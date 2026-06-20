Legislar sobre salud: diferencia entre bioética particular y pública

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda política de salud pública presupone, aunque no siempre lo declare, un modelo antropológico y ético. Detrás de cada decisión sanitaria hay una idea de persona, libertad, vulnerabilidad, responsabilidad, justicia y bien común. No existen políticas sanitarias moralmente neutras. Vacunar, regular alimentos, financiar tratamientos, digitalizar turnos, imponer el cinturón de seguridad, limitar el tabaco o legislar sobre el final de la vida expresa siempre una concepción sobre qué vidas se protegen, cómo se distribuye el cuidado y qué límites tendrá el poder institucional.

Por eso, es un error creer que la bioética se agota en la relación médico-paciente, como advirtió Daniel Callahan al cuestionar una bioética reducida a la autonomía individual. La bioética clínica se pregunta qué debe hacerse ante una persona concreta que padece, decide, consciente, rechaza o exige un tratamiento. La ética de la salud pública, en cambio, se pregunta qué debe hacer una sociedad organizada para proteger la vida, prevenir enfermedades, distribuir recursos escasos, reducir desigualdades sanitarias y crear, en términos de Ruth Faden y Madison Powers, condiciones estructurales de justicia sanitaria.

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En bioética clínica, la autonomía individual ocupa un lugar importante. Pero en salud pública esa autonomía se complejiza, porque muchas decisiones sanitarias afectan a terceros, modifican riesgos colectivos o comprometen recursos comunes. El cinturón de seguridad es un ejemplo claro. No se justifica solo porque el Estado quiera proteger al conductor o pasajero, sino porque, en un sistema de salud pública universal y gratuito, los accidentes generan costos sanitarios, ocupan camas, movilizan emergencias, producen discapacidades evitables y afectan familias y sistemas de atención. Lo mismo ocurre con la vacunación, los espacios libres de humo o el etiquetado frontal. Todas estas medidas expresan que la persona es libre, pero no autosuficiente; decide, pero vive en interdependencia.

La bioética clínica pregunta qué quiere y necesita este paciente. La ética de la salud pública agrega qué efectos sociales tiene esa decisión, especialmente sobre los más vulnerables. Esta distinción evita tanto el individualismo sanitario, que cree que toda decisión sobre el propio cuerpo o vida es exclusivamente privada, como el colectivismo sanitario, que invoca el bien común para desconocer derechos o tratar a las personas como piezas de una estrategia poblacional. En términos de Lawrence Gostin y Lindsay Wiley, la salud pública se mueve entre poder, deber y restricción. Proteger la salud colectiva exige intervención, pero también justificación y límites.

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Esta diferencia se vuelve especialmente visible en el debate sobre la eutanasia. Cuando se aboga por su legalización a partir de casos particulares, sin considerar suficientemente la falta de acceso real a cuidados paliativos, la discusión queda reducida a la autonomía de una persona que sufre, su pedido de morir y la apelación a la compasión. Pero una ley que legaliza la eutanasia no produce sólo efectos sobre casos individuales, produce una política pública. Cambia el significado institucional de la medicina, redefine prácticas profesionales, altera el orden jurídico sobre la vida y su protección, modifica obligaciones del sistema, interpela la objeción de conciencia, condiciona la asignación de recursos e impacta sobre la confianza de los pacientes más vulnerables.

Por eso, la consigna “mi vida, mi decisión” resulta insuficiente e inapropiada no sólo en la bioética clínica si pretende comprometer al médico en la acción de matar al paciente, sino aún más cuando busca transformarse en fundamento de una política sanitaria. Esa fórmula presupone una antropología radicalmente individualista, una persona concebida como desvinculada de todo entramado familiar, profesional, institucional y social.

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Del mismo modo, “mi vida, mi auto, mi riesgo” no justifica prescindir del cinturón de seguridad, ni “mis órganos, mi decisión” fundamenta por sí solo la autorización de su venta. En salud pública, toda decisión individual que exige organización institucional, intervención profesional y validación estatal deja de ser puramente privada. Se convierte en una práctica socialmente regulada y evaluable desde sus consecuencias colectivas.

La pregunta inevitable es qué significa legalizar la eutanasia en sociedades donde las personas no acceden adecuadamente a cuidados paliativos, salud mental, acompañamiento familiar, control del dolor, asistencia social o atención oportuna. Si el Estado ofrece con mayor diligencia la posibilidad de morir que la posibilidad de ser cuidado integralmente, no estamos ante una ampliación de autonomía ni de derechos, sino ante una falla moral de la salud pública.

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Una persona abandonada, dolorida, deprimida, empobrecida, sola o mal cuidada puede pedir morir; pero ese pedido no puede interpretarse igual que una decisión tomada en un contexto de alivio del dolor, contención afectiva, apoyo psicológico y acceso efectivo a cuidados paliativos. Sin esas condiciones, una práctica presentada como expresión de libertad termina funcionando como respuesta institucional letal frente al sufrimiento de quienes el sistema no quiso, no pudo o no supo cuidar.

Esto no implica negar la tragedia de ciertos casos límite, sino impedir que dicho caso se convierta por sí mismo en criterio organizador de la política pública. Cuando el Estado legaliza una práctica, no sólo permite una conducta, produce un mensaje normativo sobre la vida, la fragilidad, la dependencia, el sufrimiento y el valor social del cuidado.

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Este punto debería ser advertido por los legisladores que debaten normas sanitarias de alto impacto moral. Una ley de salud no puede evaluarse únicamente por su oportunidad política, viabilidad administrativa o diseño jurídico. El legislador debe examinar también el modelo antropológico que presupone, los incentivos institucionales que genera, las cargas que distribuye, los grupos que deja desprotegidos y el mensaje moral que instala. Nancy Kass propuso precisamente evaluar las intervenciones de salud pública por sus fines, eficacia, cargas, justicia y mecanismos de rendición pública.

La legislación sanitaria requiere técnica, derecho, economía y gestión, pero también deliberación bioética rigurosa. No como obstáculo ni formalidad posterior, sino como instancia previa de responsabilidad legislativa. Cuando se legisla sobre final de vida, salud mental, discapacidad, inteligencia artificial médica, priorización de recursos o cuidados paliativos, no se regula sólo un procedimiento, se define qué tipo de cuidado público se reconoce y qué vulnerabilidades se protegen.

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Por eso, todo legislador que intervenga en cuestiones de salud pública, y especialmente en debates sobre final de vida, debería formarse o asesorarse seriamente en bioética aplicada a políticas públicas. No se trata de delegar su responsabilidad legislativa, sino de ejercerla con mayor prudencia, comprendiendo el impacto moral, institucional y social de aquello que convierte en ley.

La bioética clínica protege la dignidad del paciente frente al poder clínico. La ética de la salud pública protege la dignidad de la población frente al poder institucional. Aun cuando ciertos argumentos de la bioética particular pudieran considerarse en el análisis de un caso individual y extremo, lo cual en temas como la eutanasia tampoco puede darse por supuesto sin discusión moral rigurosa, ello no significa que sean automáticamente trasladables al campo de la salud pública.

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Lo que en el plano clínico puede presentarse como decisión personal, en el plano público se convierte en norma, protocolo, prestación, obligación institucional, asignación de recursos y mensaje social. Cambia la escala, cambian los sujetos involucrados y cambian las consecuencias.

Ese es el punto que el legislador no debería soslayar, una política sanitaria no se justifica por la mera ampliación de opciones individuales, sino por el modelo antropológico, ético e institucional que instala. Una sociedad no se define por la cantidad de opciones que legaliza, sino por el tipo de humanidad que expresa cuando organiza jurídicamente el cuidado. No se honra únicamente reconociendo derechos, sino evitando que los más vulnerables sean los primeros en recibir como respuesta normativa la renuncia a seguir cuidándolos.

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