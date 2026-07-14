Opinión

Comprar ahora o esperar al miércoles: qué dicen los números sobre las entradas para la final del Mundial

La entrada más barata para el partido del domingo en el MetLife ronda los 7.200 dólares, pero los precios acumulan una caída del 28% en la última semana. Para las familias argentinas que solo quieren ir si la Selección llega a la final, el mercado ofrece una razón concreta para no apurarse: la semifinal contra Inglaterra del miércoles puede cambiar todo el tablero

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La selección argentina se enfrentará este miércoles en semifinales con Inglaterra (AP Foto/Jeff Roberson)
La selección argentina se enfrentará este miércoles en semifinales con Inglaterra (AP Foto/Jeff Roberson)

A cinco días de la final del Mundial 2026, miles de hinchas argentinos enfrentan el mismo dilema. Las entradas de reventa para el partido del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey arrancan en unos 7.200 dólares, lo que significa que una familia de 4 necesita al menos 29.000 dólares para entrar al estadio. La pregunta que se hacen todos es la misma: ¿comprar ahora, antes de que se agoten, o esperar?

Los datos del mercado sugieren que esperar hasta el miércoles a la noche puede ser la decisión más racional.

Una probabilidad menor a la de una moneda

El primer argumento es probabilístico. Según los mercados de predicción de Polymarket, Argentina tiene entre un 40% y un 45% de chances de llegar a la final. La semifinal del miércoles contra Inglaterra, que se juega a las 15 (hora del Este) en Atlanta, cotiza pareja: Inglaterra 37%, empate 33% y Argentina 31% en los 90 minutos reglamentarios. Las chances de que la Selección levante la copa se ubican en el 18%.

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Inglaterra clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras ganarle a Noruega (Foto: REUTERS/Paul Childs)
Inglaterra clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras ganarle a Noruega (Foto: REUTERS/Paul Childs)

La traducción práctica es directa. Una familia que compre hoy entradas de reventa tiene aproximadamente un 60% de probabilidad de quedarse con tickets para una final que no quiere presenciar, y de pasar a integrar el grupo de los vendedores desesperados de última hora.

Un mercado en caída libre

El segundo argumento es la dinámica de precios. Las entradas para la final tocaron un pico de 12.200 dólares el 22 de junio y desde entonces no dejaron de bajar: solo en la última semana el precio mínimo cayó un 28%. La FIFA, además, liberó cerca de 1.200 entradas oficiales de categoría 2 a 7.380 dólares, una decisión que presionó todavía más el mercado secundario. La categoría 1, en la bandeja baja del estadio, se ofrece entre 20.000 y 33.000 dólares.

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El Metlife Stadium de Nueva Jersey, estadio mundialista con capacidad para 82.500 personas.
La final del Mundial 2026 se jugará en el MetLife Stadium

El antecedente más ilustrativo es reciente. Cuando quedaron eliminados Estados Unidos, México, Brasil y Portugal, las entradas para los cuartos de final se derrumbaron un 52% en promedio, con partidos que llegaron a caer un 61%.

El factor Inglaterra

El tercer argumento es el más específico. Inglaterra concentra el bloque más grande de compradores especulativos de entradas para la final: hinchas que ya aseguraron su lugar en el MetLife apostando a que su selección estará ahí. Si Argentina los elimina el miércoles, miles de esas entradas volverán al mercado de reventa esa misma noche, en el momento exacto en que sus dueños ya no las quieren. Máxima oferta, mínima demanda neutral.

Inglaterra concentra el bloque más grande de compradores especulativos de entradas para la final (Foto: REUTERS/Mike Segar)
Inglaterra concentra el bloque más grande de compradores especulativos de entradas para la final (Foto: REUTERS/Mike Segar)

El escenario se potencia si Francia también queda eliminada ante España en la otra semifinal. Una final entre Argentina y España, a la que Polymarket le asigna un 17% de probabilidad, configuraría el cuadro de mayor sobreoferta posible: los analistas del mercado secundario estiman que el precio mínimo podría bajar hasta la franja de 5.000 a 6.000 dólares por persona. Para una familia de 4, un ahorro de entre 5.000 y 9.000 dólares.

Los tiempos, además, cierran con comodidad. La semifinal termina el miércoles antes de las 19, incluso con alargue y penales, y la final es recién el domingo. Quedan cuatro días enteros para comprar con el panorama despejado.

Los riesgos de esperar

La estrategia no está libre de contraindicaciones. La primera es la propia demanda argentina: si la Selección pasa a la final, la ola compradora de la comunidad argentina en Nueva York y Nueva Jersey, una de las diásporas más numerosas del país, empujará los precios en la dirección contraria al éxodo inglés. Nadie debería esperar milagros por debajo de los 5.000 dólares. La segunda es logística: conseguir 4 asientos juntos se vuelve más difícil con cada día que pasa.

Si la Selección pasa a la final, la ola compradora de la comunidad argentina en Nueva York y Nueva Jersey, una de las diásporas más numerosas del país (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)
Si la Selección pasa a la final, la ola compradora de la comunidad argentina en Nueva York y Nueva Jersey, una de las diásporas más numerosas del país (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

Aun así, la cuenta sigue favoreciendo la espera. Incluso en el peor escenario, un aumento moderado de precios el jueves, la alternativa es asumir un 60% de probabilidad de inmovilizar 29.000 dólares en entradas indeseadas.

La jugada alternativa: el Obelisco antes que el MetLife

Existe, por último, un argumento para no comprar entradas en absoluto. Con Argentina campeón cotizando a 18 centavos por dólar en Polymarket, los mismos 29.000 dólares invertidos hoy en ese mercado pagarían cerca de 160.000 dólares si la Selección levanta la copa: una multiplicación superior a cinco veces el capital.

Quienes defienden esta alternativa agregan un argumento emocional que no figura en ninguna planilla: si Argentina pierde la final, esa experiencia es preferible no vivirla en la cancha, viendo festejar al rival después de haber pagado 29.000 dólares. Y si gana, el festejo con 160.000 dólares en el bolsillo no es en Nueva Jersey: es un vuelo a Buenos Aires con toda la familia para celebrarlo donde hay que celebrarlo, en el Obelisco.

La contracara es total: si Argentina no sale campeona, la inversión se pierde por completo. Como toda decisión entre el corazón y la billetera, cada familia sabrá lo que arriesga.

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