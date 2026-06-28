Opinión

El ajuste doloroso cuando llega la estabilización

La convivencia entre controles e inflación con un consumo que parece sostenerse, y caídas de actividad fabril, no es una contradicción: es el reflejo de distorsiones acumuladas que se manifiestan cuando cambian los incentivos

Guardar
Conflicto cierre FATE
Las distorsiones acumuladas se deben a malas políticas previas, que dejaron un tejido productivo de baja productividad, competitividad raquítica, alta presión tributaria, infraestructura deficiente e inversión privada escasa (RSFotos)

En Argentina, un país acostumbrado a ciclos de boom y declive persiste una paradoja económica recurrente:

  • Durante fases de alto intervencionismo -con cierre de mercados, inflación elevada, cepo cambiario, emisión monetaria para financiar déficits, subsidios crecientes, aranceles proteccionistas, regulaciones a las importaciones y crédito dirigido desde la Anses- el consumo aparenta resistir o incluso expandirse.
  • En cambio, al ingresar en un proceso de estabilización -baja de inflación, unificación cambiaria, apertura comercial, desregulación de tasas, competencia importadora y mayor énfasis en exportaciones- sectores como el comercio, la industria y la construcción se debilitan.

Esta aparente contradicción se explica por las distorsiones acumuladas por malas políticas previas, que dejaron un tejido productivo de baja productividad, competitividad raquítica, alta presión tributaria, infraestructura deficiente e inversión privada escasa, todo agravado por una incertidumbre institucional pendular.

PUBLICIDAD

El consumo en el “desorden controlado”

En entornos de alta inflación y controles, los agentes económicos, de manera racional, se desprenden de los pesos que “queman” en el bolsillo. La emisión monetaria para cubrir déficits fiscales inyecta liquidez que, combinada con regulaciones de tasas de interés (que reprimen el ahorro formal), cepos que limitan opciones de dolarización y subsidios sociales que sostienen el poder de compra nominal, impulsa un consumo “artificial”.

Las políticas proteccionistas -con aranceles altos y trabas a las importaciones- protegen temporalmente a industrias locales poco competitivas, mientras el crédito subsidiado desde la Anses o líneas oficiales estimula el gasto presente a costa del futuro.

PUBLICIDAD

Esto genera un “efecto riqueza ilusorio”: la gente adelanta compras para evitar la pérdida de valor del dinero y las empresas venden en un mercado cautivo. Economistas keynesianos y estructuralistas latinoamericanos explicarían esto como una forma de sostener la demanda agregada y el empleo en contextos de rigideces estructurales. John Maynard Keynes justificaba la intervención estatal y el gasto para combatir el desempleo y la subutilización de recursos, especialmente en depresiones.

Raúl Prebisch y Marcelo Diamand (con su teoría de la “estructura productiva desequilibrada”) argumentaban que la protección industrial, vía aranceles e intervención, era necesaria

En América Latina, Raúl Prebisch -padre del estructuralismo cepalino- y Marcelo Diamand (con su teoría de la “estructura productiva desequilibrada”) argumentaban que la protección industrial, vía aranceles e intervención, era necesaria para superar la dependencia de exportaciones primarias y desarrollar un mercado interno dinámico, ante términos de intercambio desfavorables y fallas de mercado.

Milton Friedman: "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, derivado del exceso de emisión. Esta “prosperidad” es insostenible: genera distorsiones de precios relativos, malas asignaciones de recursos y erosiona el capital"
Milton Friedman: "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, derivado del exceso de emisión. Esta “prosperidad” es insostenible: genera distorsiones de precios relativos, malas asignaciones de recursos y erosiona el capital"

En la práctica argentina reciente (pre-2023), esto se vio en un consumo relativamente “resiliente” pese a una inflación de tres dígitos: snacks, electrónica y bienes durables para “festejos” o como cobertura contra la inflación. Sin embargo, como advierte Milton Friedman, la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, derivado del exceso de emisión. Esta “prosperidad” es insostenible: genera distorsiones de precios relativos, malas asignaciones de recursos y erosiona el capital.

Cambio de escenario

Al corregir estos desequilibrios -baja de inflación vía superávit fiscal, apertura importadora, desregulación de tasas y competencia- emerge la fragilidad real. Empresas acostumbradas a protección, subsidios y liquidez artificial enfrentan costos reales más altos, competencia externa y una demanda más exigente.

El consumo se contrae porque los ingresos reales se ajustan (fin de la licuación inflacionaria) y el crédito se encarece al inicio. Sectores como la industria, el comercio y la construcción, con baja productividad acumulada, sufren más: quiebras, caída de actividad y desempleo transitorio.

Aquí entran las críticas de la Escuela Austriaca. Friedrich Hayek y Ludwig von Mises explican que la expansión crediticia y monetaria artificial géneros “malas inversiones” (malinvestments) y una estructura productiva insostenible. La corrección -el “ajuste”- es dolorosa, pero necesaria para reasignar recursos hacia usos productivos reales.

La incertidumbre institucional pendular argentina (cambios radicales de reglas en cada gobierno) amplifica esto: las decisiones de inversión se vuelven cada vez más racionales y cortoplacistas, lo que desincentiva el largo plazo. Baja inversión bruta privada, infraestructura deficiente y alta presión tributaria terminan de configurar ese diagnóstico de baja competitividad.

La apertura genera ganadores (exportadores, consumidores con mejor acceso a bienes baratos) y perdedores transitorios entre firmas ineficientes

Prebisch mismo evolucionó y reconoció límites de una industrialización por sustitución de importaciones (ISI) excesiva. La apertura genera ganadores (exportadores, consumidores con mejor acceso a bienes baratos) y perdedores transitorios entre firmas ineficientes.

Grupo de personas manifestándose con banderas verdes y bordó de ATE y una pancarta de "100 AÑOS ATE" en una carretera al anochecer, con árboles al fondo
El problema argentino no es la estabilización per se, sino el legado de décadas de populismo intervencionista, que dejó empresas “zombis” con baja productividad

El problema argentino no es la estabilización per se, sino el legado de décadas de populismo intervencionista, que dejó empresas “zombis” con baja productividad. Ejemplos históricos (convertibilidad en los 90 o intentos previos) muestran caídas iniciales seguidas de recuperación si se sostienen las reformas.

Hacia una salida sostenible

El punto central es este: el consumo inflado por distorsiones no equivale a bienestar genuino. La estabilización duele porque expone fallas estructurales previas, pero es el único camino para elevar la productividad, atraer inversión y generar crecimiento inclusivo.

Como destacaba Hayek en “Camino de servidumbre”: el intervencionismo creciente erosiona libertades y eficiencia. Friedman insistía en reglas monetarias estables y libre mercado para el crecimiento.

La combinación de disciplina fiscal-monetaria, apertura inteligente y reformas institucionales (seguridad jurídica, baja de impuestos, inversión en infraestructura) puede romper el ciclo de decadencia

En Argentina, con potencial en agro, energía, minería y servicios, la combinación de disciplina fiscal-monetaria, apertura inteligente y reformas institucionales (seguridad jurídica, baja de impuestos, inversión en infraestructura) puede romper el ciclo de decadencia.

El desafío es político: sostener el ajuste más allá del corto plazo, compensando transitoriamente a los más vulnerables sin revertir reformas. De lo contrario, volveremos al “consumo artificial” que solo posterga el colapso. La racionalidad económica exige mirar más allá del presente: productividad y competitividad, no ilusiones monetarias.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market

Temas Relacionados

Actividad industrialConsumo privadoEmpleo registrado e informalDesinflaciónEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La mejor decisión financiera

El conocimiento y la capacidad para administrar el riesgo, la disciplina para ahorrar y la habilidad para identificar oportunidades

La mejor decisión financiera

La fragilidad de la vida

Las imágenes de los terremotos en Venezuela activan llamados a no pasar de largo ante el sufrimiento ajeno, desde el contacto con conocidos hasta la asistencia posible, en un país creyente que llora a sus muertos y a quienes lo perdieron todo

La fragilidad de la vida

Un país, dos memorias y un futuro compartido

Unos miran el pasado con temor al desorden y la violencia; otros, con frustración por la desigualdad y el olvido

Un país, dos memorias y un futuro compartido

Uno de los títulos más importantes de la Scaloneta: la paternidad

Detrás de los trofeos y la gloria, hay otra conquista menos visible pero más profunda, la de una generación que entendió que ser papá también es una forma de entrega y legado

Uno de los títulos más importantes de la Scaloneta: la paternidad

El desafío de transformar el potencial científico-tecnológico en bienestar

La gestión de la innovación requiere hoy procesos colaborativos y profesionales que permitan convertir el conocimiento en desarrollo económico

El desafío de transformar el potencial científico-tecnológico en bienestar

DEPORTES

“Obra de arte”, “historia” y “genio”: así reflejaron los medios del mundo el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

“Obra de arte”, “historia” y “genio”: así reflejaron los medios del mundo el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

Nico Paz recordó a su padre tras su debut como titular en un Mundial con Argentina: “Es un sueño de toda la vida”

Lionel Scaloni explicó por qué jugó Exequiel Palacios como lateral derecho ante Jordania en el Mundial: “Es algo nuevo”

Los mejores memes del tercer triunfo de Argentina en el Mundial: Messi y el gol de Jordania, los focos

Con otro gol de Messi, Argentina brilló ante Jordania y cerró la fase de grupos del Mundial con puntaje ideal

TELESHOW

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

Los números de Ekaterina Ojeda: cómo impactó en sus redes sociales el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

Crecen las críticas al plan de la NASA de estrellar la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico

El Salvador retoma después de más de 20 años la encuesta de hogares sobre ingresos y gastos de los hogares

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió cerca de 30 mil casos por presuntas vulneraciones de derechos en 2025

Sergio Ramírez: “El régimen de Daniel Ortega va a durar poco, pero yo no sé si volveré a Nicaragua”

Cinco décadas de prisión en Panamá por matar a una niña en Colón