Cómo liderar empresas en un mundo en cambio permanente: Damián Di Pace presentará su nuevo libro en Punta del Este

El nuevo libro de Damián Di Pace "El Futuro de las Pymes"

Punta del Este volverá a convertirse en un punto de encuentro para el debate empresarial y económico con la presentación del libro “El Futuro de las Pymes – Cómo prepararte para un mundo en el que cambiar será más valioso que crecer”, del analista económico Damián Di Pace. La actividad tendrá lugar el lunes 5 de enero de 2026 a las 10 hs, en The Grand Hotel, en el marco del Summer Edition de “Voces en Foco”, presentado por Torre Puerto.

En este nuevo trabajo, Di Pace propone una mirada estratégica sobre los desafíos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en un escenario atravesado por profundas transformaciones económicas, sociales y culturales, tanto a nivel local como global. El foco del libro está puesto en las herramientas necesarias para la adaptación tecnológica de las pymes, entendiendo que la capacidad de cambio y aprendizaje continuo se vuelve un activo más relevante que el crecimiento tradicional.

La presentación contará con la moderación de Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae, quien aportará una mirada holística sobre los procesos de cambio, las tendencias globales y el rol del liderazgo empresario en contextos de alta incertidumbre. Desde su experiencia al frente del portal digital de habla hispana más importante del mundo, Hadad abordará los desafíos de conducir organizaciones ágiles, innovadoras y orientadas a la transformación permanente.

El encuentro reunirá a empresarios, emprendedores, ejecutivos y referentes del mundo económico interesados en comprender cómo las pymes pueden redefinir sus modelos de negocio, incorporar tecnología y adaptarse a nuevas demandas del mercado sin perder competitividad.

De esta manera, “Voces en Foco” Summer Edition se consolida como un espacio de reflexión estratégica y diálogo de alto nivel, posicionando a Punta del Este como un escenario clave para pensar el futuro de los negocios en la región.