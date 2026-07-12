La soberanía tecnológica en juego

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de junio de 2026, el Gobierno de Estados Unidos ordenó a Anthropic suspender el acceso de cualquier ciudadano extranjero -dentro o fuera de su territorio- a sus dos modelos más avanzados, Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, invocando razones de seguridad nacional a través de una directiva de control de exportaciones. Anthropic, al no poder verificar nacionalidades en tiempo real dentro de una infraestructura compartida, optó por desactivar ambos modelos para la totalidad de sus usuarios en el mundo. El 30 de junio de 2026 esas restricciones fueron levantadas y el 1 de julio la compañía restableció el servicio.

El 9 de julio de 2026, OpenAI anunció la disponibilidad general de GPT-5.6 tras semanas de lanzamiento acotado y condicionado, según trascendió, por la misma relación cada vez más estrecha entre las grandes desarrolladoras de inteligencia artificial y el Gobierno estadounidense. Dos episodios distintos, un mismo diagnóstico: el control efectivo de los sistemas de inteligencia artificial de frontera –como se denomina a los modelos de mayor capacidad disponibles en cada momento- ya no reside en quien los usa, sino fundamentalmente, en quien decide si se los puede usar.

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El caso Fable 5 no es un incidente técnico menor. Es el primer antecedente conocido en el cual un control de exportaciones estadounidense se aplicó no sobre un chip, un componente físico o un software de doble uso en sentido clásico, sino sobre el acceso mismo a un modelo de lenguaje. La lógica aplicada se aproxima a la figura de la “exportación presunta” o deemed export, la cual no exige que la tecnología cruce una frontera: alcanza con que una persona extranjera acceda a ella, esté donde esté. Bajo esa lógica, un investigador europeo sentado en Buenos Aires y un ciudadano estadounidense residente en Berlín quedan sometidos a idéntica restricción por el solo hecho de no portar la nacionalidad correcta. A partir de ahí la empresa proveedora no decide: solo ejecuta.

El divulgador tecnológico Alan Daitch sintetizó en un interesante video publicado en su cuenta de Instagram (@alandaitch) el mensaje político de fondo detrás de la directiva: “el mensaje que manda Estados Unidos no es ‘esperá un poco’, sino ‘acá mando yo’”. Y formuló la pregunta que en rigor debería hacerse cualquier Estado, empresa o desarrollador que construye sobre infraestructura ajena: quién va a querer operar con una IA si en cualquier momento el gobierno norteamericano puede poner en juego las políticas públicas de un Estado y su capacidad de gobernanza. La observación, aunque formulada por fuera del campo jurídico, describe con precisión el núcleo del problema: no es la tecnología lo que genera dependencia, sino la discrecionalidad de un tercer Estado para decidir, sin consulta ni aviso previo, cuándo esa tecnología deja de estar disponible.

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El caso GPT-5.6 sigue una lógica distinta, pero converge en el mismo resultado. Mientras que Fable 5 fue un modelo ya lanzado al que Washington le cortó el acceso mediante un control de exportaciones, GPT-5.6 nunca llegó al mercado sin autorización previa: la orden de ciberseguridad sobre inteligencia artificial que Trump firmó el 2 de junio de 2026, si bien estableció un marco formalmente voluntario de cooperación entre las desarrolladoras de modelos de frontera y el Gobierno federal, que contempla el acceso estatal anticipado a esos modelos y la participación gubernamental en la selección de socios de confianza, en los hechos, exige a las compañías presentar sus modelos más potentes a revisión gubernamental treinta días antes de su lanzamiento público.

En cumplimiento de esa orden, OpenAI limitó el acceso inicial de GPT-5.6, desde su vista previa del 26 de junio de 2026, a una veintena de socios aprobados individualmente por funcionarios federales. El Centro para Estándares e Innovación en IA del Departamento de Comercio evaluó durante trece días si las capacidades del modelo en ciberseguridad suponían un riesgo para la seguridad nacional y el propio Sam Altman confirmó que el proceso de aprobación involucró directamente al Secretario de Comercio Howard Lutnick, al Secretario del Tesoro Scott Bessent y al Director Nacional de Ciberseguridad. Recién entonces, con luz verde de la Casa Blanca, el modelo llegó al público general. La diferencia con Fable 5 no es menor: allí el Estado interrumpió un acceso ya concedido y acá condicionó el acceso antes de que existiera. Dos mecanismos jurídicos distintos –una suerte de control de exportaciones ex post y la revisión de seguridad ex ante- persiguen el mismo objetivo: que ningún modelo de frontera llegue al mundo sin la aprobación del gobierno norteamericano.

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La Unión Europea reaccionó con una velocidad que contrasta con el silencio latinoamericano. El 13 de junio de 2026, la Comisión Europea –a través de su vocero Thomas Regnier- calificó el episodio como una confirmación más de la necesidad de fortalecer su soberanía tecnológica. Legisladores europeos coincidieron en que la dependencia de infraestructura de IA diseñada, financiada y controlada por un tercer Estado no es una cuestión de mercado, sino una cuestión de soberanía en sentido estricto. En América Latina no se produjo una reacción política regional comparable. Y sin embargo, la exposición regional es mayor que la europea debido a que no existe en América Latina un ecosistema tecnológico, empresarial y estatal comparable al que permitió el surgimiento y la consolidación de Mistral AI.

Esa comparación no es retórica. Mistral AI es una empresa francesa fundada en abril de 2023, hoy valuada en casi 12.000 millones de euros y en proceso de cerrar una nueva ronda que la llevaría a unos 20.000 millones. Publica buena parte de sus modelos bajo licencia abierta, ofrece alternativas de despliegue y alojamiento orientadas a garantizar la soberanía y residencia territorial de los datos y cuenta con el respaldo político explícito del gobierno francés. No se trata de una empresa mejor ni peor que sus competidoras estadounidenses en términos de rendimiento técnico. Se trata de una empresa que existe porque un Estado -y un bloque de Estados- decidió que no alcanzaba con consumir inteligencia artificial ajena, que hacía falta poder auditarla, alojarla en infraestructura propia y, si las circunstancias lo exigían, sostenerla sin depender de una decisión tomada en Washington. Eso es lo que separa a un país que ejerce soberanía tecnológica de uno que simplemente la invoca en un discurso. América Latina, hasta ahora, solo tiene, a veces, un discurso sobre el tema y pero sobre todo prevalece un estruendoso silencio.

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¿Qué significa ejercer soberanía tecnológica en la era de la IA? No consiste en prescindir de la tecnología ajena, algo hoy imposible para cualquier Estado. Consiste en retener la capacidad de auditar, regular y -llegado el caso- sustituir esa tecnología sin que ello implique el colapso de una función estatal esencial. Un país que incorpora sistemas de IA a su administración pública, a su sistema judicial o a su infraestructura esencial sin haber definido previamente bajo qué reglas puede perder ese acceso no ejerce soberanía tecnológica: ejerce una dependencia disfrazada de modernización. La reversibilidad de la decisión, no la adopción de la tecnología, es la variable jurídicamente relevante que debe garantizarse.

Tampoco puede sostenerse que se trate únicamente de un problema de infraestructura o de mercado. Es, principalmente, un problema constitucional y de geopolítica. En términos constitucionales, la soberanía tecnológica se vincula con una condición elemental del autogobierno: la capacidad efectiva del Estado para ejecutar las decisiones adoptadas por sus instituciones democráticas. Cuando la continuidad de una política pública esencial depende enteramente de una infraestructura tecnológica cuya disponibilidad puede ser decidida unilateralmente por un tercer Estado, la autonomía formal permanece intacta, pero su eficacia material comienza a erosionarse. Si un Estado delega funciones sensibles en sistemas que puede perder de un día para el otro por una decisión adoptada en Washington, sin participación, sin previo aviso y sin posibilidad de revisión, entonces, ese Estado ha cedido -de hecho aunque no de derecho- una porción de su capacidad de autogobierno. La pregunta que corresponde formular no es si conviene usar IA de frontera, que evidentemente conviene, sino bajo qué condiciones institucionales se la incorpora para que su eventual pérdida no paralice al Estado que la adoptó.

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El episodio de Fable 5 duró diecinueve días. Fue suficiente para enseñar que la infraestructura de la IA de frontera es un instrumento de política exterior tanto como una herramienta productiva. Los países que comprendan esta transformación estarán en condiciones de negociar el acceso a la inteligencia artificial desde una política de Estado. Los que sigan tratándola como una simple decisión de mercado descubrirán, quizá demasiado tarde, que la soberanía tecnológica que creían ejercer nunca estuvo realmente en sus manos.