El laberinto de las conexiones virtuales: ¿más comunicados o más solos?

Conectarse es establecer un puente; encontrarse es cruzarlo (Imagen ilustrativa Infobae)

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Nunca fue tan fácil llegar hasta otro ser humano.

En apenas unos segundos podemos escribirle a alguien que vive del otro lado del mundo, compartir una fotografía, enviar una voz, participar de una conversación o conocer personas que, hace apenas unas décadas, jamás se habrían cruzado en nuestro camino. La tecnología consiguió algo extraordinario: reducir las distancias físicas hasta volverlas casi imperceptibles.

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Sin embargo, mientras el mundo aprendía a conectarse, comenzó a hacerse cada vez más difícil encontrarse. Y esa diferencia, que parece apenas una cuestión de palabras, encierra una de las paradojas más profundas de nuestro tiempo. Conectarse es establecer un puente; encontrarse es cruzarlo.

Podemos intercambiar cientos de mensajes durante un día entero y aún así seguir ignorando aquello que verdaderamente le sucede a la persona que está del otro lado de la pantalla. Podemos compartir fotografías, gustos, viajes, opiniones y rutinas sin llegar nunca a conocer un miedo, una herida, una ilusión o una esperanza. Tenemos acceso permanente a la vida de los demás y, aun así, cada vez resulta más difícil sentir que alguien nos conoce de verdad.

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Quizá porque la cercanía nunca dependió de la distancia, siempre dependió de la profundidad.

Durante años se creyó que la tecnología resolvería uno de los grandes problemas de la humanidad: la soledad. Si podíamos hablar con cualquiera, desde cualquier lugar y en cualquier momento, parecía lógico pensar que también nos sentiríamos más acompañados. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. A medida que aumentaron nuestras posibilidades de comunicarnos, también crecieron las dificultades para sostener conversaciones capaces de transformarnos.

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Nos acostumbramos a responder rápido, pero cada vez escuchamos menos. Aprendimos a reaccionar con un ícono, pero olvidamos el valor de permanecer largos minutos intentando comprender el dolor de alguien. Podemos saber que una persona publicó una fotografía, pero ignorar que necesitaba, desesperadamente, que alguien la llamara.

La hiperconectividad nos volvió extraordinariamente eficientes para intercambiar información. No necesariamente para compartir intimidad. Y la intimidad nunca fue un intercambio de datos. Es un espacio que se construye lentamente, donde dos personas dejan de mostrarse para empezar, poco a poco, a revelarse.

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Tal vez por eso tantas relaciones nacen y terminan con facilidad, antes de haber aprendido quién era realmente el otro. Vivimos rodeados de posibilidades. Siempre parece existir una conversación más interesante, una persona nueva por conocer, otra historia esperando apenas un movimiento del dedo sobre la pantalla. La abundancia terminó instalando una idea silenciosa: nada merece demasiado esfuerzo porque todo puede reemplazarse.

Pero las personas nunca fueron reemplazables.

Cada ser humano llega con una historia irrepetible, una manera única de mirar el mundo y una forma particular de amar. Cuando empezamos a consumir vínculos con la misma rapidez con la que consumimos contenido, dejamos de descubrir personas para empezar apenas a recorrer perfiles. Y conocer un perfil jamás será equivalente a conocer un alma.

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Todo aquello que realmente vale la pena construir necesita tiempo. La confianza necesita tiempo. La amistad necesita tiempo. El amor necesita tiempo. Ninguna conversación importante ocurre con prisa. Ninguna herida encuentra consuelo en una respuesta automática. Ningún recuerdo inolvidable nace de una atención fragmentada entre una persona y diez notificaciones.

Quizá esa sea la pérdida más silenciosa de nuestra época: la capacidad de permanecer. Permanecer en una conversación aunque aparezca otra más entretenida. Permanecer en una relación cuando desaparece la euforia de los comienzos y llega el momento de construir. Permanecer frente a alguien sin mirar, cada pocos minutos, aquello que sucede en otra parte. Vivimos pendientes de todo lo que ocurre lejos y cada vez menos disponibles para quien se sienta frente a nosotros.

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El romanticismo siempre entendió algo que hoy parece contracultural: el encuentro verdadero exige presencia. No alcanza con estar. Hay que habitar el momento. Escuchar sin pensar en la respuesta. Mirar sin esperar que esa escena se convierta en una publicación. Recordar los pequeños detalles que ningún algoritmo considera importantes, pero que terminan sosteniendo una vida compartida.

El amor nunca estuvo hecho de grandes gestos aislados. Está hecho de la suma de miles de actos cotidianos que casi nadie ve. Preparar un café como al otro le gusta. Esperarlo unos minutos más antes de empezar a cenar. Aprender a reconocer un silencio distinto. Saber cuándo hace falta hablar y cuándo alcanza con quedarse cerca.

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Esos momentos difícilmente se vuelvan virales, y tampoco lo necesitan. Existe una belleza inmensa en aquello que sucede lejos de cualquier escenario.

Por eso me cuesta aceptar que el amor romántico sea una idea antigua. Creo exactamente lo contrario. En una época que parece haber convertido la inmediatez en una virtud y la permanencia en una rareza, enamorarse profundamente es una forma de resistencia. Elegir conocer de verdad a otra persona cuando todo invita a pasar rápidamente a la siguiente es defender una manera distinta de habitar el mundo.

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No se trata de rechazar la tecnología ni de idealizar otros tiempos. Las herramientas nunca son el problema. Lo verdaderamente decisivo sigue siendo el uso que hacemos de ellas y el lugar que les permitimos ocupar en nuestra vida.

La verdadera pregunta no es cuánto tiempo pasamos conectados, sino cuántas personas conocen realmente quiénes somos cuando dejamos el teléfono sobre la mesa y la conversación deja de depender de una pantalla. Porque el ser humano nunca buscó únicamente comunicarse; siempre buscó ser comprendido, encontrar un lugar donde pudiera bajar las defensas, decir aquello que jamás publicaría y descubrir que, aún así, alguien elegía quedarse.

Quizá por eso sigo creyendo en el amor romántico. Porque, entre millones de perfiles, fotografías y conversaciones fugaces, continúa siendo la única forma de encuentro que desafía la lógica de lo descartable. El amor no consiste en encontrar a alguien con quien hablar todos los días, sino a alguien con quien el silencio también tenga sentido. A alguien cuya presencia vuelva innecesario seguir buscando. Porque, al final, ninguna tecnología podrá ofrecerle al ser humano aquello que más ha anhelado desde el principio de los tiempos: la inmensa fortuna de sentirse elegido por una única persona en un mundo donde siempre existieron millones.