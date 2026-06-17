Opinión

¿Cuándo el amor se volvió algo que hay que justificar?

La idea de estar mejor solo aparece hoy como una decisión personal, mientras el deseo de una pareja estable se expresa casi a la defensiva

Guardar
Couple in love
El amor perdió centralidad en las prioridades y en los discursos, aunque durante mucho tiempo fue una elección compartida por la gran mayoría (Crédito: Freepik)

Hubo un tiempo en que la pregunta parecía sencilla. No porque amar fuera fácil, sino porque casi nadie cuestionaba el deseo de hacerlo. Crecer, enamorarse, compartir la vida con alguien y construir un proyecto en común aparecían como parte de una posibilidad humana casi natural. No era una garantía, tampoco una obligación absoluta, pero sí una dirección que formaba parte de las elecciones de la gran mayoría.

Hoy, en cambio, algo parece haberse desplazado. No necesariamente el amor, sino el lugar que ocupa dentro de nuestras prioridades y de nuestros discursos.

PUBLICIDAD

Cada vez se escucha con más frecuencia una idea que hace algunas décadas habría parecido extraña: “estoy mejor solo”. Y ya no se dice únicamente después de una ruptura o desde el dolor de una decepción reciente. Muchas veces aparece como una decisión firme, como una filosofía de vida o incluso como una especie de logro personal.

Mientras tanto, quienes expresan el deseo de encontrar una pareja estable o de construir un vínculo duradero empiezan a hablar casi a la defensiva, como si necesitaran explicar que querer compartir la vida con alguien no los hace menos independientes ni menos completos.

PUBLICIDAD

Resulta curioso. Nunca hablamos tanto de salud emocional, de bienestar psicológico y de vínculos sanos como ahora. Aprendimos a reconocer relaciones dañinas, a poner límites, a nombrar aquello que nos lastima y a dejar de romantizar ciertas formas de sufrimiento que durante mucho tiempo se confundieron con amor.

Y eso es un avance enorme. Sin embargo, entre tantos aprendizajes valiosos parece haberse infiltrado algo más: una desconfianza silenciosa hacia la idea misma de depender emocionalmente de alguien.

En la actualidad la autosuficiencia se convirtió en una virtud casi absoluta. Se admira a quien puede solo, a quien no necesita nada de nadie, a quien avanza sin detenerse y parece inmune a la ausencia de otros. Dependemos cada vez menos de las personas para resolver cuestiones prácticas: podemos trabajar desde casa, pedir comida sin hablar con nadie, entretenernos solos, estudiar solos, incluso conocer personas sin salir de una habitación.

Paradójicamente, mientras disminuyen ciertas dependencias materiales, la necesidad emocional sigue intacta. Porque la tecnología puede reducir distancias, pero todavía no logró eliminar algo profundamente humano: el deseo de ser importante para alguien.

Tal vez el problema no sea que el amor haya pasado de moda. Quizás lo que cambió fue el contexto en el que intentamos vivirlo.

Vivimos bajo una lógica de velocidad permanente. Todo debe llegar rápido: las respuestas, las oportunidades, los resultados y las gratificaciones. Nos acostumbramos a una dinámica donde la espera se vive como una molestia y donde aquello que tarda demasiado comienza a parecer defectuoso. Las relaciones inevitablemente quedaron atravesadas por esa forma de habitar el mundo.

Las aplicaciones nos permiten conocer personas deslizando un dedo y pasar de una conversación a otra en cuestión de segundos. La posibilidad constante de encontrar algo mejor aparece delante de nosotros todo el tiempo.

Y cuando las posibilidades parecen infinitas, elegir se vuelve más difícil.

Porque elegir nunca fue únicamente ganar algo; también significa renunciar a otras opciones. Amar a alguien implica aceptar que ninguna persona podrá contener todos los mundos posibles. Significa apostar por una historia sin conocer completamente el final. Tal vez allí aparezca parte del miedo contemporáneo. No necesariamente miedo al amor, sino miedo a cerrar otras puertas, a equivocarse, a descubrir que quizá existía algo mejor esperando unos metros más adelante.

La paradoja es evidente: cuanto más acceso tenemos a las personas, más difícil parece volverse la conexión profunda. Hay conversaciones que duran horas pero desaparecen al día siguiente. Hay vínculos que generan intensidad inmediata y se evaporan con la misma rapidez. Hay encuentros que parecen cercanía y terminan revelando que apenas eran coincidencias pasajeras.

Y, sin embargo, seguimos buscando.

Porque incluso quienes dicen haber renunciado al amor siguen emocionándose con una canción, una película o una historia donde dos personas se encuentran. Seguimos escribiendo libros sobre él. Seguimos llorando por él. Seguimos deteniéndonos cuando vemos a dos ancianos caminar de la mano por una plaza. Algo dentro de nosotros continúa reaccionando frente a la idea de ser elegidos y permanecer.

Quizás porque el amor nunca fue únicamente compañía, ni física ni emocional. Amar es encontrar un lugar donde descansar la propia existencia. Es hallar una mirada en la que uno deja de sentirse extranjero. Es descubrir que, entre millones de personas posibles, alguien empieza a reconocer detalles sobre nosotros que para el resto del mundo pasan desapercibidos.

Tal vez el amor no pasó de moda. Tal vez simplemente estamos atravesando una época que nos enseñó a protegernos tan bien, que empezamos a olvidar que algunas cosas valiosas exigen el riesgo de bajar las defensas.

Porque amar nunca fue una actividad completamente segura. Nunca lo fue.

Y quizá el acto más extraño —y más valiente— de esta generación no sea aprender a irse antes de sufrir.

Quizá sea quedarse cuando alguien, entre tantas posibilidades, finalmente se siente como hogar.

Temas Relacionados

AmorSoledadBienestar emocionalAplicaciones de citas

Últimas Noticias

La lección del Mundial 2026 para los líderes obsesionados con la inteligencia artificial

Antes de desplegar agentes de IA, automatizaciones o asistentes generativos, las organizaciones necesitan identificar dónde se genera valor, cuáles son sus principales cuellos de botella y qué problemas de negocio buscan resolver

La lección del Mundial 2026 para los líderes obsesionados con la inteligencia artificial

Ser padre hoy es compartir tiempo, cuidados y responsabilidades

La llegada de un hijo transforma la vida por completo. En vísperas del Día del Padre, vuna reflexión sobre la importancia de generar entornos laborales que nos permitan vivir plenamente esta experiencia

Ser padre hoy es compartir tiempo, cuidados y responsabilidades

La tarifa eléctrica también es política

Diversas empresas nacionales e internacionales han manifestado su interés en desarrollar centrales solares y eólicas, así como sistemas de almacenamiento energético, pero requieren que existan reglas claras y previsibles para invertir

La tarifa eléctrica también es política

La mala regulación constitucional de la moción de censura

Es uno de los tres procedimientos de remoción que se contempla en el caso del jefe de Gabinete. Nunca se ha utilizado desde la creación del cargo y su implementación deja muchas dudas de interpretación

La mala regulación constitucional de la moción de censura

NotebookLM y el nuevo desafío de las organizaciones: no se trata de la falta de datos, sino de entenderlos

El mayor reto actual de las empresas radica en extraer valor de grandes volúmenes de documentos internos y transformarlos en decisiones efectivas mediante nuevas herramientas tecnológicas

NotebookLM y el nuevo desafío de las organizaciones: no se trata de la falta de datos, sino de entenderlos

DEPORTES

River inicia su pretemporada antes de viajar rumbo a España: ausencias de peso y amistoso internacional

River inicia su pretemporada antes de viajar rumbo a España: ausencias de peso y amistoso internacional

Austria venció 3-1 a Jordania por el grupo de Argentina del Mundial 2026

El técnico de Argelia se rindió a los pies de Messi tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026: “La clase es para siempre”

El posteo de Messi tras su brillante actuación en el debut de Argentina en el Mundial ante Argelia: “Feliz por el comienzo”

La lupa sobre la falta de Messi en la victoria de Argentina ante Argelia: la foto que abrió el debate y qué dice el reglamento

TELESHOW

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina

Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

Los primeros petroleros iraníes atravesaron la zona de bloqueo de EEUU en Ormuz a pocos días de la firma del acuerdo en Suiza

Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos nueve muertos y más de 70 viviendas dañadas

Crisis en Cuba: las casas históricas de la isla penden de un hilo mientras la economía se derrumba