persona consiga trabajo.

Entre la formación y el empleo hay un espacio que necesita ser construido deliberadamente.

Hay que enseñar a preparar un CV, enfrentar una entrevista, presentar las propias capacidades, utilizar LinkedIn y comprender la cultura de las empresas. Pero también es necesario trabajar del otro lado: entender qué necesitan los empleadores, identificar oportunidades y acercarles candidatos que quizás nunca llegarían a través de los canales tradicionales de reclutamiento.

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Ese puente es tan importante como la capacitación misma.

Potrero Digital nació en 2018 precisamente con esa vocación: acercar formación en habilidades digitales a personas que enfrentan barreras económicas y sociales para acceder a las oportunidades que ofrece la nueva economía.

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El listado de las 18 consultoras y empresas que participaron (Potrero Digital)

Con el tiempo aprendimos algo fundamental: el verdadero indicador de impacto no es cuántas personas terminan un curso. Es qué ocurre con ellas después.

¿Consiguen trabajo?

¿Mejoran sus ingresos?

¿Encuentran una oportunidad que antes parecía inaccesible?

¿Pueden construir una trayectoria profesional?

Una Argentina con talento que muchas veces no vemos

Existe una idea instalada según la cual las empresas no encuentran talento mientras que, paradójicamente, miles de argentinos no encuentran trabajo. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo.

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La movilidad social y el progreso a través de la tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema es la desconexión.

Hay jóvenes que aprendieron programación, análisis de datos, testing, diseño UX, inteligencia artificial o herramientas de cloud computing, pero carecen de redes de contactos o experiencia laboral. Y hay compañías que necesitan exactamente esas capacidades, pero buscan siempre en los mismos lugares.

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Cuando logramos conectar esos dos universos aparece una enorme oportunidad. Talento IT buscó precisamente eso: generar un espacio en el que empresas y personas pudieran encontrarse, conocer qué habilidades están siendo demandadas y transformar formación en posibilidades concretas de empleo.

El gráfico ilustra cómo la búsqueda orgánica, 6100 de las 13500 interacciones, se impone como la forma de aceeso y conocimiento de esta feria digital. (Potrero Digital)

Las más de 100 ofertas generadas durante la experiencia son importantes no solamente por su dimensión cuantitativa. Son importantes porque demuestran que la inclusión laboral en la economía digital puede construirse.

La inteligencia artificial también puede ser una herramienta de inclusión

Existe una preocupación legítima respecto del impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. Pero sería un error abordar esta revolución tecnológica únicamente desde el miedo.

La IA también puede democratizar conocimientos, multiplicar las capacidades individuales y reducir las barreras de entrada a determinadas actividades profesionales.

Una persona que hace algunos años necesitaba dominar múltiples herramientas técnicas hoy puede apoyarse en sistemas de inteligencia artificial para programar, diseñar, analizar información, generar contenidos o resolver problemas complejos.

Las características de la feria de empleo tech organizada que incluye acceso federal, virtual, gratuito y para todos los niveles. (Potrero Digital)

Eso puede ampliar extraordinariamente las oportunidades.

Pero no ocurrirá automáticamente.

Si dejamos que la tecnología avance sin políticas de formación, acompañamiento e inclusión, probablemente ampliemos las desigualdades existentes.

Si, en cambio, construimos instituciones capaces de conectar educación, tecnología y empleo, la transformación digital puede convertirse en uno de los grandes instrumentos de movilidad social de las próximas décadas.

Del talento a la oportunidad

La Argentina posee algo extraordinariamente valioso: talento. Está distribuido por todo el país y muchas veces aparece en lugares donde las estructuras tradicionales no lo buscan.

Nuestra responsabilidad como organizaciones sociales, empresas, instituciones educativas y Estado es ayudar a que ese talento encuentre oportunidades.

Por eso necesitamos dejar de pensar solamente en cursos y comenzar a pensar en ecosistemas de empleabilidad.

Formación, acompañamiento, empresas, mentorías, redes profesionales y primeras experiencias laborales tienen que formar parte de un mismo proceso.

Las más de 100 oportunidades de trabajo generadas alrededor de Talento IT son un pequeño ejemplo de lo que puede ocurrir cuando esos actores se encuentran.

La transformación tecnológica plantea enormes interrogantes sobre el futuro del trabajo. Pero quizás haya una certeza desde la cual podamos empezar.

El talento existe. Lo que tenemos que multiplicar son las oportunidades.