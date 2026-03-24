Opinión

Educación, infancia y memoria en los años de la dictadura

Cada clase de historia, cada docente que invita a pensar, cada estudiante que pregunta qué ocurrió en aquellos años forma parte de un gesto profundamente democrático

Guardar
Durante esos años, las aulas
Durante esos años, las aulas estuvieron atravesadas por un clima de vigilancia y silencios

Los hechos sucedidos a partir del 24 de marzo de 1976 no solo alteraron el rumbo político de la Argentina, sino también transformaron la vida cotidiana de las escuelas, de los docentes y de miles de estudiantes.

Mientras el país ingresaba en una etapa de terrorismo de Estado, el sistema educativo fue considerado por el régimen militar como un espacio estratégico. Para los responsables del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, la escuela no era simplemente un lugar donde se transmitían conocimientos, fue el espacio donde florecieron las ideas subversivas y por eso era necesaria una tarea de limpieza ideológica.

La educación fue pensada como una herramienta para reconstruir el orden social que, según la narrativa oficial, se encontraba amenazado. Por eso, el régimen buscó “depurar” el sistema educativo y colocarlo al servicio de la restauración del orden político y cultural. Ese proyecto implicó reformas institucionales, control ideológico y también consecuencias profundas en la vida de miles de niños.

Durante esos años, las aulas estuvieron atravesadas por un clima de vigilancia y silencios. La dictadura consideraba que la escuela y la universidad eran espacios donde podían germinar ideas críticas o proyectos políticos alternativos. Por eso impulsó una reorganización del sistema educativo que buscaba reforzar determinados valores: nacionalidad, tradición y disciplina social.

J. Cardelli (2016) plantea que el primer ministro de educación del Proceso, Ricardo Bruera, fue criticado por no tener un mayor compromiso ideológico con la lucha antisubversiva y es por eso que, en 1977, eligieron como reemplazo para dicha cartera a Juan José Catalán, quién se planteó de manera explícita impulsar la lucha antisubversiva en todos los planos de la cultura y la educación. Para llevar adelante esta tarea planteó la necesidad de incorporar en el ámbito educativo los conceptos de guerra, enemigo, subversión e infiltración. Para ello, se distribuyó una resolución ministerial en todos los establecimientos titulado “Subversión en el ámbito educativo”, hecho que generó un clima de terror. El documento pretendía esclarecer a los educadores sobre el accionar integral de la “subversión” y cómo se la podía detectar. Fue una guía de persecución y censura distribuida en escuelas que buscaba identificar y eliminar la supuesta “infiltración marxista” y pensamientos de izquierda en docentes y alumnos.

En cuanto a las reformas curriculares, se concentraron especialmente en las ciencias sociales. Allí se introdujeron cambios orientados a fortalecer el sentimiento de pertenencia nacional y una visión de la democracia entendida como “estilo de vida” más que como práctica política plural.

Al mismo tiempo, el régimen promovió una reorganización administrativa del sistema escolar. Uno de los cambios más importantes fue la descentralización de la educación primaria mediante la transferencia de escuelas nacionales a las provincias. En la gestión de Bruera, quien ya había sido ministro de Educación en Santa Fe (1970-1973) se acordó “intensificar una coordinación efectiva entre nación y provincias, a fin de posibilitar la descentralización educativa”, pero no fue más que una reconfiguración de su función: el gobierno central mantuvo la conducción política mientras delegaba la administración cotidiana en las jurisdicciones locales.

En ese contexto, muchos docentes fueron perseguidos, otros expulsados o desaparecidos. El miedo y la autocensura se instalaron como parte del clima institucional. Pero, al mismo tiempo, las escuelas siguieron siendo espacios donde los niños crecían, aprendían y trataban de comprender un mundo marcado por la ausencia.

Ahora bien, el impacto de la dictadura no se limitó a persecuciones o reformas administrativas o curriculares. También afectó directamente a niños y adolescentes.

Para muchos estudiantes, el terrorismo de Estado se experimentó primero como una pregunta: compañeros que dejaban de asistir a clase, maestros que desaparecían de un día para otro, silencios familiares imposibles de explicar.

El informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984, documentó que la represión no se detuvo ante la infancia. El propio informe señala que “los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad”, al haber sido despojados de su identidad y separados de sus familias.

Muchos fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron en cautiverio durante la detención de sus madres embarazadas. Otros fueron apropiados y criados bajo identidades falsas. En otros casos, los niños sobrevivieron, pero quedaron marcados por las secuelas del terror.

El informe describe esta práctica con una frase estremecedora: los represores decidieron sobre la vida de esas criaturas “con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra”.

Las investigaciones reunidas por la CONADEP registran testimonios de mujeres embarazadas que fueron torturadas durante su cautiverio. Los hijos nacidos después de esas experiencias, señala el informe, presentaban en muchos casos graves consecuencias físicas y psicológicas derivadas de ese trauma. Las secuelas no eran solo físicas, también eran sociales y emocionales.

Niños que crecieron sin conocer su identidad, que pasaron años en familias o instituciones bajo nombres falsos o que fueron separados de sus familias sin posibilidad de reconstruir su historia.

Uno de los casos narrados por el informe relata la historia de un niño que pasó su infancia en un hogar de menores bajo otra identidad, después de que su familia fuera secuestrada. Durante siete años vivió “sin saber quién era, sin amor, sin cuidados y sin saber qué devendría”.

A cinco décadas del comienzo del régimen represivo instaurado en 1976, la memoria educativa sigue siendo una tarea pendiente y necesaria. Comprender lo que ocurrió durante la dictadura no es solo un ejercicio historiográfico, es también reflexionar sobre el rol que la educación tiene en la construcción de la democracia.

La escuela fue -y sigue siendo- el lugar donde la sociedad puede reconstruirse. Allí donde antes hubo silencio, hoy debe haber memoria; donde antes hubo censura, hoy debe haber preguntas. Cada clase de historia, cada docente que invita a pensar, cada estudiante que pregunta qué ocurrió en aquellos años forma parte de un gesto profundamente democrático. Porque educar no es solo transmitir conocimientos, es también enseñar a cuidar la libertad, la verdadera libertad. Y esa tarea comienza en el aula.

* La autora es doctora en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Rosario) y profesora de Filosofía.

Temas Relacionados

Golpe de 197650 años del golpe de EstadoEducaciónDictadura militar

Últimas Noticias

50 años de devastación económica y espiritual

La finalidad del golpe fue hacer desaparecer al peronismo. No obstante, pervive en el espíritu de la Argentina la memoria del país que fuimos y podemos volver a ser recuperando la tradición, la conciencia histórica y la verdad

50 años de devastación económica

El siglo de la impunidad y los otros golpes

Desde el primer golpe de Estado de 1930 hasta el último de 1976, ninguno de sus responsables fue enjuiciado por violar la Constitución Nacional, el Estado de derecho y anular la democracia

El siglo de la impunidad

24 de Marzo: vivir para contarlo, con un sentido de verdad y justicia histórica

Los sobrevivientes de aquella experiencia tenemos un compromiso con la verdad. La sociedad no debiera seguir arrojando sobre alguno —o alguna— la responsabilidad de sus faltas ni congratularse de su inocencia

24 de Marzo: vivir para

Por qué la cautela domina la visión de futuro en Argentina

Un repaso de episodios históricos y cifras actuales ayuda a entender la desconfianza persistente, más allá de argumentos psicológicos o partidarios

Por qué la cautela domina

La vertiginosa transformación del mundo de la que los silvers fueron testigos

Los de la generación plateada asistieron a etapas de grandes cambios en la historia de la humanidad. Ellos transitaron el lento y pausado camino de una era analógica a la velocidad deslumbrante de uno digital. ¿No es eso algo extraordinario?

La vertiginosa transformación del mundo
DEPORTES
Las 12 horas de tensión

Las 12 horas de tensión con los militares para que el TC lograra un cambio histórico durante la última dictadura: “La pasaron mal”

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Pilotos y podios de F1 custodiados por soldados, amenaza de bomba en un GP y corredores detenidos: el automovilismo durante la dictadura

La Selección en una histórica gira y River jugando la Copa Libertadores: cómo atravesó el fútbol argentino las primeras horas del golpe

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino, ganó el Banana Bowl en Brasil y va por más: “Ahora quiero un Grand Slam”

TELESHOW
Quiénes son los exnovios famosos

Quiénes son los exnovios famosos de Maia Reficco, la actriz que estaría de novia Franco Colapinto

La sorpresiva eliminación de Gran Hermano: uno de los participantes más mediáticos abandonó la casa

Andrea Del Boca regresó a la casa de Gran Hermano y habló de su estado de salud: “Volver a empezar”

La palabra de Moria Casán tras el polémico despido de Cinthia Fernández de su programa: “Es cotillón”

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones regionales en Bolivia: siete

Elecciones regionales en Bolivia: siete de las nueve regiones del país se encaminan a una segunda vuelta

Japón liberará más reservas de petróleo desde el jueves para asegurar el suministro ante el impacto de la guerra en Medio Oriente

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos tres muertos y 11 heridos

Von der Leyen condenó las acciones del régimen iraní en el estrecho de Ormuz y advirtió que “ponen en riesgo el comercio global”

Noticias falsas, pánico sexual y la primera cancelación estilo Twitter, pero en el siglo XIX