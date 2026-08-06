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Planificar también es cuidar

Pensar en formar una familia va mucho más allá de decidir si queremos tener hijos y cuándo hacerlo. También implica conversar sobre la crianza, el reparto de los cuidados y el proyecto conjunto que queremos construir

Selfie de un hombre y una mujer adultos con un niño y una niña pequeños, todos sonriendo ampliamente, con un fondo de follaje verde.
Para hablar de planificación familiar, es indispensable hablar de corresponsabilidad (Imagen ilustrativa Infobae)
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Formar una familia implica mucho más que decidir el momento de tener hijos. También supone preguntarse cómo imaginamos esa experiencia, qué lugar ocupará en nuestro proyecto de vida y de qué manera queremos construirla junto con otra persona. Es una conversación que abarca los deseos, las expectativas, los tiempos y las posibilidades, pero también cómo imaginamos la crianza y el reparto de los cuidados.

Implica preguntarse cómo imaginamos esa experiencia. Supone conversar sobre los deseos, las expectativas, los tiempos, los proyectos personales, laborales y económicos, pero también sobre un aspecto que suele quedar relegado: cómo queremos cuidar, cómo distribuiremos las responsabilidades y qué proyecto de crianza deseamos construir.

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Ninguna persona llega a una relación de pareja con una hoja en blanco. Todos construimos nuestras ideas sobre la familia, la maternidad y la paternidad a partir de la historia personal, de las experiencias vividas y de los modelos que observamos en nuestro entorno. Por eso, abrir ese espacio de diálogo habilita que cada integrante de la pareja exprese lo que espera, lo que desea e incluso aquello que le genera dudas o temores. No siempre ambos imaginan el mismo proyecto ni comparten los mismos tiempos, y poder hablarlo con honestidad fortalece el vínculo y favorece decisiones verdaderamente compartidas.

Las condiciones para formar una familia también cambiaron. Hoy convivimos con trayectorias laborales más extensas, proyectos personales que ocupan un lugar cada vez más importante y expectativas sociales que muchas veces exigen ser exitosos en múltiples dimensiones al mismo tiempo. A eso se suma que las redes tradicionales de cuidado ya no son las mismas: muchas abuelas, abuelos u otros familiares continúan trabajando o desarrollando sus propios proyectos de vida, por lo que las familias necesitan construir nuevas formas de organización y sostén.

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En ese contexto, hablar de planificación familiar también es hablar de corresponsabilidad. Durante mucho tiempo, el cuidado de los hijos recayó casi exclusivamente sobre las mujeres. Aunque ha habido avances en materia de igualdad de género y las configuraciones familiares son más diversas, todavía persiste la idea de que los varones “ayudan” en la crianza, cuando en realidad criar no debería entenderse como una ayuda, sino como una responsabilidad compartida desde el inicio del proyecto familiar.

Construir acuerdos antes de que nazca un hijo permite anticipar cómo se organizarán las rutinas, cómo se distribuirán las tareas domésticas y los cuidados, y cómo cada integrante podrá seguir desarrollando su vida profesional y personal sin que el peso del cuidado recaiga sobre una sola persona. En este sentido, también se requieren transformaciones sociales que favorezcan una participación más equitativa en la crianza, como licencias laborales que permitan a todas las personas ejercer activamente su rol de cuidado.

La corresponsabilidad no solo reduce la sobrecarga física, mental y emocional que históricamente asumieron muchas madres. También favorece una paternidad más presente y comprometida, fortalece el vínculo de pareja y ofrece a los niños la posibilidad de crecer en entornos donde el cuidado, el afecto y la equidad forman parte de la vida cotidiana.

Por supuesto, cada familia encontrará su propia manera de organizarse. No existen modelos únicos ni recetas universales. Lo importante es que esas decisiones se construyan a partir del diálogo, sean conscientes y respetuosas de los deseos y las posibilidades de quienes integran ese proyecto.

Tal vez ese sea el verdadero sentido de la planificación familiar en la actualidad: no solo decidir si queremos tener hijos o cuándo hacerlo, sino también pensar qué tipo de maternidad, paternidad y crianza queremos construir. Porque planificar una familia no comienza con un embarazo. Comienza mucho antes, en las conversaciones, los acuerdos y el compromiso compartido de cuidar.

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