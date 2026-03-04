Argentina alcanzó un récord histórico de producción de petróleo mientras sube el precio global por el conflicto en Irán

El mercado energético mundial atraviesa semanas de máxima tensión. Con el conflicto en Medio Oriente amenazando las principales rutas de suministro y empujando el precio del barril al alza, la estabilidad de las reservas globales está en duda. En este contexto de incertidumbre externa, Argentina acaba de romper su propio techo histórico: el país alcanzó en el último mes la producción de petróleo más alta de la que se tiene registro oficial.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en enero se produjeron 4.262.675 m3 de crudo, un volumen que no tiene precedentes oficiales en la historia argentina. Con ese valor, se superó el anterior récord, que se logró en diciembre de 2025, con 4.245.403 m3.

La mejora en los últimos años ha sido contundente. De hecho, si se compara la producción de enero de este año con la registrada en igual mes de 2025, se observa un fuerte repunte de 15,7%. La diferencia es aun mayor con los años anteriores. Entre 2010 y 2022 el país ni siquiera alcanzó la barrera de los tres millones de m3 en el primer mes de cada año, por lo que el aumento de producción ha sido exponencial.

Si se mira más atrás en el tiempo, se encuentra que una sola vez desde que se mide la producción de crudo se había pasado los cuatro millones de metros cúbicos de producción en un mes de enero. Fue en 1999, cuando el volumen total alcanzado fue de 4.166.523 m3. Después de esa fecha, la medición fue siempre menor. Incluso si se tienen en cuenta todos los meses del año (no solo los “eneros”), se observa que en los últimos 325 meses (desde 1999 hasta hoy) apenas cinco veces se pasó la barrera de los 4 millones de m3. Como se mencionó, la primera vez fue en enero de 1999; luego hubo que esperar 26 años para que la historia se repitiera. Recién en agosto de 2025 se logró un volumen de producción tan alto. Los otros meses con más de cuatro millones de m3 fueron octubre, noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026.

El ministerio de Economía celebró el resultado logrado por el sector energético. A través de su cuenta oficial de X, detalló que, en enero, el país generó 882,2 bbl (barriles de petróleo) por día, un 16,5% más que en el mismo período del año pasado.

“Este crecimiento estuvo impulsado por la producción de Vaca Muerta, que aumentó un 35,5% interanual”, agregaron.

Las grandes brechas de producción

En análisis de Economía respecto al récord de producción de crudo es más que acertado. Si se desglosa el volumen total producido (4.262.675 m3) y se detalla cuánto aportó cada provincia, se encuentra con facilidad que prácticamente el único responsable del récord fue Vaca Muerta.

De acuerdo a la Secretaría de Energía, en enero la provincia de Neuquén -donde se encuentra la mayor porción de Vaca Muerta- logró un fuerte crecimiento de producción del 32,37%, lo que le permitió alcanzar un récord histórico mensual. En total, se produjeron en esa jurisdicción 2.971.259 m3 de crudo. Es decir que una sola provincia explicó el 69,7% de la producción total del país.

Es muy diferente la realidad del resto de las provincias petroleras. Sirve de ejemplo el caso de Chubut, que en enero de este año produjo sólo 587.163 m3 de crudo. Ese volumen fue el peor registrado en los últimos 25 años para un mes de enero y representó una baja del 6,51% respecto a igual mes del año anterior.

Tampoco Santa Cruz tuvo un buen comienzo de año. Los números oficiales indican que esa provincia produjo apenas 255.014 m3 de crudo en enero, un 21,5% menos que en igual mes del año pasado. Se trata también de un récord histórico negativo. Fue el peor comienzo de temporada del que se tiene registro para esa provincia. En alguna época Santa Cruz tuvo un protagonismo mucho mayor. En 1999, por ejemplo, produjo 1.243.834 m3 de crudo, un 387% más que en la actualidad.

Otra provincia históricamente considerada petrolera es Mendoza, pero sus números también confirman una fuerte tendencia bajista que se ha consolidado a lo largo de los años. De acuerdo con la Secretaría de Energía, en enero la provincia cuyana produjo 240.586 m3 de crudo, lo que significó una fuerte caída del 10,63% respecto al mismo mes del 2025. Tampoco existen registros de un comienzo de año tan malo para Mendoza, que a comienzos del siglo producía exactamente el doble que en la actualidad.

Una provincia que sí da esperanzas en el sector hidrocarburífero es Río Negro. Los números oficiales indican que en enero esa provincia produjo 114.849 m3 de crudo. Si bien es un valor chico, que representa apenas el 2,69% de la producción total nacional, el resultado muestra un crecimiento del 6,97% respecto a enero del 2025. Se trata además del segundo año consecutivo con mejora en ese período. El lado negativo, es que la provincia patagónica aún está lejos de sus mejores desempeños, que se dieron entre el 2000 y el 2002, cuando superó la barrera de los 200 mil m3 de crudo extraídos en el primer mes del año.

Tensión en Medio Oriente y barril al alza

Los datos estadísticos lo dejan en claro. Con Vaca Muerta a la cabeza, Argentina puede aprovechar el escenario internacional para hacer valer su producción. Ahora bien, ¿qué está pasando exactamente en el mundo?

El mercado asiste hoy a una escalada de tensiones en Medio Oriente que ha devuelto la volatilidad al precio del crudo. El recrudecimiento del conflicto entre Irán e Israel, sumado a la amenaza latente de un bloqueo en el Estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del suministro mundial—, ha disparado el precio del barril Brent por encima de los 80 dólares, con proyecciones de analistas que no descartan un regreso a los tres dígitos si las hostilidades se prolongan. Esta situación ha generado un efecto de “doble beneficio” y “riesgo latente” para las economías emergentes: mientras los países exportadores ven una oportunidad para capturar mayores ingresos en divisas, la presión sobre los costos logísticos y los precios de los combustibles internos amenaza con acelerar la inflación global.

El temor por un eventual bloqueo del Estrecho de Ormuz ya está empujando el valor del barril de crudo al alza (Reuters)

En este tablero de ajedrez energético, la seguridad de suministro se ha convertido en la prioridad número uno para las refinerías de todo el planeta. La interrupción de flujos tradicionales desde el Golfo Pérsico obliga a los mercados a buscar fuentes alternativas y estables. Es en este vacío de oferta donde Argentina, gracias a la aceleración de sus inversiones en infraestructura y la optimización de sus cuencas, comienza a perfilarse ya no solo como un actor con potencial, sino como un proveedor estratégico capaz de aprovechar la ventana de oportunidad que abre el elevado precio internacional del crudo.

Según diferentes especialistas consultados por Infobae, el aumento del precio internacional podría significar una oportunidad para las petroleras argentinas que están exportando. Hasta hace una semana, el crudo local se vendía a un valor cercano a los USD 70 por barril, pero un salto en la cotización internacional podría impactar favorablemente en la “caja” de las productoras locales. Según los especialistas, esto podría incluso acelerar los procesos de inversión en Vaca Muerta.

Sin embargo, existe un “lado b” de los aumentos y es justamente el impacto que la suba del crudo puede tener sobre los precios internos. Es que el petróleo forma parte del 40% del precio final del combustible y si sigue subiendo es inevitable que los incrementos se trasladen a precios en el surtidor. Como es sabido, cada ajuste al alza que tienen los combustibles se termina transfiriendo en mayor o menor medida a todos los bienes de la economía, debido al impacto que la nafta y el gasoil tienen sobre los costos de logística.