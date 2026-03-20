El precio del petróleo se modera hasta los 108 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias

El ministro de Energía de Qatar y presidente de la empresa estatal QatarEnergy, Sad bin Sherida al Kabi, indicó que la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Doha disminuyó un 17% a raíz de los ataques perpetrados contra el complejo de Ras Lafan, según consignó el medio original. Las estimaciones de QatarEnergy sitúan las pérdidas en 20.000 millones de dólares (17.308 millones de euros) anuales, y las reparaciones necesarias pueden prolongarse entre tres y cinco años. Como consecuencia de estos daños, la compañía tendrá que declarar fuerza mayor en ciertos contratos de GNL a largo plazo durante un máximo de cinco años, lo que afectará a países como China, Corea del Sur, Italia y Bélgica. Esta situación se desarrolla en el contexto de una nueva escalada de violencia en Oriente Próximo, donde infraestructuras clave de energía han sido blanco de ataques.

Según publicó la fuente mencionada, el precio del crudo Brent, que funciona como referencia en Europa, cotizaba por encima de los 108 dólares en la apertura de los mercados europeos, una bajada del 0,3% respecto al cierre anterior. Este nivel mantiene al petróleo muy por encima de los 72 dólares registrados antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. En paralelo, el barril West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 94,48 dólares, tras una caída del 1,1%. El mercado del gas también experimentó variaciones: en el mercado holandés TFF, referente europeo, el precio se situó en 60,85 euros por megavatio/hora, con una caída del 1,6%. El medio original detalló que el precio del Brent llegó a superar los 119 dólares tras los ataques a las refinerías relacionados con el conflicto en la región.

Los ataques recientes incluyeron la agresión de Irán contra un complejo de GNL en Ras Lafan, Qatar, en represalia por el bombardeo israelí contra uno de los principales yacimientos de gas iraní, South Pars, compartido con Qatar. Según reportó el medio, estas acciones han tenido un impacto directo en la oferta y los precios del gas y el petróleo a nivel global. El mercado energético se ha visto particularmente afectado por la expectativa de que el conflicto se extienda y por las interrupciones en el estrecho de Ormuz, arteria fundamental para el comercio global de hidrocarburos.

De acuerdo con la información recogida en el texto original, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que conversó con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el ataque sobre el yacimiento iraní. Trump aseguró que, tras estas conversaciones, buscan evitar nuevos ataques a infraestructuras energéticas: "No vamos a hacerlo nunca más", afirmó el presidente estadounidense. Trump se pronunció junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, desde el Despacho Oval, subrayando el deseo de contener la escalada y limitar posibles afectaciones al suministro energético global.

Por otra parte, el mandatario estadounidense argumentó que su país no depende del tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz, aunque defiende la estabilidad de este paso "para todos los demás". Asimismo, hizo un llamado a la OTAN para que asuma un papel más relevante en la protección de la vía marítima, alegando que son los países europeos quienes requieren mayormente ese flujo de comercio energético. "Nosotros no usamos el estrecho. Estamos defendiendo el estrecho para todos los demás. Y en el caso de la OTAN, no quieren ayudarnos a defenderlo, y son ellos quienes lo necesitan", declaró Trump, al tiempo que añadió que los países aliados muestran una mayor disposición a atender las demandas estadounidenses respecto a Ormuz, según reportó el medio.

El control del estrecho de Ormuz se considera vital para el comercio energético mundial, ya que por este corredor transita aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo global de petróleo, así como un importante volumen de gas natural licuado y fertilizantes. La reducción del tráfico marítimo en la zona, según consignó la fuente, ha dado lugar a recortes en la producción de los países productores del Golfo, lo que contribuyó a impulsar al alza los precios del crudo y el gas natural.

Frente a esta situación, los líderes de la Unión Europea anunciaron su disposición a contribuir a los esfuerzos para restablecer el libre tránsito por el estrecho de Ormuz. Los Veintisiete dieron su aprobación para que Estados miembro colaboren en la misión de garantizar la libertad de navegación, una vez que las condiciones lo permitan, detalló el medio.

En el ámbito financiero, la volatilidad del mercado energético se refleja en los movimientos de las bolsas internacionales. Según informó la misma fuente, tras la decisión de la Reserva Federal estadounidense de mantener los tipos de interés, los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron la jornada con descensos: el Dow Jones retrocedió un 0,4% y el Nasdaq un 0,2%. En Asia, el comportamiento fue dispar: el índice Kospi de Corea del Sur registró un avance del 0,3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong disminuyó más de un 1% y la Bolsa de Shanghái cayó un 1,2%. El índice Nikkei de Japón permaneció cerrado por festivo. Luego de que el Banco Central Europeo decidiera mantener los tipos de interés, las bolsas del continente apuntaban a aperturas positivas, aunque se observaron caídas superiores al 1%.

El conjunto de estos factores —los daños a infraestructuras estratégicas, la volatilidad del precio del crudo y el gas, el cierre parcial de una ruta crítica y las decisiones de política monetaria— han generado un clima de incertidumbre en los mercados financieros globales y alimentan las expectativas sobre posibles medidas de estabilización en los próximos días, según continuó detallando el medio original.