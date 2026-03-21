Las empresas argentinas brillan en Bolsa ante el auge petrolero

El precio del crudo se disparó y obligó a recalibrar el escenario económico global a corto plazo (Foto: EFE)

En los últimos días, el petróleo volvió a situarse como variable central del mercado global. Esta vez, el impacto no responde a expectativas ni a tensiones latentes, sino a la repercusión directa que el conflicto en Medio Oriente ejerce sobre la oferta energética mundial. La guerra entre Irán e Israel, que implicó la intervención de Estados Unidos junto con varias potencias regionales, escaló en las últimas semanas con consecuencias inmediatas: el precio del crudo se disparó y obligó a recalibrar el escenario económico global a corto plazo.

El foco de la crisis es el Estrecho de Ormuz, el paso marítimo más relevante para el comercio internacional de petróleo, que quedó prácticamente paralizado tras la ofensiva militar iniciada a fines de febrero. Irán no solo advirtió sobre el posible cierre de la ruta, sino que bloqueó gran parte del tránsito y atacó embarcaciones comerciales.

El flujo de petroleros cayó abruptamente y muchos buques permanecen detenidos fuera de la zona en espera de definiciones, a pesar de la intención de Israel y Estados Unidos de escoltar las naves con unidades militares. Por ese estrecho circula cerca del 20% del petróleo global y una porción relevante del comercio mundial de GNL. Al interrumpirse esa vía, el mercado carece de capacidad de reemplazo inmediato y el ajuste impacta enseguida sobre los precios.

Por el estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del petróleo global y una porción relevante del comercio mundial de GNL

El crudo reaccionó en consecuencia. Desde el inicio del conflicto, el Brent superó los USD 100 por barril y alcanzó niveles cercanos a USD 120. Más allá del número puntual, la velocidad y la prima de riesgo incorporada marcan el movimiento. Esto trasladó la presión a los precios de los combustibles, tendencia que ya influye sobre la inflación en las principales economías.

Preocupación global por bancos centrales y riesgos en la oferta

En los últimos días, los bancos centrales de referencia advirtieron sobre este nuevo factor de riesgo: la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo alertaron que un salto de esa magnitud en el precio del crudo podría amenazar el proceso de desaceleración inflacionaria.

La Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo alertaron que un salto de esa magnitud en el precio del crudo podría amenazar el proceso de desaceleración inflacionaria (Foto: Reuters)

El problema no es solo logístico; también hay riesgos sobre la producción. Los ataques a plantas de procesamiento, instalaciones de licuefacción y yacimientos en la región aumentan la incertidumbre sobre la oferta. Así, el mercado enfrenta un doble impacto: dificultades en el transporte y posibles recortes productivos.

El aporte argentino: expansión y récords en la producción de <i>shale</i>

En este contexto, Argentina cobra un lugar relevante. El desarrollo del shale en Vaca Muerta dejó de ser un proyecto en desarrollo y se consolida como una plataforma productiva en amplia expansión.

La extracción de petróleo creció sostenidamente en los últimos años gracias a avances operativos y descenso de costos. En enero de 2026, la producción nacional marcó un récord de 882.900 mil barriles diarios, con un crecimiento interanual de 16,6%, impulsada casi en su totalidad por el shale, que compensó la caída del convencional y llevó el nivel total de producción a máximos de las últimas décadas.

El desarrollo del shale en Vaca Muerta dejó de ser un proyecto en desarrollo y se consolida como una plataforma productiva en amplia expansión

Se suma un escenario local que ofrece previsibilidad para el sector. La aplicación del RIGI proporciona certidumbre para proyectos a gran escala, mientras las inversiones en infraestructura permiten canalizar la producción hacia exportaciones de forma sistemática.

Actualmente hay 12 proyectos aprobados por más de USD 18.000 millones, con iniciativas directamente ligadas al sector energético. Entre ellas sobresalen Vaca Muerta Sur (VMOS), un proyecto de midstream para evacuar producción destinada a la exportación, y Southern Energy, enfocado en el downstream y en el desarrollo de infraestructura asociada.

La expansión de ductos, terminales y capacidad de evacuación resulta esencial para sostener el crecimiento sin cuellos de botella.

Impacto bursátil: empresas argentinas y dinámica global del crudo

Desde la perspectiva del mercado, el efecto se refleja en las empresas con mayor exposición al petróleo.

En el ámbito argentino, YPF, Vista Energy y Pampa Energía surgieron como principales beneficiarios: desde el inicio del conflicto, en menos de un mes, sus acciones registraron aumentos notables. En pesos, VIST acumuló una suba del 28 %, YPFD alrededor del 20 % y PAMP cerca del 13 %, lo que demuestra cómo el mercado empezó a valorar el nuevo entorno global.

Desde la perspectiva del mercado, el efecto se refleja en las empresas con mayor exposición al petróleo (Foto: Reuters)

YPF concentra una porción relevante del desarrollo no convencional en Vaca Muerta, con énfasis en la optimización del portafolio y la reducción de costos, lo que incrementa su resiliencia incluso en escenarios de precios bajos y le permite capitalizar ciclos alcistas.

Vista combina crecimiento de la producción y disciplina en la asignación de capital, traducido en fuerte generación de caja durante períodos de precios altos.

Pampa Energía aporta diversificación, con negocio tanto en upstream como en generación eléctrica, lo que le permite equilibrar el ciclo del sector.

Estas compañías ofrecen exposición directa al comportamiento del crudo justo cuando Argentina incrementa su peso en el mapa energético global. Con Vaca Muerta en expansión, el precio del petróleo se vuelve cada vez más determinante para la dinámica macroeconómica local, sobre todo en materia de generación de divisas y balanza comercial.

El autor es Analista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)