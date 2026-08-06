Opinión
Agregar Infobae enGoogle

Argentina: el desafío de la competitividad

La edición 2026 del “Ranking Mundial de Competitividad”, elaborado por el IMD, que evalúa el desempeño de 2025, ubica al país en el lugar 58 del listado de 70 economías, tras estar 66 en 2024 y superar a Perú, Colombia, México y Brasil

competitividad
En el caso de “desempeño económico” Argentina ocupa el puesto 56 (2025) y en el año previo ocupaba el 64
Guardar

En diferentes momentos analizamos el posicionamiento de Argentina en el “Ranking Mundial de Competitividad”, elaborado por el IMD World Competitiveness Center. A continuación, analizaremos los resultados de la edición 2026, donde se analiza el año 2025 y la compararemos con el año 2024, a efectos de analizar los resultados de la gestión actual. Este ranking contempla los 70 países que considera más relevantes.

Encontramos cambios positivos notables, deterioro en otros, y continuidad y mal posicionamiento en la mayoría, lo cual demuestra el enorme desafío de realizar cambios de fondo de políticas públicas, como así tener en cuenta el tiempo de maduración que requieren las reformas. Tal como mencionamos los datos registran un cambio de tendencia y mejoras relevantes en diversos aspectos. Asimismo, reflejan que la tarea recién comienza y que aún no se perciben todos los beneficios esperados de las reformas ya implementadas.

PUBLICIDAD

Cambio de tendencia En el caso de “desempeño general” (Overall Performance) se observa un cambio de tendencia, de mejora, donde Argentina pasa al puesto 58 (2025), tras haber estado en el puesto 66 en el año 2024. Superando, en tal período y luego de muchos años a diversos países de la región como Perú, Colombia, México y Brasil (Venezuela continúa con el puesto 70).

Los datos registran un cambio de tendencia y mejoras relevantes en diversos aspectos

En el caso de “desempeño económico” Argentina ocupa el puesto 56 (2025) y en el año previo ocupaba el 64. Se destacan en este rubro la “economía doméstica” (puesto 45), con un buen puesto en crecimiento de la inversión, pero uno de los peores países en cuanto a el stock de inversión. Continuamos siendo una de las economías más cerradas del mundo a pesar del “mito de la apertura indiscriminada”, siendo que ocupamos los peores lugares tanto en términos de barreras arancelarias (66) como en relación a exportaciones +importaciones en vinculación al PBI (ocupando el lamentable puesto 68).

PUBLICIDAD

Con respecto a la inflación, encontramos una notable mejora de 11 posiciones, aunque seguimos con una inflación altísima (ocupando el puesto 57). En cuanto al crecimiento real del PBI ocupamos el puesto 15, lo cual es sumamente alentador.

Eficiencia del gobierno

En el cambio de “Eficiencia del gobierno” ocupamos el puesto 65, mostrando una leve mejora desde la posición 67 del año previo. Esto refleja una mejora en las cuentas públicas (puesto 46), aunque seguimos muy mal calificados en política fiscal (66), entorno institucional (68) y en legislación para negocios (62). Cabe destacar que los datos no alcanzan a la situación de las provincias y solo reflejan la gestión del gobierno federal.

La presión fiscal es dramática e inviable a largo plazo. En la tasa de impuesto a las ganancias a empresas somos el país 67 (de 70), a personas ocupamos el lugar 65, con respecto al IVA estamos en la posición 49, en cargas sociales al empleador nos encontramos en el lugar 50 y para empleados en el 59. El peso del estado es monstruoso y hace imposible el crecimiento y la viabilidad del país a largo plazo.

Continuamos siendo una de las economías más cerradas del mundo a pesar del “mito de la apertura indiscriminada”

En materia de ranking crediticio, ocupamos el puesto 67, y en seguridad jurídica el puesto 58. El entorno legal y regulatorio asfixiante nos lleva a ocupar el lugar 59. En materia de “Justicia” ocupamos el lugar 62.

Tenemos un estado que no solo quita recursos inmensos al sector que los produce, sino que además los administra de la peor manera posible. Todo esto se refleja en que en mercado de capitales nos ubicamos en el lugar 69, en costo de capital 66, en evasión fiscal 66 y en nuevas empresas 66.

Negocios e infraestructura

En “Eficiencia de los negocios” ocupamos el puesto 55, viniendo del 66 el año previo. Aquí encontramos índices positivos en calidad y cantidad de management así como del tamaño de la fuerza laboral. Y con relación a otros países, salarios bajos y, por lo tanto, mejores costos relativos. Pero queda pendiente una tarea titánica debido a que la productividad es baja (60). Asimismo, el porcentaje de activos bancarios sobre PBI nos ubica en el lugar 62, lo cual se refleja en insuficientes servicios financieros, préstamos y depósitos (69).

Finalmente, en el rubro “Infraestructura” experimentamos una mejora, pasando del 56 al 53, contando con una buena estructura básica (35), una mala infraestructura tecnológica (55) y una mala educación (53) sobre todo en niveles primario y secundario. Asimismo, tenemos una mala, cara e ineficiente cadena de distribución (lugar 65) basado en el poder de los gremios que impacta en pocos trenes, malas rutas, pocas conexiones internas aéreas. Finalmente, patentamos muy poco (56), los derechos de propiedad intelectual son débiles (57) y hay poca investigación. Una buena: tenemos el servicio de telefonía móvil más barato del mundo: ocupamos el lugar número 1.

Quebrar la resistencia al cambio

¿Qué nos dicen estos datos? Nos muestran que se ha podido quebrar una tendencia de deterioro institucional, de crecimiento del estado, de inestabilidad macroeconómica, de ausencia de inversión y crecimiento de decenas de años, pero que, por otro lado, la tarea recién ha comenzado. Que solo estamos percibiendo los frutos de corto plazo y que aún no podemos gozar de todos los beneficios que traerán las nuevas políticas públicas implementadas. Asimismo, que los grupos de poder, es decir la clase dirigente en su enorme mayoría, sigue luchando por mantener el statu quo y sus beneficios.

Nuestro rol como ciudadanos sigue siendo involucrarnos, exigir, opinar y votar, haciendo escuchar nuestra voz y exigiendo la implementación de los cambios necesarios para crecer, eliminar la pobreza, achicar sustancialmente el estado para vivir felices y en paz. Nadie lo hará por nosotros y solo se logrará si lo reclamamos y exigimos. ¡Argentinos, a las cosas!

El autor es presidente del Consejo de Administración de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre

Temas Relacionados

CompetitividadInflaciónPresión tributariaReformas estructuralesEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Conversemos sobre los feriados

En el Perú existe una preocupante tendencia a legislar sin evaluar las consecuencias económicas de las decisiones que se adoptan.

Conversemos sobre los feriados

El costo estructural de la nueva Carta Orgánica del BCRA: por qué esta estabilidad no es neutral

El proyecto oficial para modificar la ley que rige a la autoridad monetaria abre un debate clave para el futuro del país

El costo estructural de la nueva Carta Orgánica del BCRA: por qué esta estabilidad no es neutral

Cuatro casas, cuatro familias y un solo día para que todo salga bien

Cuando vender una propiedad es condición para poder comprar la siguiente, cualquier demora puede poner en riesgo toda la cadena. La clave está en anticipar y coordinar cada detalle

Cuatro casas, cuatro familias y un solo día para que todo salga bien

El nuevo abogado: prevenir conflictos en tiempos de inteligencia artificial

La tecnología cambió la forma en que nacen, se desarrollan y se amplifican los conflictos

El nuevo abogado: prevenir conflictos en tiempos de inteligencia artificial

Ni Uno Menos: cuando matan a un hombre, la ley mira para otro lado

El asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia por parte de Victoria Cantero, su pareja, desnuda una falencia del Código Penal que contradice a la igualdad ante la ley

Ni Uno Menos: cuando matan a un hombre, la ley mira para otro lado

DEPORTES

Argentina sueña con recibir a la Fórmula 1: los 5 circuitos que pelean por un Gran Premio con el Autódromo de Buenos Aires

Argentina sueña con recibir a la Fórmula 1: los 5 circuitos que pelean por un Gran Premio con el Autódromo de Buenos Aires

Siguen las salidas en River Plate: los tres futbolistas que fueron presentados en sus nuevos clubes y los siete que esperan definir su futuro

La particular historia del jugador italiano que lidera la tabla de goleadores en el inicio del Torneo Clausura

En medio del furor que se generó por su arribo a Italia, Franco Mastantuono fue presentado en su nuevo club: cómo es el acuerdo con Real Madrid

Pipino Cuevas reveló el problema que tuvo con un referente de River cuando llegó al club: “Me quiso agarrar a trompadas y no había hecho nada”

TELESHOW

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Eliana Guercio criticó a la madre de Juanicar por su salida de Gran Hermano: “Tiene que ser algo de vida o muerte”

Nazarena Vélez celebró los 26 de su hijo Chino con una foto retro junto a Daniel Agostini: “Siempre voy a estar”

La Joaqui se cansó de las especulaciones y aclaró si su cumbia de desamor está dedicada a Luck Ra

Julieta Venegas recordó la frase de Mercedes Sosa que la marcó para siempre: “Fue un momento precioso”

Evangelina Anderson volvió de sus vacaciones y se encontró con una sorpresa: “¡Mis amores!”

INFOBAE AMÉRICA

DNPA decomisa 103 paquetes de supuesta marihuana ocultos en un vehículo durante operativo en Colón

DNPA decomisa 103 paquetes de supuesta marihuana ocultos en un vehículo durante operativo en Colón

Autoridades salvadoreñas reportan 59 rescates acuáticos y cero muertes en playas durante el Plan Vacación 2026

República Dominicana será el primer país donde se aplicará la nueva fianza migratoria de Estados Unidos

El Gobierno de Guatemala lanza una campaña contra el racismo digital y los discursos de odio

Influenza deja 58 fallecidos en Panamá y los casos respiratorios graves aumentan